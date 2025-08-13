Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast bán hơn 11.000 xe trong tháng 7, kéo dài chuỗi 10 tháng liên tiếp đứng top 1 thị trường

13-08-2025 - 10:42 AM | Thị trường

VinFast VF 3 tiếp tục duy trì sức hút trong tháng 7. Cùng với đó, hãng xe Việt ghi nhận tổng cộng 79.048 xe được bán ra từ đầu năm, tiếp tục là thương hiệu số 1 thị trường.

VinFast bán hơn 11.000 xe trong tháng 7, kéo dài chuỗi 10 tháng liên tiếp đứng top 1 thị trường- Ảnh 1.

Tháng 7/2025, VinFast bán ra 11.479 ô tô điện tại thị trường Việt Nam, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp hãng xe Việt giữ vị trí số 1 về doanh số ô tô, theo số liệu do VinFast công bố.

Trong các mẫu xe, VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu với 3.140 xe bàn giao trong tháng 7, nâng tổng số từ đầu năm lên 26.223 chiếc. Đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu 2025 đến nay.

Đứng thứ hai là VF 5 với 2.552 xe bán ra trong tháng 7, lũy kế 24.364 xe. Phiên bản Herio Green – biến thể tối ưu của VF 5 cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ – đóng góp thêm 2.128 xe.

Mẫu B-SUV VF 6 đạt 1.902 xe bán ra trong tháng, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 10.454 xe, hiện dẫn đầu phân khúc B-SUV. Trong khi đó, VF 7 bán 795 xe trong tháng 7, nâng lũy kế lên 4.381 chiếc.

Các mẫu còn lại như VF 8, VF 9, VF e34 và Nerio Green cũng ghi nhận doanh số, trong đó VF 8 bán 319 xe, lũy kế 1.945 chiếc từ đầu năm.

VinFast bán hơn 11.000 xe trong tháng 7, kéo dài chuỗi 10 tháng liên tiếp đứng top 1 thị trường- Ảnh 2.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh VinFast toàn cầu cho biết: "Tháng thứ 3 liên tiếp đạt doanh số hơn 11.000 xe là minh chứng rõ ràng cho sức hút của ô tô điện VinFast đối với người tiêu dùng, đồng thời cũng khẳng định xu hướng chuyển đổi xanh, sử dụng xe điện đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam.".

Bước sang tháng 8, VinFast đã bàn giao những chiếc Limo Green đầu tiên cho khách hàng. Hãng cho biết đang triển khai chuỗi sự kiện “Thu xe xăng, lên đời xe xanh” và áp dụng chính sách hỗ trợ tại một số địa phương như Hà Nội, TP.HCM và An Giang để thúc đẩy người dùng chuyển đổi sang ô tô điện.

