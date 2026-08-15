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Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng

| | Thị trường

Đang uống cà phê với bạn thì có người bán vé số dạo đi ngang qua, ông T. mua một vé Vietlott và may mắn trúng Jackpot (độc đắc) gần 30 tỷ đồng.

Ngày 15/8, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, đơn vị này đã trao thưởng giải độc đắc sản phẩm Mega 6/45 kỳ quay 1.544 trị giá gần 30 tỷ đồng cho ông T. (ngụ TP.HCM).

Mua vé số bán dạo, người đàn ông ở TP.HCM trúng độc đắc gần 30 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ông T. nhận giải độc đắc gần 30 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Chủ nhân giải độc đắc cho hay, ông đang sinh sống tại TP.HCM. Ông có thói quen mua vé số trong khoảng 2 năm trở lại đây, thường mua sản phẩm Mega 6/45 và Power 6/55 vì có giải độc đắc giá trị cao.

Chia sẻ về tờ vé số trúng thưởng, ông T. cho biết, hôm đó khi đang ngồi uống cà phê với bạn, ông được người bán vé số dạo mời mua vé Vietlott và đã mua một vé gồm 5 bộ số trị giá 50.000 đồng. May mắn là quyết định này đem lại cho ông giải độc đắc gần 30 tỷ đồng.

Tấm vé trúng thưởng được phát hành tại hệ thống vé số Đại Phát trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bàn Cờ, TP.HCM.

Sau khi nhận thưởng, ông T. dự định dành một phần để chăm lo cuộc sống gia đình và thực hiện kế hoạch riêng của bản thân.

Theo quy định, ông có nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân hơn 2,9 tỷ đồng và khoản thuế này được khấu trừ ngay sau khi nhận thưởng.

Hai ngày trước, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam cũng xác định một vé trúng giải thưởng lớn. Theo thông báo của Vietlot tối 13/8, trong kỳ quay 1.384 sản phẩm Power 6/55 có một vé trúng Jackpot 1 trị giá gần 72 tỷ đồng. Tấm vé trúng độc đắc có bộ số: 05 - 09 - 27 - 29 - 45 - 46.

Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lãnh khoảng gần 65 tỷ đồng.

Bên cạnh giải Jackpot 1 thì giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cũng đã “nổ”. Người trúng Jackpot 2 sẽ thực lãnh khoảng hơn 3,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Vietlott cũng xác định có 21 vé trúng giải nhất, trị giá 40 triệu đồng/giải.

Theo Đại Việt/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
vietlott

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