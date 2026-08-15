Mẫu xe tay ga Yamaha Fazzio Sunset Blue ra mắt với giá 34 triệu đồng, sở hữu công nghệ lai khiến Honda Vision phải dè chừng

Thị trường xe tay ga cỡ nhỏ Đông Nam Á vừa ghi nhận bước đi chiến lược từ thương hiệu xe máy Nhật Bản. PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing vừa trình làng phiên bản đặc biệt của mẫu xe tay ga 125 cc mang tên Fazzio Sunset Blue vào tháng 8 năm 2026. Mức giá niêm yết được hãng công bố ở mức 23,15 triệu Rupiah, tương đương khoảng 34 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.

Đây là mức giá tương đối dễ chịu cho một mẫu xe thời trang nhắm đến khách hàng trẻ tuổi. Khác với những dòng xe tay ga góc cạnh, đậm tính thể thao truyền thống mà Yamaha từng theo đuổi, Fazzio đại diện cho tư duy làm xe hoàn toàn mới. Mẫu xe này biến chiếc phương tiện di chuyển hằng ngày thành một phụ kiện thời trang thể hiện cá tính, đồng thời đáp ứng trọn vẹn sự tiện dụng trong môi trường giao thông đô thị đông đúc.

Yamaha Indonesia chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Fazzio Sunset Blue vào tháng 8 năm 2026 với giá 23,15 triệu Rupiah.

Được phát triển dựa trên triết lý thiết kế "Hello, Simple", Yamaha Fazzio rũ bỏ những đường nét cắt xẻ hầm hố để khoác lên mình vẻ ngoài tối giản nhưng cuốn hút. Ngoại thất của xe được cấu thành từ các mặt phẳng gọn gàng, giảm thiểu chi tiết lồi ra ngoài, giúp chiếc xe hòa nhập tự nhiên vào khung cảnh phố phường.

Điểm nhấn thị giác đặc trưng giúp nhận diện Fazzio chính là ngôn ngữ thiết kế hình bầu dục (oval). Từng chi tiết như cụm đèn pha, đèn hậu, bảng đồng hồ LCD đến móc treo đồ dạng khóa Carabiner đều được tạo hình bầu dục đồng bộ. Ở phiên bản đặc biệt này, Yamaha lấy cảm hứng từ thời khắc rực rỡ khi Mặt Trời dần lặn xuống biển.

Tông màu xanh lam chủ đạo đại diện cho đại dương, kết hợp khéo léo với các điểm xuyết màu cam đại diện cho ánh Mặt Trời, đi cùng bộ vành hợp kim sơn màu bạc thanh lịch. Sự phối màu này mang lại sự tươi mới và khác biệt so với các đối thủ trên thị trường. Người dùng cũng có thể dễ dàng cá nhân hóa chiếc xe thông qua các phụ kiện chính hãng bán rời như ốp bảo vệ đèn pha.

Triết lý thiết kế "Hello, Simple" mang phong cách thời trang, tối giản với ngôn ngữ thiết kế hình bầu dục (oval) đặc trưng trên đèn chiếu sáng và đồng hồ.

Bên dưới lớp áo thời trang là khối động cơ BLUE CORE dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí, mang lại khả năng vận hành êm ái cùng mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng 56,4 km/lít. Điểm sáng công nghệ đắt giá nhất trên Yamaha Fazzio chính là hệ thống trợ lực điện Power Assist, vận hành thông qua "Hệ thống phát điện mô-tơ thông minh" (Smart Motor Generator System - SMG).

Khi người lái vặn ga nhanh từ trạng thái dừng xe, bộ SMG sẽ kích hoạt mô-tơ điện để hỗ trợ lực kéo cho động cơ xăng trong tối đa 3 giây. Sự can thiệp của công nghệ Mild-Hybrid giúp xe bứt tốc mượt mà, loại bỏ cảm giác hụt hơi khi khởi hành, chở thêm người hoặc leo dốc.

Bên cạnh đó, hệ thống SMG còn tích hợp tính năng ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System - SSS), tự động tắt máy khi dừng đèn đỏ và tái khởi động êm ái ngay khi nhích nhẹ tay ga, giúp tối ưu hóa nhiên liệu và giảm lượng khí thải ra môi trường.

Động cơ BLUE CORE 124 cc làm mát bằng không khí, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội với mức tiêu thụ 56,4 km/lít. Tích hợp công nghệ trợ lực điện Power Assist hỗ trợ tăng tốc 3 giây đầu nhờ hệ thống SMG, đi kèm tính năng ngắt động cơ tạm thời SSS.

Yamaha Fazzio Sunset Blue còn đạt điểm tối đa về tính thực dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Với trọng lượng bản thân siêu nhẹ chỉ 97 kg, chiếc xe giúp phái đẹp hoặc người có thể trạng nhỏ nhắn dễ dàng dắt xe và xoay xở trong không gian hẹp. Chiều cao yên ở mức 765 mm được gọt giũa hợp lý giúp việc chống chân trở nên vững vàng.

Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp tăng cường khả năng chống trộm và mang lại sự tiện lợi khi không cần thao tác rút chìa khóa. Hộc chứa đồ phía dưới yên có dung tích 19,1 lít, thoải mái chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân thiết yếu.

Khách hàng trẻ tuổi cũng sẽ đánh giá cao sự xuất hiện của cổng sạc USB tiện lợi cùng khả năng kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-CONNECT, cho phép theo dõi cuộc gọi, tin nhắn, vị trí đỗ xe và quản lý mức tiêu hao nhiên liệu trực quan ngay trên điện thoại.

Trọng lượng siêu nhẹ 97 kg, chiều cao yên 765 mm dễ chống chân, phù hợp di chuyển đô thị. Trang bị tiện nghi hiện đại: khóa Smart Key, hộc đồ 19,1 lít, cổng sạc USB, kết nối ứng dụng Y-CONNECT.

Nếu mẫu xe này được các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu về thị trường Việt Nam, phân khúc xe tay ga cỡ nhỏ chắc chắn sẽ có những biến động đáng chú ý. Với mức giá gốc tại Indonesia khoảng 34 triệu đồng, khi gánh thêm các khoản thuế phí nhập khẩu, giá bán của Fazzio Sunset Blue tại Việt Nam dự kiến sẽ rơi vào khoảng 45 đến 50 triệu đồng.

Mức giá này sẽ đưa Fazzio vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với những mẫu xe quốc dân như Honda Vision phiên bản cao cấp, Honda Lead hay các người anh em chung nhà như Yamaha Grande và Yamaha Janus. Lợi thế lớn nhất của Fazzio nằm ở kiểu dáng tròn trịa độc lạ, công nghệ trợ lực điện Power Assist tiên tiến và kết nối Y-CONNECT thông minh, thu hút nhóm khách hàng trẻ muốn thể hiện gu thẩm mỹ riêng.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Fazzio chính là giá bán sau thuế cao hơn xe sản xuất trong nước và rào cản từ tâm lý ưu chuộng thương hiệu Honda của người Việt. Dẫu vậy, với những ai tìm kiếm sự phá cách và trải nghiệm công nghệ mới, Yamaha Fazzio Sunset Blue vẫn là lựa chọn tươi mới vô cùng đáng cân nhắc.

Tham khảo: Bike-news



