Nghệ sĩ Vân Dung khóc nghẹn trong bệnh viện

Mới đây trên trang fanpage chính thức của mình, nghệ sĩ Vân Dung đã chia sẻ video hậu trường trong phim Mùa hè năm ấy được phát sóng trên kênh VTV3.

Nghệ sĩ Vân Dung đăng tải video hậu trường trong phim Mùa hè năm ấy. Ảnh chụp màn hình

Trong phim, nữ nghệ sĩ vào vai bà Ngọc - mẹ của Phương. Bà Ngọc có cuộc sống nhiều vất vả khi chồng lâm bệnh phải điều trị trong bệnh viện.

Trong video do chính nữ nghệ sĩ đăng tải, ở một phân cảnh, bà Ngọc do Vân Dung thủ vai đã khóc nghẹn, rồi khụy xuống tại bệnh viện khi nhận tin người chồng không qua khỏi.

Dưới video hậu trường, nhiều khán giả dành lời khen cho cách diễn xuất của nữ nghệ sĩ. Tài khoản có tên Kim Quy Lê nhận xét: “Xem cảnh này mà không cầm được nước mắt luôn. Cả hai mẹ con đều diễn cảm xúc thật quá. Tài khoản Quỳnh Bắp cho rằng nữ nghệ sĩ đã lột tả được toàn bộ tâm lý nhân vật trong hoàn cảnh đó làm người xem thật sự xúc động. Một khán giả khác, Hoàng Ngữ phải thừa nhận nghệ sĩ Vân Dung là diễn viên gạo cội nên chỉ mới xem hậu trường thôi đã chảy nước mắt.

Nghệ sĩ Vân Dung sinh năm 1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với bố là đạo diễn Lê Công Lạc và mẹ là nghệ sĩ múa Bích Liên. Hơn 30 năm theo nghề, cô trải qua nhiều vai diễn trên sân khấu và truyền hình. Song nữ nghệ sĩ luôn được đông đảo khán giả chú ý qua các chương trình hài của Nhà hát Tuổi trẻ, “Gặp nhau cuối tuần” và đặc biệt là “Gặp nhau cuối năm - Táo quân”.

Nghệ sĩ Vân Dung tham gia “Táo quân” từ số đầu tiên và trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều dạng vai Táo, trong đó có Táo Giáo dục và Táo Y tế. Đây cũng là chương trình tạo dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Vân Dung là gương mặt quen thuộc của Táo quân trong suốt nhiều năm qua

Trên màn ảnh, Vân Dung từng đảm nhận vai Diễm trong phim “Ghét thì yêu thôi”, một người phụ nữ có tính cách nhiều màu sắc, tạo ra không ít tình huống hài hước trong câu chuyện gia đình. Cô từng thử sức với hình tượng hoàn toàn khác trong “Người phán xử” tiền truyện khi vào vai Trùm Quắm, một bà trùm giang hồ với cặp mắt lé, gương mặt đầy tàn nhang cùng nhiều vết xăm trổ trên người.

Năm 2024, Vân Dung tiếp tục mở rộng dạng vai với bà Thư trong “Người một nhà”. Nhân vật được xây dựng theo hướng thực dụng, tham tiền, bất chấp tất cả để có tiền thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Với vai diễn này, khán giả được thấy một nghệ sĩ Vân Dung khác xa với hình ảnh hài quen thuộc.

Nghệ sĩ Vân Dung trong vai bà Thư - “Người một nhà” là một người phụ nữ tham tiền, bất chấp tất cả để có tiền thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Cùng năm, cô lần đầu đóng điện ảnh với vai Thúy trong phim kinh dị “Quỷ cẩu”. Với những vai diễn này, Vân Dung cho thấy sự chuyển hướng rõ hơn từ một nghệ sĩ hài sang diễn viên có khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật trên màn ảnh.