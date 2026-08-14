Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Liên tục khoan sâu trong nhiều năm, phát hiện 'kho báu' 18,7 tấn nằm sâu trong lòng đất

| | Thị trường

Báo cáo tài nguyên ban đầu tại dự án Tembo ở Tanzania cho thấy khu mỏ chứa gần 600.000 ounce vàng, nằm cạnh mỏ Bulyanhulu của Barrick Mining, mở ra triển vọng khai thác sớm.

Phát hiện mỏ vàng gần 600.000 ounce ngay cạnh Barrick, cổ phiếu công ty khai thác tăng 11% - Ảnh 1.

Lake Victoria Gold vừa công bố báo cáo tài nguyên ban đầu tại dự án Tembo ở Tanzania, cho thấy khu mỏ này chứa gần 600.000 ounce vàng (18,7 tấn).

Trong đó, 99.700 ounce được xếp vào nhóm tài nguyên chỉ thị (nhóm có độ tin cậy địa chất tương đối cao), với hàm lượng trung bình 1,16 gram vàng/tấn quặng. 480.100 ounce còn lại thuộc nhóm tài nguyên suy đoán, được tính toán dựa trên lượng dữ liệu địa chất hạn chế hơn, hàm lượng trung bình 1,12 gram vàng/tấn quặng.

Báo cáo tập trung vào ba khu khoáng hóa, gồm Ngula 1, Nyakagwe Village và Nyakagwe East. Cả ba đều nằm trong khu vực dự kiến khai thác lộ thiên và vẫn còn khả năng mở rộng trữ lượng theo chiều dài cũng như xuống sâu.

Dự án Tembo có diện tích 34 km2, nằm trong vành đai đá xanh Sukumaland, cách thủ đô Dodoma khoảng 600 km về phía bắc-tây bắc. Khu mỏ nằm ngay cạnh Bulyanhulu, một mỏ vàng của Barrick Mining. Tembo cũng là một trong hai dự án vàng trọng điểm mà Lake Victoria Gold đang phát triển tại Tanzania.

Phát hiện mỏ vàng gần 600.000 ounce ngay cạnh Barrick, cổ phiếu công ty khai thác tăng 11% - Ảnh 2.

Khoan thăm dò tại dự án Tembo.

Theo nhà phân tích khai khoáng Ben Pirie của Atrium Research, việc công bố nguồn tài nguyên ban đầu là bước ngoặt đối với Lake Victoria Gold và dự án Tembo. Từ một dự án bị treo do những vướng mắc liên quan đến giấy phép, Tembo đã chuyển sang giai đoạn phát triển tích cực.

Ông Pirie cho rằng Tembo có thể trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch xây dựng danh mục các dự án vàng quy mô nhỏ của Lake Victoria Gold tại Tanzania.

Đáng chú ý, Ngula 1 sẽ là khu vực được ưu tiên. Khu khoáng hóa này kéo dài khoảng 600 mét và hiện đã được khoan tới độ sâu khoảng 200 mét. Ngula 1 chứa khoảng 56% lượng vàng thuộc nhóm tài nguyên suy đoán và 63% lượng vàng thuộc nhóm tài nguyên chỉ thị của toàn dự án.

Tại đây, Lake Victoria Gold đã xác định 1,07 triệu tấn quặng có hàm lượng trung bình 2 gram vàng/tấn, chứa khoảng 68.600 ounce vàng. Ngoài ra, khu vực này còn được ước tính có thêm 4,79 triệu tấn quặng với hàm lượng 2,15 gram vàng/tấn, tương đương khoảng 331.700 ounce vàng.

Lake Victoria Gold cũng đang đàm phán với Nyati Resources về việc gia công quặng tại một nhà máy công suất 500 tấn/ngày nằm ngay trong khu vực được cấp phép Tembo và cạnh mỏ Bulyanhulu.

Trong lịch sử hình thành, dự án Tembo đã trải qua hơn 50.000 mét khoan thăm dò. Một nghiên cứu năm 2020 cũng xác định 39 mục tiêu thăm dò trong toàn khu vực.

Khoan sâu 2.455m xuống tầng địa chất, phát hiện mỏ dầu nhẹ 27,6 triệu thùng - giá trị thương mại có thể lên tới gần 1,2 tỷ USD

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam nghiên cứu bơm “tiền” vào lòng đất, mở cửa thị trường 40 tỉ USD

Việt Nam nghiên cứu bơm “tiền” vào lòng đất, mở cửa thị trường 40 tỉ USD Nổi bật

iPhone 15 Pro Max giảm hơn một nửa giá

iPhone 15 Pro Max giảm hơn một nửa giá Nổi bật

Ai đang dẫn dắt làn sóng mua vàng mới?

Ai đang dẫn dắt làn sóng mua vàng mới?

13:38 , 14/08/2026
C.P. Việt Nam vận hành nhà máy 1.725 tỷ đồng, tăng năng lực cung ứng thức ăn thủy sản tại Miền Tây

C.P. Việt Nam vận hành nhà máy 1.725 tỷ đồng, tăng năng lực cung ứng thức ăn thủy sản tại Miền Tây

13:30 , 14/08/2026
Một loại lúa gạo "thần kỳ" của Trung Quốc đang gây kinh ngạc thị trường

Một loại lúa gạo "thần kỳ" của Trung Quốc đang gây kinh ngạc thị trường

13:05 , 14/08/2026
Hyundai Tucson 2027 trông sẽ như thế này khi nhìn từ phía sau: Đèn hậu mảnh, tách 3 khối, khác hoàn toàn đời hiện tại

Hyundai Tucson 2027 trông sẽ như thế này khi nhìn từ phía sau: Đèn hậu mảnh, tách 3 khối, khác hoàn toàn đời hiện tại

11:25 , 14/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên