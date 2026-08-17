Thịt kangaroo và thịt hươu của Australia sắp tiếp cận thị trường Việt

Thịt kangaroo và thịt hươu của Australia dự kiến được tái tiếp cận thị trường Việt Nam trong năm 2026, trong bối cảnh thương mại nông sản giữa hai nước tiếp tục mở rộng và các bên thúc đẩy đa dạng hóa mặt hàng xuất nhập khẩu.

Nội dung này nằm trong tuyên bố chung được Việt Nam và Australia đưa ra ngày 11/8, trong đó hai bên cam kết tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp. Việc mở cửa trở lại đối với thịt kangaroo và thịt hươu được xem là một trong những bước tiến đáng chú ý trong hợp tác nông nghiệp song phương.

Thịt kangaroo hiện vẫn là sản phẩm tương đối mới đối với người tiêu dùng Việt Nam. Australia đang xuất khẩu loại thịt này tới khoảng 60 thị trường trên thế giới. Sản phẩm được đánh giá có hàm lượng protein, sắt và kẽm cao, trong khi chất béo dưới 2%.

Nguồn thịt kangaroo tại Australia chủ yếu đến từ các quần thể động vật hoang dã, được khai thác theo hạn ngạch và quy định quản lý của từng bang. Trước đó, Việt Nam đã cử đoàn sang Australia kiểm tra các cơ sở và sản phẩm thịt kangaroo hoang dã, phục vụ quá trình đánh giá điều kiện tiếp cận thị trường.

Tháng 5/2026, phía Australia cũng đề nghị Việt Nam hoàn tất quá trình đánh giá để mở cửa thị trường cho sản phẩm này. Nếu được triển khai, kangaroo sẽ bổ sung thêm một lựa chọn thịt nhập khẩu vào Việt Nam, bên cạnh các sản phẩm thịt truyền thống từ Australia.

Việc mở cửa thị trường diễn ra trong bối cảnh trao đổi thương mại giữa hai nước tăng trưởng đáng kể. Theo số liệu của Cục Hải quan, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 4,6 tỷ USD hàng hóa sang Australia, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt khoảng 6,8 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 3,6 tỷ USD năm 2020.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản giữa hai nước năm 2024 đạt khoảng 2,2 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu khoảng 861 triệu USD nông sản sang Australia, với các nhóm hàng chủ lực gồm thủy sản, hạt điều, gỗ và sản phẩm gỗ, rau quả, cà phê, hạt tiêu và gạo.

Năm 2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 787 triệu USD nông sản, thủy sản và thực phẩm sang Australia. Ngược lại, Việt Nam cũng nhập khẩu lượng lớn nguyên liệu nông nghiệp từ thị trường này. Riêng lúa mì đạt khoảng 380 triệu USD, tương đương 1,39 triệu tấn. Australia hiện là nguồn cung rau quả lớn thứ ba của Việt Nam, sau Trung Quốc và Mỹ.

Một trong những mặt hàng mới nhất được mở cửa là bưởi tươi. Tháng 4/2026, lô bưởi đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Australia bằng đường hàng không sau hơn hai năm đàm phán và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật. Đây là loại trái cây tươi thứ sáu của Việt Nam được Australia cấp phép nhập khẩu, sau vải, xoài, thanh long, nhãn và chanh leo.

Việc thịt kangaroo và thịt hươu Australia trở lại Việt Nam, cùng với việc thêm các mặt hàng nông sản Việt Nam được cấp phép vào Australia, cho thấy thương mại nông nghiệp giữa hai nước đang chuyển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng tiếp cận thị trường ở cả hai chiều.