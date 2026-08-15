Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh

| | Thị trường

Thấy tôm ăn dừa khô lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc nên nhiều nông dân ở miền Tây đã tận dụng loại nguyên liệu tại vườn nhà này làm thức ăn cho tôm càng xanh.

Sau cơn mưa to sáng 15/8, ông Nguyễn Văn Sử (71 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phước, tỉnh Cà Mau) tranh thủ ra vườn nhặt những trái dừa khô rụng để làm thức ăn cho tôm càng xanh . Việc dùng dừa khô nuôi tôm là một trong những cách làm hay đang được nông dân miền Tây áp dụng, mang lại hiệu quả cao.

Theo ông Sử, sáng kiến vỗ béo tôm bằng dừa khô bắt đầu từ vài năm trước. Khi thu hoạch tôm cành xanh, con trai ông là anh Nguyễn Phong Khê đã giữ lại những con tôm nhỏ bị tư thương loại ra. Trong những lồng nuôi, con ông Sử sợ tôm đói chết nên lột dừa khô, xắt bỏ vào cho tôm ăn.

Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh- Ảnh 1.

Dừa khô được cắt nhỏ cho tôm ăn với kích cỡ tùy theo độ tuổi của tôm. (Ảnh: V. Tường)

“Thật bất ngờ khi tôm thấy dừa khô đã kéo đến giành ăn với nhau. Những con tôm bị loại ra lớn nhanh từng ngày khi được cho ăn bằng dừa khô. Tôm càng ăn dừa khô không chỉ lớn nhanh mà còn bóng vỏ, thịt săn chắc”, ông Sử kể lại.

Từ kinh nghiệm cho tôm càng xanh ăn dừa khô, anh Nguyễn Phong Khê đã tận dụng dừa khô rụng từ hơn 100 cây dừa trong vườn để làm thức ăn nuôi tôm càng xanh trên diện tích 3 ha. 2 năm qua, 30 công ruộng đã được anh Phong Khê áp dụng mô hình tôm - lúa, bằng cách thả chung tôm càng xanh với tôm sú kết hợp trồng lúa ST25.

“Cứ 3 tháng trước Tết Nguyên đán hàng năm, tôi trồng lúa ST25 kết hợp thả khoảng 60.000 con giống tôm sú và 40.000 con giống tôm càng xanh. Khi tôm sú lớn, tôi đặt lú theo từng con nước để bắt tôm sú bán. Còn tôm càng xanh cho ăn dừa khô thì 4-5 tháng tôi thu hoạch một lần khoảng 400 - 600 kg, giá dao động 100.000 - 110.000 đồng/kg “, anh Phong Khê nói.

Nói về kinh nghiệm cho tôm càng xanh ăn dừa khô, anh Phong Khê cho biết tôm càng xanh bắt đầu ăn dừa khô từ tháng thứ 2 hoặc thứ 3. Cùi dừa khô sẽ được xắt hạt lựu, kích cỡ lớn nhỏ tùy theo độ tuổi của tôm và cho ăn 2 ngày một lần.

Nông dân miền Tây dùng nguyên liệu bất ngờ để vỗ béo tôm càng xanh- Ảnh 2.

Giá tôm càng xanh được bán khoảng hơn 90.000 đồng/kg. (Ảnh: V. Tường)

Ngoài dừa khô, anh Phong Khê còn cho tôm càng xanh ăn dặm bằng lúa ngâm cho nảy mầm.

Ông Năm Quang ở phường Vĩnh Châu - TP Cần Thơ, cũng áp dụng cho tôm càng xanh ăn dừa khô nhiều năm. Ông cho biết nuôi tôm cành xanh và dùng dừa khô làm thức ăn, giúp tôm lớn nhanh, bóng vỏ, thịt săn chắc.

Việc kết hợp lúa mầm với dừa khô đang được nhiều nông dân xã Vĩnh Phước, phường Phước Long của tỉnh Cà Mau áp dụng.

Hiện tôm càng xanh đang được nông dân miền Tây bán cho thương lái với giá khoảng 92.000 đồng/kg, loại 30 con/kg.

Theo Đại Khương

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam đón tin vui từ châu Âu

Việt Nam đón tin vui từ châu Âu Nổi bật

Xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Mexico và Australia

Xe Hyundai sản xuất tại Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Mexico và Australia Nổi bật

Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng

Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng

14:28 , 15/08/2026
VinFast Rasad bất ngờ được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ trước khi ra mắt toàn cầu

VinFast Rasad bất ngờ được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ trước khi ra mắt toàn cầu

14:01 , 15/08/2026
Doanh số ô tô Trung Quốc bùng nổ khắp nơi, trừ đúng một thị trường

Doanh số ô tô Trung Quốc bùng nổ khắp nơi, trừ đúng một thị trường

13:01 , 15/08/2026
Mẫu xe điện Honda chất chơi cỡ nhỏ này đã ra mắt 3 nước ĐNÁ: Bán giới hạn, có gói thể thao, liệu có về Việt Nam?

Mẫu xe điện Honda chất chơi cỡ nhỏ này đã ra mắt 3 nước ĐNÁ: Bán giới hạn, có gói thể thao, liệu có về Việt Nam?

11:30 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên