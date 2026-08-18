Người dùng iPhone sau có thể nhận tới 2,5 triệu đồng từ Apple

Tòa án Liên bang khu vực Bắc California vừa phê duyệt sơ bộ thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD giữa Apple và người tiêu dùng trong vụ kiện liên quan đến các tính năng Siri và Apple Intelligence bị trì hoãn.

Theo hồ sơ tòa án, những người mua một số mẫu iPhone nhất định trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2024 đến 29/3/2025 có thể đủ điều kiện nhận tiền bồi thường. Tuy nhiên, đây chưa phải khoản tiền được Apple tự động chuyển đến người dùng. Người đủ điều kiện vẫn phải gửi yêu cầu hợp lệ sau khi hệ thống tiếp nhận khiếu nại được mở.

Apple có thể phải chi cho một số người dùng iPhone khoản tiền lên tới gần 2,5 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ: FPT)

Mức thanh toán dự kiến ban đầu là 25 USD cho mỗi thiết bị đủ điều kiện. Trong trường hợp số lượng yêu cầu bồi thường thấp hơn dự kiến, khoản tiền này có thể tăng lên tối đa 95 USD mỗi thiết bị. Ngược lại, số tiền thực nhận phụ thuộc vào số lượng hồ sơ hợp lệ và các điều khoản phân bổ của quỹ 250 triệu USD.

Ai có thể nhận tiền?

Danh sách thiết bị nằm trong diện bồi thường gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Để thuộc nhóm được xem xét bồi thường, người dùng phải cư trú tại Mỹ và mua một trong các mẫu iPhone trên tại Mỹ, không nhằm mục đích bán lại, trong khoảng thời gian từ ngày 10.6.2024 đến 29.3.2025.

Điểm đáng chú ý là người dùng không được nhận tiền chỉ vì sở hữu một mẫu iPhone nằm trong danh sách. Hồ sơ tòa án quy định người thuộc nhóm đủ điều kiện phải nộp yêu cầu bồi thường hợp lệ để nhận khoản thanh toán. Người không gửi yêu cầu đúng hạn sẽ không được nhận tiền.

Tòa án đã chỉ định Verita Global làm đơn vị quản lý việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu bồi thường. Website phục vụ quá trình này sẽ được công bố sau, trong khi thời điểm hiện tại người dùng chưa cần thực hiện thủ tục nào. Theo kế hoạch, thông báo về thỏa thuận sẽ được gửi trong vòng 45 ngày kể từ khi tòa phê duyệt sơ bộ, tức không muộn hơn ngày 31.8.2026.

Vì sao Apple phải chi 250 triệu USD?

Vụ kiện xuất phát từ cách Apple quảng bá các tính năng Siri mới cùng Apple Intelligence tại WWDC 2024.

Khi giới thiệu iOS 18 và Apple Intelligence vào tháng 6/2024, Apple trình diễn một phiên bản Siri được nâng cấp đáng kể. Trợ lý ảo này được kỳ vọng có khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân của người dùng, nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và thực hiện nhiều tác vụ xuyên ứng dụng.

Những tính năng này trở thành một phần quan trọng trong thông điệp tiếp thị dành cho thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, Apple sau đó trì hoãn các tính năng Siri nói trên và đến năm 2025 cho biết chúng chưa thể được phát hành theo kế hoạch.

Nguyên đơn cáo buộc Apple đã khiến người tiêu dùng tin rằng những khả năng AI này có sẵn hoặc sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị mới. Theo lập luận của vụ kiện, một số người đã quyết định mua hoặc nâng cấp iPhone dựa trên những tính năng được quảng bá.

Apple không thừa nhận hành vi sai phạm. Trong thỏa thuận dàn xếp, công ty không thừa nhận trách nhiệm pháp lý hay hành vi vi phạm nào. Việc dàn xếp nhằm khép lại vụ kiện thay vì tiếp tục tranh tụng tại tòa.

Người dùng chưa thể nhận tiền ngay

Dù tòa đã phê duyệt sơ bộ thỏa thuận, quá trình chi trả vẫn còn một chặng đường dài.

Theo lịch trình được tòa án phê duyệt, người dùng sẽ có 90 ngày kể từ ngày gửi thông báo để nộp yêu cầu bồi thường. Sau đó, tòa sẽ tiến hành phiên xem xét phê duyệt cuối cùng. Phiên này hiện được ấn định vào ngày 29.9.2027.

Điều đó đồng nghĩa người dùng iPhone đủ điều kiện chưa thể nhận khoản tiền 25-95 USD trong thời gian ngắn. Sau khi có phê duyệt cuối cùng, việc thanh toán còn phải trải qua các bước xử lý theo thỏa thuận.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, điều người dùng đủ điều kiện cần làm là theo dõi thông báo chính thức về việc mở cổng đăng ký. Khi hệ thống được kích hoạt, người dùng có thể phải cung cấp thông tin xác nhận việc mua thiết bị, chẳng hạn số sê-ri iPhone và các thông tin tài khoản liên quan.

Vụ việc cũng cho thấy rủi ro đối với Apple khi những tính năng phần mềm được quảng bá như một lý do quan trọng để người dùng nâng cấp phần cứng nhưng không xuất hiện đúng thời điểm. Với thỏa thuận trị giá 250 triệu USD, Apple có thể khép lại một vụ kiện tập thể lớn, song khoản tiền mà mỗi người dùng thực tế nhận được sẽ phụ thuộc đáng kể vào số lượng hồ sơ bồi thường được gửi trong thời gian tới.