BYD Sealion 5 nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến 800 triệu đồng, ngang cỡ CX-5, PHEV chạy 110km không cần xăng

Một số đại lý BYD tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc giữ chỗ sớm cho mẫu SUV hybrid cắm sạc Sealion 5 DM-i, với mức giá niêm yết dự kiến hơn 700 triệu đồng và giá lăn bánh là khoảng 800 triệu. Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống giữa sedan Seal 5 và SUV Sealion 6 trong dải sản phẩm của hãng tại thị trường trong nước.

Giá dự kiến dựa trên tham chiếu từ Thái Lan

Tại Thái Lan, BYD Sealion 5 DM-i đang được bán với hai phiên bản Dynamic và Premium, giá quy đổi lần lượt khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Nếu BYD giữ nguyên chiến lược định giá cạnh tranh khi đưa xe về Việt Nam, mức giá hơn 700 triệu đồng được đưa ra là hoàn toàn có cơ sở, đặt xe vào giữa khoảng giá của đàn anh Sealion 6 (từ 799 triệu đồng) và sedan Seal 5 (696 triệu đồng) hiện đang bán tại Việt Nam.

So với các đối thủ cùng phân khúc tại Thái Lan như Toyota Yaris Cross HEV (khoảng 663 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce HEV (khoảng 737 triệu đồng), Sealion 5 DM-i có mức giá cạnh tranh hơn dù sở hữu kích thước lớn hơn hẳn, tiệm cận phân khúc SUV hạng C. Nếu duy trì được khoảng cách giá này khi về Việt Nam, xe nhiều khả năng sẽ tạo sức ép không nhỏ lên cả các mẫu SUV hạng B lẫn một phần phân khúc hạng C.

Kích thước ngang ngửa cỡ C

BYD Sealion 5 DM-i có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm, chiều dài tổng thể thậm chí lớn hơn cả Ford Territory và Hyundai Tucson. Chiều dài cơ sở đạt 2.712 mm, nhỉnh hơn Mazda CX-5 (2.700 mm) — đây là những con số đáng chú ý với một mẫu xe có giá bán chỉ ở tầm hạng B.

BYD Sealion 5 DM-i có gì?

Tại Thái Lan, cả hai phiên bản Dynamic và Premium đều có đèn pha LED thấu kính, mâm đa chấu 18 inch, vô-lăng bọc da tích hợp phím điều khiển, màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng 8,8 inch, cần số điện tử, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Phiên bản Premium được trang bị thêm cảm biến trước, cốp điện, camera 360 độ, màn hình trung tâm lớn hơn (12,8 inch so với 10,1 inch trên bản Dynamic), ghế trước chỉnh điện tích hợp làm mát, dàn âm thanh 8 loa và sạc không dây 50W.

Đáng chú ý, cả hai phiên bản tại Thái Lan đều được trang bị đầy đủ gói ADAS với các tính năng ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp — không phân biệt giữa bản thấp và bản cao. Nếu BYD giữ nguyên chiến lược trang bị này khi đưa Sealion 5 về Việt Nam, xe nhiều khả năng cũng sẽ có ADAS tiêu chuẩn trên toàn bộ dải phiên bản, tương tự cách hãng đã làm với các mẫu BYD khác đang phân phối trong nước.

Động cơ hybrid cắm sạc duy nhất trong phân khúc

BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 210 mã lực, mô-men xoắn 210 Nm. Xe đi kèm pin dung lượng 18,3 kWh, cho khả năng di chuyển thuần điện tối đa 110 km mỗi lần sạc theo chuẩn NEDC. Đây là hệ truyền động DM-i quen thuộc mà BYD đã áp dụng trên nhiều mẫu xe khác đang bán tại Việt Nam, bao gồm cả Seal 5 và Sealion 6.

Nếu về Việt Nam trong thời gian sớm, đây sẽ là mẫu xe hybrid duy nhất trong phân khúc hạng B gầm cao có khả năng cắm sạc ngoài.

Với mức giá dự kiến hơn 700 triệu đồng cùng không gian rộng rãi và động cơ hybrid cắm sạc chạy điện 110 km, BYD Sealion 5 DM-i là ứng cử viên sáng giá để được lựa chọn vào hạng mục "Xe cho gia đình 600 triệu - 1 tỷ" tại Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards năm nay.