Xe tay ga ADV Kymco Dink G150 mang trang bị an toàn vượt tầm giá đe dọa Honda ADV 160

Phân khúc xe tay ga 150 cc hiện nay đang chứng kiến một cuộc đua trang bị khốc liệt chưa từng có. Các hãng xe liên tục nhồi nhét những công nghệ như màn hình TFT kích thước lớn, hệ thống kết nối điện thoại thông minh hay tính năng định vị phức tạp nhằm thu hút khách hàng trẻ.

Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng coi chiếc xe là phương tiện di chuyển thuần túy mỗi ngày, không ít công nghệ trong số đó cả năm hãn hữu mới được dùng tới một lần.

Đứng ngoài cuộc đua đó, thương hiệu Đài Loan Kymco vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga ADV đầu tiên của mình mang tên Dink G150. Mức giá niêm yết tại thị trường nội địa Trung Quốc là 13.980 Nhân dân tệ - tương đương khoảng 54,1 triệu đồng. Đây được xem là một nước đi hoàn toàn khác biệt, tập trung tối đa vào giá trị sử dụng thực tế thay vì những chi tiết hoa mỹ.

Kymco ra mắt mẫu xe tay ga ADV đầu tiên mang tên Dink G150 với mức giá thực dụng 13.980 Nhân dân tệ (khoảng 54,1 triệu đồng), đi ngược lại xu hướng đua trang bị màn hình thông minh.

Điểm cộng lớn nhất trên Kymco Dink G150 chính là giải pháp triệt tiêu hoàn toàn sự lo âu về phạm vi di chuyển. Trong khi hầu hết các mẫu xe tay ga 150 cc hiện nay chỉ được trang bị bình xăng từ 6 đến 8 lít, Dink G150 gây bất ngờ khi sở hữu bình xăng dung tích lên tới 12 lít.

Kết hợp cùng khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 149.6 cc, làm mát bằng dung dịch, 4 van, sản sinh công suất tối đa 11.5 kW và mô-men xoắn cực đại 14.2 Nm.

Điểmnổi bật của mẫu xe này là bình xăng dung tích lớn 12 lít, kết hợp động cơ 149.6cc làm mát bằng dung dịch tiêu thụ 2.25 lít/100 km, mang lại quãng đường di chuyển vượt mốc 500 km.

Khối động cơ này được tinh chỉnh thiên về độ bền và tính kinh tế. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình theo nhà sản xuất công bố chỉ vào khoảng 2.25 lít/100 km. Nhờ đó, một bình xăng đầy có thể giúp chiếc xe di chuyển quãng đường vượt mốc 500 km.

Ngay cả trong điều kiện vận hành đô thị với tần suất dừng bật liên tục, xe vẫn dễ dàng đạt quãng đường thực tế trên 400 km. Điều này đồng nghĩa với việc người sử dụng chỉ cần ghé trạm xăng khoảng hai lần mỗi tháng.

Không dừng lại ở một thiết kế mang tính hình thức, bản chất xe tay ga ADV của Dink G150 được thể hiện rõ qua các thông số vận hành thực tế. Xe sở hữu khoảng sáng gầm đạt 135 mm - cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của xe tay ga đô thị.

Đi kèm với đó là bộ vành kích thước 14 inch phía trước và 13 inch phía sau, trang bị sẵn lốp gai đa địa hình cho khả năng bám đường vượt trội trên các bề mặt phức tạp như đường đá dăm, đường công trường hay ổ gà.

Hệ thống giảm xóc sau hỗ trợ điều chỉnh 5 cấp độ cùng kính chắn gió có thể nâng hạ giúp tăng khả năng cản gió khi di chuyển tốc độ cao. Những trang bị này giúp người lái hoàn toàn tự tin khi di chuyển qua các đoạn đường xấu mà không phải lo lắng về nguy cơ cạ gầm hay hư hỏng gầm xe.

Khả năng vận hành đa địa hình thực thụ nhờ khoảng sáng gầm 135 mm, bộ vành 14 inch trước / 13 inch sau đi kèm lốp gai, phuộc sau chỉnh 5 cấp và kính chắn gió điều chỉnh được.

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, Kymco cũng không tiếc tay trang bị các công nghệ an toàn cốt lõi. Xe sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS có tính năng tắt mở chủ động.

Đây là trang bị vô cùng giá trị khi vận hành trong điều kiện thời tiết mưa gió hay mặt đường trơn trượt. Các tiện ích thiết yếu khác như hệ thống khóa thông minh keyless, cổng sạc USB, dàn đèn chiếu sáng LED và chân chống ngắt máy thông minh đều được tích hợp đầy đủ.

Việc cắt giảm màn hình màu hay kết nối thông minh rườm rà được xem là sự đánh đổi hợp lý từ nhà sản xuất. Nhờ việc không phân bổ ngân sách vào các trang bị giải trí đắt đỏ, Kymco có thể tập trung toàn bộ nguồn lực tài chính vào chất lượng khung gầm, dung tích bình xăng và hệ thống an toàn - những yếu tố trực tiếp quyết định trải nghiệm lái và độ bền lâu dài của chiếc xe.

Trang bị an toàn vượt tầm giá với hệ thống ABS hai kênh và TCS có thể tắt mở chủ động, cùng các tiện ích thiết yếu như khóa thông minh, sạc USB, đèn LED.

Nếu được nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong thời gian tới, Kymco Dink G150 sẽ phải đối đầu trực tiếp với các đối thủ nặng ký như Honda ADV 160 hay Yamaha NVX 155. Xét về mặt lợi thế, mẫu xe nhà Kymco sở hữu điểm tựa vững chắc nhờ dung tích bình xăng áp đảo hoàn toàn so với con số 8.1 lít của Honda ADV 160.

Mức giá khởi điểm dễ chịu cùng hệ thống phanh an toàn đầy đủ cũng sẽ là đòn bẩy lớn thu hút nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ đường dài hoặc những người thích đi phượt dã ngoại.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Kymco Dink G150 tại Việt Nam là không hề nhỏ. Thương hiệu Kymco vẫn chưa thể sánh ngang với Honda hay Yamaha về độ phủ sóng mạng lưới đại lý cũng như tâm lý chuộng thương hiệu Nhật của người tiêu dùng trong nước. Khả năng giữ giá khi bán lại và việc tìm kiếm phụ tùng thay thế cũng sẽ là những rào cản khiến khách hàng Việt phải đắn đo.

Tựu trung lại, Kymco Dink G150 là một lựa chọn lý tưởng dành cho nhóm người dùng thực tế, những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga 150 cc vận hành tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu, khả năng thích ứng đường xá cao mà không muốn trả tiền cho những tính năng công nghệ thừa thãi.

Tham khảo: Moto Fine



