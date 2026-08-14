C.P. Việt Nam vận hành nhà máy 1.725 tỷ đồng, tăng năng lực cung ứng thức ăn thủy sản tại Miền Tây

Ngày 7/8, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau tại Khu công nghiệp Khánh An, tỉnh Cà Mau. Đây là nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản thứ 4 của Tập đoàn C.P. tại Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Lễ khánh thành có sự tham dự của ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành Thủy sản C.P. Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác, khách hàng và cán bộ, công nhân viên.

Đưa nguồn cung đến gần vùng nuôi tôm

Được xây dựng trên diện tích gần 18 ha tại Khu công nghiệp Khánh An, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.725 tỷ đồng và công suất thiết kế 124.800 tấn/năm, chuyên sản xuất các dòng thức ăn chủ lực dành cho tôm.

Nhà máy này được đầu tư đồng bộ với hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và tự động hóa ở nhiều công đoạn. Trong đó, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu SCADA hỗ trợ định lượng chính xác từng thành phần nguyên liệu, kiểm soát thời gian phối trộn và các thông số vận hành, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm ổn định, đồng đều và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đại biểu tham quan hệ thống điều khiển, giám sát hoạt động sản xuất tại nhà máy. Ảnh: C.P. Việt Nam

Theo C.P. Việt Nam, việc đưa nhà máy tại Cà Mau vào hoạt động nhằm tăng cường năng lực cung ứng các giải pháp dinh dưỡng chất lượng tại Cà Mau và Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời rút ngắn quãng đường vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến các vùng nuôi tôm và nâng cao tính chủ động trong quản lý giao hàng, vận chuyển.

Người nuôi và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị thủy sản tại Cà Mau và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhờ đó có thêm điều kiện tiếp cận nguồn thức ăn có chất lượng ổn định, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn phát triển của tôm và điều kiện nuôi khác nhau; đồng thời được hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến ngay tại địa phương.

Ý nghĩa của việc tăng cường năng lực cung ứng càng rõ khi Cà Mau là một trong những trung tâm sản xuất tôm trọng điểm của cả nước. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2025, sản lượng tôm của tỉnh đạt 594.851 tấn, bằng 101,9% kế hoạch và tăng 5,2% so với năm 2024.

Một công đoạn sản xuất tự động hóa tại Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau - C.P. Việt Nam. Ảnh: C.P. Việt Nam

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng việc hình thành thêm một nhà máy sản xuất công nghiệp hiện đại bổ sung một mắt xích có ý nghĩa chiến lược trong chuỗi ngành hàng tôm của Cà Mau.

Theo ông Sử, nhà máy sẽ góp phần giúp địa phương chủ động nguồn thức ăn có chất lượng cao, giảm chi phí cho ngành nuôi tôm; đồng thời tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ và đóng góp tích cực vào tăng trưởng của tỉnh.

Đồng hành cùng chuỗi giá trị thủy sản

Ở quy mô hệ thống, việc đưa nhà máy mới vào hoạt động nâng tổng công suất sản xuất thức ăn thủy sản của C.P. tại Việt Nam lên hơn 650.000 tấn/năm. Doanh nghiệp hiện vận hành 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi trên cả nước, trong đó có 4 nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản.

Bên cạnh mở rộng năng lực sản xuất, nhà máy hiện tạo việc làm ổn định cho gần 200 cán bộ, công nhân viên. Việc hợp tác với các đơn vị cung ứng và cung cấp dịch vụ phụ trợ cũng góp phần đem lại thu nhập và sinh kế ổn định cho người lao động tại địa phương.

Ông Boonlap Watcharawanitchakul, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ngành Thủy sản C.P. Việt Nam cho biết C.P. Việt Nam luôn nỗ lực đồng hành cùng ngành nuôi tôm nói riêng và ngành thủy sản Việt Nam nói chung.

Doanh nghiệp tăng cường đầu tư nhà máy hiện đại, sản xuất các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cho ngành nuôi tôm; đồng thời đẩy mạnh đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật nuôi trồng tiên tiến nhằm giúp người nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thu nhập, việc làm ổn định và sinh kế bền vững.

Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Cà Mau – C.P. Việt Nam có công suất 124.800 tấn/năm. Ảnh: C.P. Việt Nam

Từ nhà máy sản xuất mới tại vùng nuôi tôm trọng điểm, C.P. Việt Nam tiếp tục mở rộng dấu ấn trong chuỗi giá trị thủy sản bằng việc đưa nguồn thức ăn chất lượng và hỗ trợ kỹ thuật đến gần hơn với người nuôi. Đây cũng là một phần trong nỗ lực đồng hành cùng ngành nuôi tôm, góp phần nâng cao giá trị chuỗi và thúc đẩy ngành thủy sản Việt Nam phát triển bền vững.