Việt Nam nhập khẩu thịt trâu Ấn Độ top đầu thế giới

Theo thống kê từ Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Nông sản và Thực phẩm chế biến Ấn Độ (APEDA), trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Chính phủ Ấn Độ, quốc gia này đã xuất khẩu 5,1 tỷ USD thịt trâu trong năm tài khoá 2025-2026 (tháng 4/2025-3/2026). Thịt trâu chiếm 81,75% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm động vật của Ấn Độ.

Trong khi đó, giai đoạn tháng 4-6/2026, quốc gia này cũng đã xuất khẩu hơn 340.000 tấn thịt trâu, thu về gần 1,5 tỷ USD.

Cũng theo APEDA, Việt Nam, Ai Cập, UAE, Malaysia và Saudi Arabia là những thị trường xuất khẩu lớn nhất của thịt trâu Ấn Độ.

Về giá bán, theo Indian Express, thịt trâu Ấn Độ có giá xuất khẩu trung bình đạt 4.392 USD/tấn, tương đương khoảng 4,4 USD/kg (gần 115.000 đồng/kg) . So với cách đây khoảng 10 năm, giá thịt trâu xuất khẩu của Ấn Độ tã tăng khoảng 35% trong khi khối lượng xuất khẩu gần như không tăng nhiều.

Theo trang này, sở dĩ giá thịt trâu Ấn Độ tăng trong giai đoạn này là nhờ ngành này đang cố gắng chuyển từ mô hình bán block thịt đông lạnh 20-30 kg sang những sản phẩm có giá trị cao hơn, bao gồm các phần thịt riêng biệt và bao bì bán lẻ 1 kg hoặc nhỏ hơn. Nói cách khác, Ấn Độ đang cố biến lợi thế “thịt trâu giá rẻ” thành carabeef (thịt trâu đông lạnh) có giá trị cao hơn.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan Việt Nam, Việt Nam nhập khẩu 56.600 tấn thịt và sản phẩm từ thịt của Ấn Độ, trị giá hơn 254 triệu USD. Tính từ đầu năm, con số này đạt 108.200 tấn, trị giá 462,8 triệu USD.