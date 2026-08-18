Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ, Iran giữ lập trường cứng rắn, giá dầu thế giới vọt lên trên 90 USD/thùng

| | Thị trường

Giá dầu thô đã tăng vào thứ Hai sau khi Iran và Mỹ loại trừ khả năng gia hạn biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột.

Thỏa thuận này dự kiến hết hạn vào ngày 17/8. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ chuyển sang thế tấn công thay vì chỉ dựa vào phòng thủ nếu các nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại.

Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 2,6%, chốt phiên ở mức 84,50 USD/thùng. Dầu thô Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, tăng 2,7% và đóng cửa ở mức 90,87 USD/thùng.

"Iran phải chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, vì Iran sẽ sẵn sàng đưa ra các quyết định và hành động đối với những vấn đề khó khăn," quan chức Iran nói với Reuters.

Mỹ và Iran đã đạt được một biên bản ghi nhớ vào ngày 17/6, với mục đích mở lại eo biển Hormuz trong khi hai bên đàm phán một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran trong vòng 60 ngày.

Theo hãng tin nhà nước Tasnim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, đã bác bỏ khả năng đàm phán gia hạn biên bản ghi nhớ này. "Chúng tôi hoàn toàn không bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào, và Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngay từ đầu; do đó, vấn đề thời hạn 60 ngày không còn ý nghĩa," ông Baghaei phát biểu, theo tin từ Tasnim.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran phải "phất cờ trắng đầu hàng" trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman - một đồng minh của Mỹ - vì nước này đã đàm phán với Tehran về cách thức quản lý giao thông tại eo biển Hormuz. "Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom họ," ông Trump nói với đài Fox.

Sau đó, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông sẽ không tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo dữ liệu từ Kpler, hoạt động tàu bè qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ vào Chủ nhật (16/8), với chỉ ba con tàu đi qua eo biển này. Mức trung bình trong 5 ngày về số lượng tàu qua lại là 12 chiếc.

Khoảng 130 tàu đi qua khu vực này mỗi ngày trước khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 28/2.

Ông Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy, cho biết giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ tăng trở lại mức 100 USD/thùng khi Trung Quốc gia tăng nhập khẩu. Ông McNally chia sẻ với CNBC rằng việc Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu từ 5 triệu xuống 4 triệu thùng mỗi ngày đã đóng vai trò then chốt trong việc ngăn giá dầu thô tăng vọt trong thời gian diễn ra cuộc chiến liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, ông nhận định rằng Bắc Kinh có thể sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu của mình nhập khẩu nhiều hơn để tận dụng mức giá cao của các sản phẩm dầu đã qua tinh chế.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
13 lần xin làm “đôi mắt trên không”, DN hơn 1 năm tuổi trình làng sản phẩm “Make in Vietnam” ở Nhật Bản

13 lần xin làm “đôi mắt trên không”, DN hơn 1 năm tuổi trình làng sản phẩm “Make in Vietnam” ở Nhật Bản Nổi bật

Người dùng iPhone sau có thể nhận tới 2,5 triệu đồng từ Apple

Người dùng iPhone sau có thể nhận tới 2,5 triệu đồng từ Apple Nổi bật

Trung Quốc lo thất thu một loại trái cây chủ lực: Nguồn cung tăng mạnh - giá giảm, Việt Nam cũng đang trồng nhiều

Trung Quốc lo thất thu một loại trái cây chủ lực: Nguồn cung tăng mạnh - giá giảm, Việt Nam cũng đang trồng nhiều

06:37 , 18/08/2026
Phát hiện nhiều thỏi vàng trị giá hơn 270 tỷ đồng dưới nền một nhà máy bia cũ

Phát hiện nhiều thỏi vàng trị giá hơn 270 tỷ đồng dưới nền một nhà máy bia cũ

00:01 , 18/08/2026
Từ nay người dùng VETC hoặc ePass sẽ bị tính phí hàng tháng: Hơn 6 nghìn đồng/tháng, doanh nghiệp 'mất' gấp 10

Từ nay người dùng VETC hoặc ePass sẽ bị tính phí hàng tháng: Hơn 6 nghìn đồng/tháng, doanh nghiệp 'mất' gấp 10

21:21 , 17/08/2026
Siêu phẩm xe gỗ lấy cảm hứng từ Avatar Pandora - kỳ quan di động mới từ xưởng mộc Việt Nam

Siêu phẩm xe gỗ lấy cảm hứng từ Avatar Pandora - kỳ quan di động mới từ xưởng mộc Việt Nam

20:15 , 17/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên