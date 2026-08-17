Bảng giá xe Honda SH Mode tháng 8/2026 mới nhất

Cập nhật chi tiết bảng giá Honda SH Mode tháng 8/2026

So với tháng trước, giá niêm yết của Honda SH Mode không có bất kỳ sự điều chỉnh nào từ phía nhà sản xuất. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có giá đề xuất là 57.328.363 đồng, phiên bản cao cấp là 62.335.637 đồng, phiên bản đặc biệt là 63.513.818 đồng và cao nhất là phiên bản thể thao ở mức 64.004.727 đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế trên thị trường, mức giá sang tay đến người tiêu dùng tại các đại lý lại có sự chênh lệch khá lớn. Tùy thuộc vào từng phiên bản, mức chênh lệch so với giá đề xuất dao động trong khoảng từ 6.864.363 đồng đến 9.395.273 đồng. Trong đó, phiên bản thể thao (ABS) màu xám đen ghi nhận mức đội giá cao nhất, đẩy giá bán thực tế lên tới mức hơn 73 triệu đồng.

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết giá bán niêm yết và giá lăn bánh dự kiến tại các đại lý trong tháng 8/2026:

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết (VNĐ) Giá đại lý (VNĐ) Mức chênh lệch (VNĐ) Tiêu chuẩn (CBS) Đỏ, Xanh, Trắng 57.328.363 66.200.000 8.871.637 Cao cấp (ABS) Xanh đen, Đỏ đen 62.335.637 69.200.000 6.864.363 Đặc biệt (ABS) Bạc đen, Đen 63.513.818 71.800.000 8.286.182 Thể thao (ABS) Xám đen 64.004.727 73.400.000 9.395.273

Lưu ý: Giá xe máy mang tính tham khảo, giá thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm, từng đại lý và khu vực bán xe.

Honda SH Mode luôn là một trong những mẫu xe tay ga cao cấp được săn đón nhất nhờ sở hữu phong cách thiết kế thanh lịch, sang trọng và đậm chất châu Âu. Ngoại hình xe mang đến cảm giác mềm mại với những đường nét tinh tế, hệ thống đèn LED hiện đại và thân xe cân đối. Điểm mạnh này giúp SH Mode tạo nên dấu ấn thời trang riêng biệt, rất phù hợp với nhóm khách hàng đề cao tính thẩm mỹ và sự tiện nghi trong việc di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh yếu tố thiết kế, mẫu xe này còn ghi điểm tuyệt đối nhờ khả năng vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị khối động cơ eSP+ 125cc tiên tiến cùng hàng loạt tiện ích công nghệ hiện đại giúp tối ưu hóa trải nghiệm lái. Trong tháng 8 này, Honda tiếp tục phân phối SH Mode với bốn phiên bản bao gồm tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt, đi kèm tám tùy chọn màu sắc đa dạng như đỏ, đen, xanh, xanh đen, trắng, bạc đen, đỏ đen và xám đen để người dùng thoải mái thể hiện cá tính.

Ảnh: HEAD Honda