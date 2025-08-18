Limousine xịn nhất của VinFast đã có biển số, lăn bánh gần Lăng Bác: Xứng danh Rolls-Royce Việt Nam?

Sáng sớm 17/8 tại khu vực đường Hùng Vương (gần Lăng Bác), nhiều người dân đã bắt gặp hai chiếc xe đặc biệt của VinFast. Đây là hai chiếc limousine được biến đổi dựa trên VF 9; mẫu xe này chưa được ra mắt chính thức, nhưng những biến đổi nâng tầm mẫu xe đã khiến nhiều người quan tâm.

Qua quan sát, có thể thấy rằng hai chiếc xe này đã được cấp biển tạm, do đó có thể lăn bánh một cách hạn chế.

Hai chiếc VinFast limousine xuất hiện tại đường Hùng Vương (Hà Nội) sáng 17/8.

So với VF 9 đang bán trên thị trường, VinFast Lạc Hồng 900 LX có nhiều thay đổi nổi bật.

Đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn và hai khe gió bên có nan ngang, đi kèm cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và dải LED ban ngày ngắn gọn hơn. Điều này tạo nên diện mạo bề thế và khác biệt so với mẫu gốc.

Một chiếc limousine đặc biệt xuất hiện trong một sự kiện nội bộ của Vingroup.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở logo hình cánh chim màu vàng thay thế cho logo chữ "V" của VinFast. Biểu tượng này còn xuất hiện ở nhiều vị trí khác trên xe, như cột C, đuôi xe, vô-lăng, bánh xe, cả tựa đầu ghế...

Logo trước nắp ca-pô còn được thiết kế nổi, khiến xe trở nên khác biệt hoàn toàn so với VF 9 tiêu chuẩn. Một số thông tin không chính thức cho rằng logo nổi này được một đơn vị trong nước chuyên chế tác đồ mạ vàng thực hiện; song, phương pháp mạ hay loại vàng được sử dụng không được tiết lộ.

Vách ngăn hàng ghế trước với hàng ghế sau là một trong các chi tiết khác biệt rất được chú ý tới.

Điểm đáng chú ý khác nằm ở thân xe, cho thấy trục cơ sở xe đã được kéo dài, tăng không gian cho khoang hành khách. Không gian tăng thêm giúp VinFast Lạc Hồng 900 LX có thêm vách ngăn gỗ kết hợp kính giữa khoang trước và sau, mang đến không gian riêng biệt cho hành khách mà không làm mất đi không gian của người ngồi sau.

Cách bố trí này thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe limousine sang trọng; ngày nay, đây là một tùy chọn đặc sắc trên các mẫu xe của Rolls-Royce.

Qua các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, hàng ghế sau được trang bị bệ đỡ bắp chân, nhiều khả năng có thể ngả sâu tích hợp sưởi và làm mát, thậm chí cả tính năng mát-xa. Theo quan sát, hàng ghế thứ ba đã được loại bỏ, nhường chỗ cho khoang chứa đồ và mở rộng không gian cho hàng ghế thương gia.

Xe có nhiều chi tiết ốp gỗ sang trọng.

Nội thất sử dụng nhiều chi tiết ốp gỗ sáng màu với hoa văn tương tự gỗ óc chó Burl (Walnut Burl). Đây là loại gỗ có hoa văn độc đáo, có giá trị cao và thường xuyên xuất hiện trên các sản phẩm sang trọng.

Một số nguồn tin chưa được xác nhận cho rằng VinFast Lạc Hồng 900 LX sẽ chỉ được sản xuất với 62 chiếc, trong đó gồm 12 xe được bọc thép chống đạn, còn lại là 50 xe bản thường.

Có lẽ dựa trên mức độ hiếm có và xa xỉ, một số người dùng mạng đã gọi mẫu xe này là "Rolls-Royce Việt Nam". Tuy nhiên, cần nhắc rằng VinFast chưa chính thức giới thiệu hay cho ra mắt mẫu xe này; các thông tin ở thời điểm hiện tại đều là phỏng đoán.

Xe dường như sẽ có hai phiên bản, phân biệt bằng nan dọc đầu xe.

Một trong những điều thú vị ít được nhắc tới là dựa trên các hình ảnh đã xuất hiện trên mạng, phiên bản thường và phiên bản cao cấp hơn có thể được phân biệt bằng nan dọc đầu xe. Có thể thấy rằng trong khi những chiếc xe xuất hiện gần Lăng Bác có nan dọc bản lớn, một số xe xuất hiện trước đó có nan mảnh hơn.