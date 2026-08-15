Jaecoo J5 công bố giá: Niêm yết từ 599 triệu đồng nhưng giá ưu đãi mới là ‘ngã cây’

Ngày 14/8, Omoda & Jaecoo Việt Nam chính thức công bố giá bán Jaecoo J5 tại Việt Nam. Mẫu SUV đô thị này được phân phối với 4 phiên bản, sử dụng 3 hệ truyền động gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Giá niêm yết của J5 Premium là 599 triệu đồng, J5 SHS-H Premium 669 triệu đồng, trong khi hai phiên bản cao cấp J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship cùng có giá 749 triệu đồng.

Đáng chú ý, hãng đưa ra chương trình ưu đãi đến hết ngày 31/8 dành cho 555 khách hàng đầu tiên. Người mua có thể lựa chọn giữa hai phương án, trong đó một phương án tập trung hỗ trợ lãi suất và quà tặng, trong khi phương án còn lại quy đổi các quyền lợi sử dụng nhiên liệu hoặc sạc điện thành giá trị ưu đãi.

Theo phương án thứ hai, J5 Premium có "giá đặc biệt" 499 triệu đồng sau khi quy đổi ưu đãi 7-8 năm miễn phí đổ xăng. J5 SHS-H Premium có giá đặc biệt 599 triệu đồng, J5 SHS-H Flagship 669 triệu đồng và J5 EV Flagship 599 triệu đồng sau khi quy đổi quyền lợi 30 năm sạc miễn phí.

Giá niêm yết và thực tế của 4 phiên bản Jaecoo J5.

Với mức giá bán thực tế, Omoda J5 sẽ tạo ra thách thức với các đối thủ trong nhóm SUV đô thị cỡ B trên thị trường. Mitsubishi Xforce 2026 hiện có giá từ 605 triệu đồng, trong khi Kia Seltos có giá từ 549 triệu đồng và Toyota Yaris Cross từ 650 triệu đồng.

Thậm chí, giá bán của Omoda J5 có thể cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc thấp hơn như Kia Sonet (hiện có giá từ 469 triệu đồng), hay Toyota Raize - từ 510 triệu đồng.

3 lựa chọn truyền động – mẫu xe Trung Quốc đầu tiên lắp ráp tại Việt Nam

Khác biệt lớn của J5 nằm ở việc Omoda & Jaecoo đưa cả động cơ xăng, hybrid và điện vào cùng một dòng SUV.

J5 Premium sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 145 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Trong khi đó, J5 SHS-H kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 221 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây và phạm vi hoạt động kết hợp khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC.

J5 là mẫu xe đầu tiên chào bán cả 3 lựa chọn hệ truyền động tại thị trường Việt Nam.

Cao nhất về giá niêm yết là J5 EV Flagship, sử dụng mô-tơ điện 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây và có phạm vi di chuyển tối đa 461 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC 130 kW, từ 30% lên 80% trong khoảng 28 phút.

Về trang bị, J5 có kích thước 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Các phiên bản cao hơn được trang bị màn hình trung tâm 13,2 inch, âm thanh Sony 8 loa, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và trần kính toàn cảnh.

Hai phiên bản J5 SHS-H Flagship và J5 EV Flagship có 6 túi khí, 18 tính năng hỗ trợ lái ADAS và camera 540 độ.

J5 cũng là mẫu xe đầu tiên của Omoda & Jaecoo được lắp ráp tại nhà máy của liên doanh này ở Việt Nam, phân phối thông qua hơn 40 nhà phân phối trên toàn quốc.

Với cách định giá này, J5 không chỉ cạnh tranh bằng mức giá khởi điểm mà còn tạo khác biệt bằng việc cung cấp ba lựa chọn truyền động trên cùng một mẫu SUV. Đặc biệt, mức 499 triệu đồng nếu tính theo giá trị ưu đãi có thể giúp J5 tiếp cận nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV đô thị với ngân sách dưới 500 triệu đồng.