Bắt nữ tổng giám đốc "hô biến" hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ thành bò Nhật Wagyu

14-10-2025 - 17:37 PM | Thị trường

Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Phương Thảo đã mua thịt trâu chất lượng kém từ Ấn độ rồi bơm phụ phẩm tạo vân giống thịt bò Nhật Wagyu.

Tại hội nghị thông tin tới báo chí chiều 14-10, Công an TP Hà Nội đã cung cấp thông tin về vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty CP thực phẩm Hida.

Bắt nữ tổng giám đốc "hô biến" hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ thành bò Nhật Wagyu- Ảnh 1.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đại diện Công an thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Thuý Hoa, Kế toán trưởng Công ty CP thực phẩm Hida; Nguyễn Thị Dung, Giám đốc sản xuất Công ty CP thực phẩm Hida, và Trần Hoàng Phước, Giám đốc Công ty SK Foods Việt Nam, cùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Theo Công an Hà Nội, ngày 19-9, đơn vị phối hợp với cơ quan quản lý thị trường tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh tại nhà máy sản xuất của Công ty cổ phần thực phẩm Hida (xã Hoài Đức, TP Hà Nội); phát hiện, bắt quả tang nhân viên đang bơm tinh chất "biến hóa" thịt trâu giả thành thịt bò nhãn hiệu Hidasan. Tại hiện trường, Công an đã giữ 60 tấn các loại thịt đóng gói thành phẩm.

Bắt nữ tổng giám đốc "hô biến" hàng chục tấn thịt trâu Ấn Độ thành bò Nhật Wagyu- Ảnh 2.

Các loại thịt đóng gói thành phẩm được công an thu giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Trong quá trình điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân thích sử dụng thịt bò Nhật Wagyu có vân mỡ nên Trần Hoàng Phước (Giám đốc Công ty SK Foods Viet Nam) liên hệ Công ty Hida (do Nguyễn Thị Phương Thảo làm Tổng Giám đốc) để đặt sản xuất thịt bò giả.

Thảo sau đó mua thịt trâu loại kém chất lượng, nhập khẩu từ Ấn Độ với giá 120.000 đồng/kg, sau đó bơm phụ phẩm tạo vân, đóng gói sản phẩm ghi trên bao bì, nhãn mác là thịt bò để bán ra thị trường với giá 400.000-600.000 đồng/kg.

Từ tháng 5-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, các đối tượng đã câu kết sản xuất 14 tấn thịt trâu giả thịt bò và tiêu thụ trên địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và TP HCM.

Theo Nguyễn Hưởng

Người lao động

