Đại lý Wuling nhận cọc MPV 7 chỗ cửa lùa: Giá dưới 800 triệu, khách tiên phong giảm thêm 40 triệu, có EV lẫn PHEV

Theo nguồn tin thị trường, tư vấn bán hàng Wuling đã bắt đầu nhận cọc dòng xe Darion. Đây là chiếc MPV 7 chỗ cửa lùa đầu tiên của hãng xe tại Việt Nam.

Wuling Darion bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam. Ảnh: Soyacincau

Wuling Darion tung ưu đãi cho khách hàng tiên phong

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, mức giá bán dự kiến của Wuling Darion là dưới 800 triệu đồng. Cùng với đó, thời gian giao xe cho khách hàng đầu tiên dự kiến vào tháng 9.

Ngoài ra, tư vấn bán hàng Wuling cũng chia sẻ thêm thông tin về các chương trình khuyến mại. Cụ thể, hãng xe đang áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn cho nhóm khách hàng tiên phong. Đầu tiên, người mua xe sẽ được hãng giảm thẳng 40 triệu đồng trực tiếp vào giá bán. Thêm vào đó, khách hàng còn được tặng kèm bộ sạc AC 7 kW và gói bảo hiểm vật chất một năm.

Đáng chú ý, 10 khách hàng đặt cọc xe đầu tiên sẽ được tặng chuyến đi thăm quan trực tiếp nhà máy sản xuất của Wuling tại Trung Quốc. Kiểu ưu đãi này đang dần phổ biến tại Việt Nam thời gian gần đây.

Các phiên bản của Darion dự kiến mở bán. Ảnh chụp màn hình

Wuling Darion có gì đặc biệt?

Wuling Darion sở hữu số đo tổng thể 4.910 x 1.850 x 1.770 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.910 mm. Dựa theo kích thước, mẫu MPV này nằm giữa Toyota Innova Cross và Kia Carnival. Ngoài ra, chiếc MPV này còn có cửa trượt bên hông tiện dụng, tương tự như mẫu xe Carnival.

Không gian nội thất của Wuling Darion bố trí cấu hình 7 chỗ ngồi, cấu hình 2-2-3. Hàng ghế thứ hai được hãng trang bị tính năng chỉnh cơ 4 hướng. Ở hàng ghế thứ ba, hành khác có thể dễ dàng điều chỉnh được góc tựa lưng. Trang bị đáng chú ý trên xe gồm màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, màn hình điện tử sau vô lăng,...

Hàng ghế thứ 2 trên mẫu MPV nhà Wuling. Ảnh: Soyacincau

Về hệ truyền động, mẫu xe nhà Wuling cung cấp hai tùy chọn cấu hình động cơ chính. Đó là biến thể thuần điện (EV) và phiên bản xe hybrid cắm sạc trực tiếp (PHEV). Theo thông tin ban đầu, biến thể EV của xe được chia thành hai phiên bản khác nhau. Cụ thể, quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy pin là 450 km và 500 km. Tuy nhiên, thông tin về loại động cơ và dung lượng pin tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Để tham khảo, Darion EV tại thị trường Indonesia dùng động cơ điện mạnh 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm. Cùng với đó, Bộ pin Magic Battery Pro lắp trên xe có dung lượng 60,6 kWh.