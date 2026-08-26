Madam Pang mang theo 1 món đồ xa xỉ trị giá hơn 660 triệu đồng đến Việt Nam để theo dõi chung kết ASEAN Cup 2026

Mới đây trên trang cá nhân, Madam Pang cập nhật đã có mặt tại Việt Nam để theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đến Việt Nam để theo dõi trực tiếp trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Ảnh chụp màn hình

Trong hình ảnh được chia sẻ, bà lựa chọn trang phục với phong cách thanh lịch với áo crop top xanh navy phối cardigan đồng điệu, quần đen ôm dáng và sneakers trắng. Đáng chú ý, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan lựa chọn chiếc túi Hermès Birkin size 25 để phối cùng bộ trang phục này. Theo sàn đấu giá Sotheby’s, loại tương tự chiếc túi của bà trùm bóng đá Thái Lan có giá từ 25.500 USD (khoảng 665 triệu đồng).

Madam Pang diện quần áo đơn giản, phối cùng chiếc túi Hermès Birkin size 25. Ảnh: FBNV

Theo đó, Madam Pang không chỉ được biết đến với vai trò người đứng đầu bóng đá Thái Lan mà còn gây chú ý bởi phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng và sở thích với các món đồ xa xỉ.

Ở tuổi U60, bà thường xuất hiện với diện mạo chỉn chu, từ những bộ trang phục thoải mái, năng động đến váy dài, trang phục dự sự kiện mang nét quý phái. Bà cũng ưa chuộng những thiết kế tôn dáng, tinh tế, trong đó có cả các trang phục mang nét truyền thống.

Madam Pang từng thừa nhận mình thích mua sắm và dành khá nhiều tiền cho thời trang. Bà cho biết có thể mặc nhiều phong cách khác nhau, từ quần jeans đơn giản đến những chiếc váy dạ hội sang trọng.

Tuy nhiên, Hermès vẫn là cái tên nổi bật nhất trong tủ đồ của nữ doanh nhân Thái Lan. Tỷ phú Madam Pang từng đầu tư khoảng 1,3 triệu USD để sưu tập 5 mẫu túi Hermès Faubourg Birkin xa xỉ.

Ngoài ra, bà sở hữu nhiều dòng túi nổi tiếng của Hermès như Birkin, Kelly và Constance với đa dạng kích thước, màu sắc, chất liệu. Trong đó, đáng chú ý là Faubourg Birkin, thiết kế mô phỏng mặt tiền cửa hàng Hermès tại 24 Rue du Faubourg Saint-Honoré ở Paris, và Birkin Himalaya làm từ da cá sấu.

Hermès là thương hiệu thời trang được nữ tỷ phú người Thái Lan yêu thích

Niềm yêu thích với thương hiệu xa xỉ Pháp còn gắn với công việc kinh doanh. Bà đã khởi nghiệp với tư cách là chủ sở hữu của nhà phân phối Hermès tại Thái Lan.

Chia sẻ về sở thích dùng túi Hermès, nữ tỉ phú U60 nói: "Tôi thích mua sắm và chi khá nhiều tiền để mua sắm. Tôi luôn là fan của Hermès. Chúng không chỉ là những phụ kiện thời trang, như chiếc Hermès Birkin mất không dưới 16 giờ để sản xuất, đó là tác phẩm nghệ thuật thực thụ".