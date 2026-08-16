Phú Xuyên: Chuối rớt giá, người trồng vất vả tìm đầu ra

Hiện nay giá chuối các thương lái thu mua tại vườn ở xã Phú Xuyên khoảng 3-4 nghìn đồng/kg, thấp hơn nhiều so với trước đây. Ảnh: PV

Giá chuối lao dốc

Chuối là cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân vùng ven sông Hồng ở xã Phú Xuyên. Bởi cây chuối thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, có thể cho thu hoạch nhiều lứa quả trong năm nếu chăm sóc tốt.

Thời gian này, người dân đang tập trung thu hoạch quả chuối. Tuy nhiên, thay vì không khí hồ hởi, phấn khởi trên đồng ruộng thì người trồng chuối lại kém vui bởi giá bán giảm sâu. Chuối đến kỳ thu hoạch vẫn phải cắt buồng nhưng thương lái chỉ thu mua cầm chừng với giá thấp.

Bà Đồng Thị Tuyên (thôn Duyên Yết) cho biết, gia đình hiện trồng hơn 2 mẫu chuối, chủ yếu là giống chuối tây và chuối tiêu hồng. Để vụ chuối đảm bảo năng suất, sản lượng cao, gia đình đã đầu tư làm đất, xuống giống, bón phân và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Vậy nhưng khi thu hoạch giá chuối lại xuống thấp, số tiền thu về không đủ bù chi phí đầu tư.

“Trước đây, giá bán tại vườn dao động từ 7-10 ngàn đồng/kg quả, nhưng nay loại đẹp giá chỉ khoảng 4 ngàn đồng/kg quả. Chuối đã đến độ thu hoạch không thể để lâu trên cây, dù giá lao dốc, khó bán nhưng vẫn phải cố gắng tiêu thụ để vớt vát vốn liếng tái đầu tư sản xuất. Chúng tôi chỉ mong tìm được đầu ra ổn định để yên tâm gắn bó với cây chuối”, bà Đồng Thị Tuyên chia sẻ.

Bà Đồng Thị Tuyên ở xã Phú Xuyên thu hoạch chuối để bán tại các chợ với giá bình quân chỉ khoảng 4 ngàn đồng/kg. Ảnh: PV

Đâu là giải pháp khả thi?

Bà Lê Thị Đới (thôn Duyên Yết) thông tin, hiện gia đình có nhiều buồng chuối đã đến kỳ thu hoạch, nhưng rất khó bán với số lượng lớn. Có những ngày, thương lái chỉ thu mua tại vườn với giá 3 ngàn đồng/kg quả chuối tây. Nguồn thu này chưa đủ chi phí về giống, phân bón, công chăm sóc.

“Thị trường tiêu thụ không ổn định, câu chuyện được mùa mất giá đang gây nhiều khó khăn cho người trồng chuối trên địa bàn”, bà Lê Thị Đới cho biết.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã Phú Xuyên, toàn xã hiện có khoảng 110,5ha chuối được trồng chủ yếu tại các thôn Nam Quất, Duyên Trang, Duyên Yết, Cổ Châu… Nhờ áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, năm nay sản lượng chuối dự kiến đạt khoảng 4.132 tấn.

Xã Phú Xuyên hiện có khoảng 110,5ha chuối, dự kiến năm nay sản lượng đạt khoảng 4.132 tấn. Ảnh: PV

Mặc dù sản lượng chuối đạt cao, nhưng giá chuối sụt giảm đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế. Thực tế đó cho thấy, bài toán đầu ra sản phẩm, bình ổn thị trường vẫn là một trong những yếu tố quan trọng để sản xuất chuối theo hướng hàng hoá. Bởi khi sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thương lái và thị trường thì người dân dễ rơi vào thế bị động, khó tìm đầu ra cho sản phẩm.

Giá chuối thu mua tại vườn giảm sâu, còn tại các chợ ở xã Phú Xuyên như: Chợ Sổ, chợ Chảy, chợ Lịm... cũng không sôi động, thậm chí khá vắng vẻ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, tùy thuộc từng loại chuối, chất lượng quả, nhưng cũng chỉ dao động khoảng từ 3-4 ngàn đồng/kg quả.

Tại các chợ ở xã Phú Xuyên chuối được bán với số lượng ít. Ảnh: PV

“Địa phương tiếp tục tuyên truyền, động viên người dân tập trung chăm sóc, nâng cao chất lượng sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ khi quả chuối đến kỳ thu hoạch. Đồng thời tính toán đến việc xây dựng chuỗi liên kết, mở rộng kênh tiêu thụ tập trung, hạn chế chịu sức ép phụ thuộc vào thị trường thời vụ”, ông Đào Quang Thạch, chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Phú Xuyên thông tin.

Mùa mưa bão đang đến gần, nhiều hộ trồng chuối ở xã Phú Xuyên vẫn đang từng ngày xoay xở tìm đầu ra cho sản phẩm. Với họ, mỗi buồng chuối thu hoạch không chỉ là thành quả của nhiều tháng chăm sóc, mà còn là nguồn thu nhập của cả gia đình, nhưng nghịch lý là niềm vui được mùa lại chưa trọn vẹn.