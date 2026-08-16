Siêu thị giảm giá đến 50% kích cầu tiêu dùng phục hồi thị trường nội địa

Đồ dùng học tập và dinh dưỡng học đường giảm giá đến 50%

Tại hệ thống siêu thị Lotte Mart, nhiều mặt hàng phục vụ mùa khai trường được áp dụng mức giá ưu đãi đặc biệt như vở chống lóa 100GSM và bút gel Hoshi 048 giảm 50%, dụng cụ học tập thương hiệu Weibo giảm đến 50%; thương hiệu Thiên Long giảm đến 40%; dụng cụ văn phòng Đỉnh Điểm giảm 30%, vở học sinh/sinh viên Tân Thuận Tiến giảm giảm giá 30%. Bên cạnh đó, đồng phục học sinh giảm đến 36%; Balo Thiên Long các loại giảm giá giảm giá 27%; sandal học sinh giảm giá 28%. Với mặt hàng dinh dưỡng học đường như sữa Milo A2 180ml có giá ưu đãi 392.400 đồng/thùng được tặng kèm 1 balo; Bánh ăn sáng Koko Krunch dâu 285g giảm 23%; các dòng Honey Star/Milo 300g có giá 91.900 đồng/hộp và được tặng kèm 3 hũ sữa gấu…

Học sinh mua dụng cụ học tập tại nhà sách. Ảnh: Hoài Nam

Lotte Mart còn đẩy mạnh quyền lợi mua sắm cho khách hàng thành viên. Theo đó, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng được quyền mua 1 sản phẩm giá ưu đãi đặc biệt. Cụ thể: Lốc 8 sữa Milo RTD 180ml giảm 49%; nước giặt Omo cửa trước (2.8kg) giảm 42%; bình giữ nhiệt Elmich EL-8347W (480ml) giảm 50%; ruột gối Kate Hometex giảm 37%; giỏ quai xách Caro Bioplas giảm 33%...

Tương tự, tại hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Lễ hội dinh dưỡng - Bé khỏe mẹ vui". Theo đó, hơn 1.000 sản phẩm phục vụ năm học mới như vở, dụng cụ học tập, ba lô, bình nước, đồng phục, giày dép bổ sung dinh dưỡng như sữa, sữa chua, cùng các nhóm trái cây giàu vitamin, rau củ quả, bánh mì, trứng và thực phẩm tươi sống được giảm giá đến 50%.

Trong khi đó, hệ thống GO! trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi với mức giảm giá lên đến 50%, áp dụng cho hơn 1.200 sản phẩm đồ dùng học tập các loại. Cụ thể, hệ thống GO! tập trung khuyến mãi cho các nhóm hàng thiết yếu phục vụ học tập, từ trang phục, cặp sách đến văn phòng phẩm. Trong đó, áp dụng mức giảm giá đến 50% đối với trang phục học sinh cho đến balo, giày dép và văn phòng phẩm; đầm học sinh bé gái giá từ 179.000 đồng/bộ; đồng phục học sinh các cấp giá từ 79.000 - 139.000 đồng/sản phẩm; đèn bàn học chống cận giá 169.000 đồng/cái (tặng kèm 1 bóng LED). Chương trình “Mua 4 tặng 1” được áp dụng cho các loại vở học sinh giá chỉ từ 9.500 đồng/quyển. Ngoài ra, nhiều loại đồng phục thời trang học sinh được GO! áp dụng mức giảm giá thêm 10% khi mua từ 2 sản phẩm trở lên (dành cho một số sản phẩm thời trang gia đình: Bộ trẻ em chỉ từ 89.000 đồng/bộ; áo ba lỗ trẻ em: 109.000 đồng/cái; đầm kiểu bé gái: 179.000 đồng/cái).

Chung tay phục hồi thị trường nội địa

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực khi sức mua nội địa tiếp tục tăng trưởng. Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 7 tháng đạt 3.441,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,5% tổng mức và tăng 12,7% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, nhóm hàng thiết yếu, thực phẩm và hàng tiêu dùng phục vụ đời sống vẫn là những ngành hàng duy trì sức mua ổn định

Người tiêu dùng mua hoa quả khuyến mại tại hệ thống siêu thị GO! Thăng Long. Ảnh: Hoài Nam

Thông tin về những hoạt động kích cầu tiêu dùng trong trước thềm năm học mới, Giám đốc Siêu thị GO! Thăng Long Nguyễn Thị Thu Hằng cho biết: Không chỉ chú trọng giá bán, các doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng hàng hóa nhằm tạo niềm tin cho người tiêu dùng, nhất là trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. “Siêu thị chỉ ký kết hợp tác cung ứng sản phẩm với những doanh nghiệp có đầy đủ chứng nhận chất lượng, hóa đơn, chứng từ và khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Từ khâu nhập hàng đến bảo quản, bày bán đều được kiểm tra nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm”, bà Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ.

Nói về lợi ích việc các siêu thị đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mãi giảm giá, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết: Các chương trình ưu đãi giảm giá mà siêu thị tổ chức không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng giảm bớt áp lực chi tiêu mà còn mang đến trải nghiệm mua sắm ngày càng thuận tiện thông qua hệ sinh thái khách hàng thành viên. Việc hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình khuyến mại đã tạo cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất vượt khó, đẩy mạnh các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, tiêu thụ hàng Việt Nam chất lượng.