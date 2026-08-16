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Kia Sonet giảm giá kỷ lục tại Việt Nam: Niêm yết còn từ 450 triệu đồng, rẻ nhất phân khúc, tăng áp lực cho Fronx

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Chỉ sau một tháng kể từ lần điều chỉnh trước, Kia Sonet tiếp tục hạ giá niêm yết sâu kỷ lục, đưa phiên bản tiêu chuẩn về mức 450 triệu đồng và tạo lợi thế lớn về lệ phí trước bạ so với các đối thủ cùng phân khúc.

Kia Sonet giảm giá niêm yết kỷ lục

Chỉ sau một tháng kể từ lần giảm giá trước, Kia Sonet lại tiếp tục giảm giá niêm yết. Phiên bản tiêu chuẩn giảm từ 469 triệu còn 450 triệu đồng.

Phiên bản Giá niêm yết Khuyến mại Giá sau khuyến mại
Sonet 1.5L Premium 584 triệu - 584 triệu
Sonet 1.5L Luxury 529 triệu 12 triệu 517 triệu
Sonet 1.5L Deluxe 489 triệu 12 triệu 477 triệu
Sonet 1.5L AT 450 triệu - 450 triệu

Đây là mức giá niêm yết thấp nhất phân khúc. Các đối thủ của mẫu xe này có Suzuki Fronx (từ 520 triệu đồng), Hyundai Venue (từ 499 triệu đồng) và Toyota Raize (từ 510 triệu đồng). Tuy nhiên, giá thực tế ghi nhận tại đại lý của Fronx chỉ từ 430 triệu đồng, còn Venue từ khoảng 475 triệu đồng.

Kia Sonet có giá niêm yết thấp nhất phân khúc. Ảnh: Đại lý

Phiên bản Sonet 1.5L AT giảm giá niêm yết 2 lần chỉ trong khoảng hơn một tháng. Lợi ích cho người mua khi giá niêm yết giảm là giá tính lệ phí trước bạ cũng sẽ giảm theo. Trong khi đó, Fronx giảm giá mạnh tại đại lý nhưng giá tính trước bạ vẫn áp ở mức 520 triệu đồng.

Phiên bản tiêu chuẩn của Kia Sonet có gì?

Phiên bản Sonet 1.5L AT là bản thấp nhất, được thêm vào danh mục sản phẩm từ tháng 9/2025. Bản này khi đó có giá niêm yết 499 triệu đồng.

Dù là bản tiêu chuẩn, Sonet 1.5L AT vẫn được chăm chút ở tiện nghi cùng diện mạo không khác nhiều bản cao hơn. Ảnh: Đại lý

Sonet 1.5L AT có diện mạo tương đồng bản Deluxe trước đây với cụm đèn trước halogen, mâm 16 inch phối hai tông màu, đèn định vị và đèn hậu LED cùng gương chiếu hậu chỉnh, gập điện.

Nội thất phiên bản này chuyển sang dùng chìa khóa cơ để đề nổ, đồng thời lược bỏ tính năng đề nổ từ xa. Xe vẫn duy trì các trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng hệ thống điều hòa chỉnh cơ.

Trang bị an toàn trên bản tiêu chuẩn này bị lược bỏ cảm biến lùi, trong khi các tính năng khác giữ nguyên so với bản Deluxe.

Phiên bản cao cấp của Kia Sonet có gì?

Bản cao cấp có tiện nghi bên trong hấp dẫn hơn bản có giá tương đồng của các đối thủ. Ảnh: Đại lý

So với bản tiêu chuẩn, bản Premium của Sonet có khác biệt ở cụm đèn LED Star Map ở ngoài. Trong cabin, xe có màn hình 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động và cửa sổ trời - trang bị hiếm có trong phân khúc.

Động cơ xe dùng chung loại 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số iVT và hệ dẫn động cầu trước. Bản này có 4 phanh đĩa, cùng 6 túi khí.

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

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