Một loại lúa gạo "thần kỳ" của Trung Quốc đang gây kinh ngạc thị trường

Nhờ ứng dụng công nghệ nông nghiệp do Trung Quốc hỗ trợ, nhiều hộ nông dân trồng lúa tại Nigeria đang ghi nhận mức tăng kỷ lục về cả năng suất lẫn lợi nhuận. Các giống lúa cải tiến này không chỉ mở ra triển vọng tự chủ lương thực cho quốc gia Tây Phi, mà còn tạo đà bứt phá bền vững cho sinh kế của người dân khu vực nông thôn.

Tại các vùng ven thủ đô Abuja, cái tên Green Agriculture West Africa Limited (GAWAL) — đơn vị phát triển giống lúa R1 có nguồn gốc từ Trung Quốc — đang trở thành tâm điểm chú ý. Giống lúa mới nhanh chóng chiếm trọn niềm tin của bà con nông dân nhờ khả năng chống chịu sâu bệnh vượt trội, sức thích nghi cao và dễ canh tác trên nhiều chất lượng thổ nhưỡng khác nhau.

Đối với những hộ nông dân từng lao đao vì năng suất thấp và chi phí phân bón, nhân công tăng phi mã, giống lúa cải tiến R1 xuất hiện như một "cứu cánh" kịp thời.

Ông Ahmed Yusuf (42 tuổi), một nông dân trồng lúa tại địa phương, cho biết trước đây sản lượng của gia đình ông chỉ chật vật ở mức khoảng 2 tấn/ha. Sau nhiều năm canh tác thua lỗ, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, ông từng đã tính đến chuyện bỏ nghề.

Thế nhưng, vận mệnh của người nông dân này đã quay đắt 180 độ kể từ khi ông bén duyên với giống lúa R1 của GAWAL. Ông Yusuf chia sẻ, giống lúa mới giúp gia đình ông tăng năng suất lên gấp hơn 3 lần, trong khi công sức và chi phí bỏ ra về cơ bản không thay đổi.

"Nhờ giống lúa mới này, sản lượng của tôi đã tăng hơn gấp ba lần dù công sức bỏ ra vẫn như cũ. Đáng mừng nhất là tôi đã có thể tiếp tục bám trụ với nghề nông," ông Yusuf phấn khởi cho biết.

Câu chuyện của ông Yusuf là minh chứng rõ nét cho vai trò ngày càng quyết định của công nghệ giống cải tiến trong việc tháo gỡ "cơn khát" năng suất của nền nông nghiệp châu Phi — nơi các nông hộ nhỏ lẻ từ lâu vẫn phải canh tác trong điều kiện thiếu hụt vật tư chất lượng cao, hạn chế về công nghệ lẫn nguồn vốn vay.

Chiến lược mở rộng ảnh hưởng nông nghiệp của Trung Quốc tại châu Phi

Thành công của giống lúa R1 chỉ là một mắt xích trong chiến lược rộng lớn hơn mà Bắc Kinh đang triển khai nhằm thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp tại châu Phi. Thay vì dừng lại ở các khoản viện trợ phát triển truyền thống, Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu công nghệ canh tác, giống cây trồng cải tiến, thiết bị cơ giới hóa và các mô hình hợp tác thương mại trên khắp lục địa đen.

Phương châm tiếp cận này giúp chuyển giao các công nghệ gia tăng năng suất trực tiếp, tạo tiền đề đưa nền nông nghiệp châu Phi chuyển dịch mạnh mẽ từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa tập trung.

Đối với Nigeria, sự chuyển dịch này mang ý nghĩa chiến lược. Lọt top các nền nông nghiệp lớn nhất châu Phi nhưng lại chịu áp lực khổng lồ từ nhu cầu tiêu thụ lúa gạo nội địa, Nigeria đang xem các giống lúa năng suất cao là "chìa khóa" cốt lõi để củng cố an ninh lương thực và cắt giảm sự phụ thuộc vào gạo nhập khẩu.

Các giống giống cải tiến đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng này. Năng suất tăng vọt cho phép người dân thu hoạch được lượng lương thực lớn hơn nhiều trên cùng một diện tích, vừa giúp tăng mạnh thu nhập cho các hộ gia đình, vừa giảm bớt áp lực phải phá rừng mở rộng đất canh tác.

Bứt phá từ canh tác manh mún sang sản xuất hàng hóa

Với những nông dân như ông Yusuf, giá trị mà giống lúa mới mang lại không chỉ dừng lại ở những con số sản lượng. Năng suất tăng chính là ranh giới quyết định liệu hoạt động canh tác có còn hiệu quả về mặt kinh tế hay không.

Năng suất yếu kém từ lâu đã là "lực cản" lớn nhất của nông nghiệp tiểu nông tại châu Phi. Không ít người dân đổ mồ hôi công sức suốt nhiều tháng trời trên đồng ruộng, để rồi nhận về sản lượng thậm chí không đủ bù đắp chi phí đầu tư ban đầu chứ chưa nói đến việc tích lũy.

Chính vì vậy, những giải pháp công nghệ giúp tăng vọt năng suất mà không đòi hỏi gia tăng tương ứng về quỹ đất hay sức lao động đang tạo ra cú hích lợi nhuận vô cùng lớn cho người nông dân.

Bên cạnh đó, khả năng kháng bệnh tốt cùng sức sống bền bỉ trên nhiều dạng địa hình của giống R1 được đánh giá là những điểm cộng đắt giá, trong bối cảnh nông dân châu Phi đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu thất thường, dịch bệnh bùng phát và thổ nhưỡng suy ngoái.

Nông nghiệp — Trọng tâm mới trong hợp tác chiến lược

Việc Trung Quốc đẩy mạnh hiện diện trong mảng nông nghiệp tại châu Phi cũng phản ánh sự chuyển dịch sâu sắc trong cuộc đua ảnh hưởng giữa các cường quốc tại lục địa này.

Bắc Kinh đã khéo léo kết hợp giữa việc chuyển giao công nghệ nông nghiệp, thiết lập quan hệ đối tác thương mại với các chương trình hợp tác kinh tế diện rộng. Việc tập trung vào các công nghệ thực chiến và năng lực sản xuất thực tế giúp mô hình của Trung Quốc tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các mô hình viện trợ truyền thống của phương Tây — vốn thường sa đà vào hỗ trợ phát triển mang tính lý thuyết.

Thành công thực tế từ các công nghệ nông nghiệp của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chức và các tổ chức phương Tây. Nhiều quốc gia phương Tây hiện cũng đang tích cực tìm kiếm phương thức mới để tăng cường sự hiện diện vào mảng kinh doanh nông nghiệp đầy tiềm năng tại châu Phi.

Ở góc độ các quốc gia châu Phi, làn sóng cạnh tranh này mở ra cơ hội vàng để họ tiếp cận thêm nhiều nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, vật tư chất lượng cao và đội ngũ chuyên gia giỏi — với điều kiện các mối quan hệ đối tác phải dựa trên ưu tiên của địa phương và mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người nông dân.

Thực tiễn từ Nigeria đã chứng minh công nghệ nông nghiệp cải tiến có thể tạo ra những thay đổi kỳ diệu ngay tại từng thửa ruộng. Những hạt giống tốt hơn, khi được kết hợp đồng bộ với cơ giới hóa, hệ thống thủy lợi, nông nghiệp số, kho bảo quản hiện đại và mạng lưới tiêu thụ rộng mở, sẽ là "bệ phóng" đưa nông dân châu Phi tiến tới một hệ thống sản xuất thương mại hiệu quả và bền vững.

Tại Nigeria, thành quả ngọt ngào đã hiện hữu trên những cánh đồng. Dòng lúa từng được người dân bản địa gọi là giống lúa "thần kỳ" giờ đây đang trở thành minh chứng sống động cho thấy: Công nghệ nông nghiệp hiện đại hoàn toàn có thể biến những thửa ruộng nghèo năng suất thành một mô hình kinh doanh hiệu quả và bền vững.