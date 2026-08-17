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Phát hiện khối lượng lớn vàng, bạc, hổ phách nằm rải rác tại một tuyến cao tốc

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Trong quá trình xây dựng một tuyến cao tốc mới, một kho báu đã được khai quật.

Phát hiện khối lượng lớn vàng, bạc, hổ phách trong quá trình xây dựng một tuyến cao tốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các nhà khảo cổ vừa phát hiện một khu định cư cổ của người Celtic chứa hàng chục nghìn hiện vật, trong đó có tiền vàng, bạc, đồ trang sức, mảnh gốm và hổ phách. Di tích được tìm thấy tại vùng Bohemia, Cộng hòa Séc, trong quá trình khai quật phục vụ dự án xây dựng một tuyến cao tốc mới.

Khu khảo cổ nằm gần thành phố Hradec Králové. Theo các nhà nghiên cứu, đây là một trong những phát hiện khảo cổ đáng chú ý nhất tại Cộng hòa Séc trong những năm gần đây, không chỉ bởi số lượng mà còn bởi sự đa dạng của các hiện vật được tìm thấy.

Cuộc khai quật được thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Bảo tàng Đông Bohemia, Đại học Hradec Králové và công ty nghiên cứu khảo cổ Archaia Praha.

Dựa trên các dấu tích khảo cổ, các nhà nghiên cứu xác định khu định cư được thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 4 trước Công nguyên và phát triển mạnh vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên.

Di tích có diện tích khoảng 62 mẫu Anh, tương đương gần 25 ha, và được xác định thuộc thời kỳ La Tène - giai đoạn cuối của thời kỳ đồ sắt gắn liền với các cộng đồng Celtic ở châu Âu.

Một trong những điểm đáng chú ý là khu định cư dường như không được xây dựng như một pháo đài kiên cố. Điều này khiến các chuyên gia cho rằng nơi đây có thể từng giữ vai trò là một trung tâm thương mại và sản xuất của khu vực, thay vì một khu dân cư có chức năng phòng thủ.

Vị trí của khu định cư cũng cho thấy nơi đây có thể nằm trên hoặc gần các tuyến giao thương quan trọng thời cổ đại. Các sản phẩm được sản xuất hoặc trao đổi tại đây có khả năng được vận chuyển đến những khu vực khác.

Các cuộc khai quật đã thu được một khối lượng lớn hiện vật, bao gồm tiền vàng và bạc, đồ trang sức, mảnh gốm cùng nhiều vật dụng khác. Đặc biệt, các nhà khảo cổ còn phát hiện những mảnh hổ phách - vật liệu từng được đánh giá cao trong thế giới cổ đại và thường được sử dụng để chế tác đồ trang sức, vật phẩm trang trí.

Theo nhóm nghiên cứu, tổng số hiện vật có thể lên tới hàng chục nghìn. Một phần đáng kể trong số đó được bảo tồn tương đối tốt do khu vực này không chịu tác động mạnh từ hoạt động canh tác nông nghiệp hoặc tình trạng đào bới tìm cổ vật.

Các nhà khảo cổ cho rằng điều kiện bảo tồn đặc biệt này giúp giữ lại nhiều dấu tích về đời sống, hoạt động sản xuất và trao đổi hàng hóa của cộng đồng từng sinh sống tại đây.

Không chỉ có giá trị về số lượng, tập hợp hiện vật còn có thể cung cấp thêm thông tin về hoạt động kinh tế của các cộng đồng Celtic tại khu vực Trung Âu cách đây hơn 2.000 năm.

Sự xuất hiện đồng thời của tiền kim loại, đồ trang sức, gốm và hổ phách cho thấy khu định cư có thể từng là một điểm giao thương với mạng lưới rộng hơn. Các nhà nghiên cứu kỳ vọng việc tiếp tục phân tích hiện vật và cấu trúc khảo cổ sẽ giúp làm rõ hơn vai trò của địa điểm này trong hệ thống thương mại thời La Tène.

Với quy mô khoảng 25 ha và số lượng hiện vật lên tới hàng chục nghìn, khu di tích gần Hradec Králové đang được đánh giá là một trong những bộ sưu tập khảo cổ đáng chú ý được phát hiện tại Cộng hòa Séc trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, phát hiện này được thực hiện trong quá trình chuẩn bị cho một dự án hạ tầng hiện đại. Những cuộc khai quật trước khi xây dựng tuyến cao tốc vì vậy không chỉ giúp bảo vệ các di sản nằm dưới lòng đất mà còn mở ra thêm dữ liệu về lịch sử của khu vực từng là một phần quan trọng trong không gian văn hóa Celtic ở châu Âu.

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