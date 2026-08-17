Mẫu iPhone từng có giá 34 triệu đồng nay chỉ còn từ 13,8 triệu đồng

Từng là một trong những mẫu smartphone cao cấp nhất của Apple, iPhone 14 Pro Max hiện được bán trên thị trường máy đã qua sử dụng với mức giá từ khoảng 13,8 triệu đồng. Chiếc iPhone này vẫn sở hữu màn hình 120 Hz, chip A16 Bionic và camera chính 48 MP.

Flagship một thời về vùng giá 14 triệu đồng

Khi ra mắt, iPhone 14 Pro Max thuộc nhóm smartphone đắt đỏ trên thị trường với mức giá từng được nhắc đến khoảng 34 triệu đồng. Hiện nay, khoảng cách giữa giá bán ban đầu và giá máy đã qua sử dụng đã rất lớn.

iPhone 14 Pro và iPhone 14. (Ảnh minh hoạ: TGDĐ)

Theo mức giá được ghi nhận, iPhone 14 Pro Max cũ hiện có thể được tìm thấy từ khoảng 13,8 triệu đồng, tức thấp hơn khoảng 20,2 triệu đồng so với mức giá 34 triệu đồng nói trên, tương đương mức giảm gần 60%.

Mức giá này đưa một mẫu iPhone Pro Max từng thuộc phân khúc cao cấp xuống vùng ngân sách vốn có sự cạnh tranh của nhiều smartphone mới. Đây cũng là lý do những mẫu iPhone đời cũ nhưng thuộc dòng Pro vẫn có sức hút riêng trên thị trường máy qua sử dụng.

Tuy nhiên, không nên hiểu 13,8 triệu đồng là mức giá chung cho mọi chiếc iPhone 14 Pro Max. Giá thực tế còn phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ, ngoại hình, tình trạng linh kiện, lịch sử sửa chữa và đặc biệt là độ chai pin.

Đây là khác biệt quan trọng giữa việc mua một chiếc flagship mới và mua máy đã qua sử dụng. Với sản phẩm cũ, thông số kỹ thuật chỉ là một nửa câu chuyện.

Phần cứng vẫn đủ sức dùng nhiều năm

Xét riêng về cấu hình, iPhone 14 Pro Max chưa trở thành một thiết bị lỗi thời.

Máy sở hữu màn hình Super Retina XDR OLED 6,7 inch, hỗ trợ ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120 Hz và tính năng màn hình luôn bật. Đây vẫn là những trang bị đáng chú ý khi đặt cạnh nhiều smartphone ở cùng tầm giá hiện nay.

Bên trong máy là chip A16 Bionic, được Apple trang bị CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Khi ra mắt, Apple cho biết A16 tập trung vào khả năng xử lý tác vụ nặng nhưng vẫn tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

Trong sử dụng thực tế, nền tảng này vẫn đủ cho các nhu cầu phổ biến như mạng xã hội, quay chụp, chỉnh sửa hình ảnh, làm việc đa nhiệm hay chơi các trò chơi có yêu cầu đồ họa cao. Vì vậy, người mua không nhất thiết phải sở hữu iPhone đời mới nhất nếu ưu tiên của họ là hiệu năng ổn định và trải nghiệm dòng Pro.

Camera cũng là một điểm đáng chú ý. iPhone 14 Pro Max được Apple trang bị hệ thống camera chuyên nghiệp với camera chính 48 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera telephoto 12 MP. Máy hỗ trợ nhiều tính năng chụp ảnh và quay video cao cấp, trong đó có Apple ProRAW và ProRes.

Những thông số này giúp iPhone 14 Pro Max vẫn có lợi thế nhất định khi đặt cạnh smartphone mới trong cùng tầm giá, đặc biệt với người dùng coi trọng camera và màn hình.

Giá rẻ chưa chắc là món hời

Điểm cần quan tâm nhất khi mua iPhone 14 Pro Max ở thời điểm hiện tại không nằm ở chip A16 hay camera 48 MP, mà nằm ở chính tình trạng của chiếc máy.

Pin là hạng mục đầu tiên cần kiểm tra. Sau một thời gian dài sử dụng, dung lượng tối đa của pin có thể suy giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian sử dụng trong ngày. Một chiếc máy có giá thấp nhưng pin đã xuống cấp có thể khiến người mua phải phát sinh thêm chi phí thay thế sau khi nhận máy.

Ngoài pin, người mua cũng nên kiểm tra kỹ màn hình, Face ID, camera, loa, micro, cổng sạc và các nút vật lý. Ngoại hình đẹp không đồng nghĩa với việc toàn bộ linh kiện bên trong còn nguyên bản.

Lịch sử sửa chữa cũng đáng được quan tâm. Một chiếc iPhone từng thay màn hình, pin hoặc linh kiện camera có thể có mức giá thấp hơn máy nguyên bản, nhưng trải nghiệm và giá trị bán lại sau này sẽ khác.

Vì vậy, mức giá 13,8 triệu đồng nên được xem là điểm tham khảo thay vì con số quyết định việc mua máy. Nếu phải bỏ thêm một khoản đáng kể để thay pin hoặc xử lý linh kiện xuống cấp, lợi thế về giá có thể nhanh chóng thu hẹp.

iPhone 14 Pro Max cũng không có những nâng cấp xuất hiện trên các thế hệ iPhone mới hơn. Người mua phải chấp nhận nền tảng phần cứng đã được giới thiệu từ năm 2022 và những giới hạn nhất định của một thiết bị thuộc thế hệ cũ.

Dù vậy, nếu tìm được một chiếc máy có ngoại hình tốt, linh kiện nguyên bản, pin còn ở mức chấp nhận được và nguồn gốc rõ ràng, iPhone 14 Pro Max vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc trong nhóm máy cũ quanh 14 triệu đồng.