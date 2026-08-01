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Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 6km, chuẩn bị khoan thăm dò 5.000m để kiểm tra

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Dự kiến bắt đầu chương trình khoan thăm dò dài 5.000 m trong tháng 8 để kiểm tra cấu trúc địa chất bên dưới khu vực này.

Phát hiện một vùng đất chứa vàng kéo dài 6km, chuẩn bị khoan thăm dò 5.000m để kiểm tra- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một vùng dị thường vàng kéo dài 6 km vừa được xác định tại dự án Omatjete ở Namibia, mở ra triển vọng về một hệ thống khoáng hóa quy mô lớn. Công ty khai khoáng Canada Ongwe Minerals dự kiến bắt đầu chương trình khoan thăm dò dài 5.000 m trong tháng 8 để kiểm tra cấu trúc địa chất bên dưới khu vực này.

Ongwe cho biết kết quả từ chương trình lấy mẫu đất mới đã mở rộng đáng kể quy mô mục tiêu Nguni, được phát hiện hồi tháng 5 trong quá trình thăm dò khu vực đới đứt gãy Okondeka. Vùng dị thường vàng hiện kéo dài liên tục khoảng 6 km, tăng so với hơn 5 km được xác định khi phát hiện được công bố vào tháng 6.

Trong chương trình lấy mẫu mới, Ongwe thu thập 1.605 mẫu trên lưới 50 x 50 m. Có 50 mẫu ghi nhận hàm lượng vàng trên 300 phần tỷ (ppb), trong đó kết quả cao nhất đạt 1.310 ppb. Con số này gần gấp đôi mức cao nhất 730 ppb được ghi nhận trong chương trình ban đầu.

Đáng chú ý, phạm vi dị thường vẫn chưa được xác định đầy đủ. Khu vực này còn mở về phía bắc, đông và tây. Ongwe đang hoàn tất các thỏa thuận tiếp cận với những trang trại lân cận để tiếp tục lấy mẫu và xác định liệu hệ thống khoáng hóa có mở rộng vượt khỏi phạm vi 6 km hiện tại hay không.

Một số mục tiêu triển vọng cũng xuất hiện gần rìa khu vực khảo sát. Ở phía bắc, dữ liệu phóng xạ cho thấy một khối leucogranit nhỏ, được công ty cho rằng có thể là một phần của hệ thống khoáng hóa. Về phía đông nam, một cụm mẫu có hàm lượng vàng cao nằm gần một dị thường từ tính nổi bật dọc theo ranh giới đá leucogranit. Hai khu vực này đã được Ongwe đưa vào nhóm mục tiêu thăm dò ưu tiên.

Ongwe dự kiến bắt đầu chương trình khoan kim cương dài 5.000 m trong tháng 8, kết hợp với khoan tuần hoàn ngược (RC). Đây sẽ là chiến dịch khoan quy mô lớn đầu tiên tại Nguni nhằm kiểm tra liệu vùng dị thường vàng được phát hiện trên bề mặt có tiếp tục kéo dài xuống sâu hay không.

Giám đốc điều hành Ongwe, Dave Underwood, cho biết công ty ban đầu sẽ triển khai một giàn khoan và có thể mở rộng chương trình khi hiểu rõ hơn về cấu trúc địa chất.

Việc khoan có ý nghĩa đặc biệt bởi phần lớn Nguni bị phủ bởi lớp vật liệu phù sa dày khoảng 1-5 m, trong khi đá gốc chỉ lộ ra hạn chế dọc các khe sông. Điều này khiến các phương pháp địa hóa học, địa vật lý và khoan trở thành công cụ quan trọng để đánh giá hệ thống khoáng hóa bên dưới.

Ongwe cho rằng phần lớn vàng tại Nguni có khả năng vẫn nằm gần nguồn gốc địa chất ban đầu, thay vì bị vận chuyển đáng kể bởi nước mặt. Tuy nhiên, nhận định này vẫn cần được kiểm chứng bằng kết quả khoan.

Nguni thuộc dự án Vàng Omatjete, nằm trong Vành đai Damara Tây Bắc của Namibia. Khu vực này cách phát hiện vàng Manga của Ongwe khoảng 17 km và cách mỏ Kokoseb của Wia Gold khoảng 55 km về phía đông.

Theo Ongwe, cấu trúc địa chất tại Nguni có những điểm tương đồng với Kokoseb, nơi khoáng hóa vàng tập trung trong các loại đá biến chất trầm tích gần ranh giới với đá granit.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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