Cục trưởng Xuân Bắc bất ngờ nhận được quà

Ngày 25/8, trên trang Facebook cá nhân, NSND Xuân Bắc đăng tải hình ảnh bên một hộp sầu riêng đã được tách múi sẵn. Nam nghệ sĩ xuất hiện giản dị trong chiếc áo polo đỏ, một tay cầm hộp trái cây và dành nhiều lời khen cho đặc sản Đắk Lắk.

Thay vì viết một lời cảm ơn thông thường, Xuân Bắc tiếp tục thể hiện phong cách dí dỏm quen thuộc bằng một bài thơ vui. Anh mở đầu: “Đắk Lắk có lễ hội/Sầu riêng ngon tuyệt vời”, rồi cho biết món quà được gửi tới Cục từ những đồng nghiệp ngành văn hóa.

“Cục nhận quà từ Sở/Văn Hóa đầy yêu thương/Tình cảm lắm, trân trọng/Ăn rồi... đây vẫn vương”, Xuân Bắc viết.

Món quà mà cục trưởng Xuân Bắc "khoe" trên trang cá nhân vừa được nhận

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn còn tranh thủ “quảng cáo” cho lễ hội đang diễn ra tại Đắk Lắk khi nhắc rằng phải đến đầu tháng 9 sự kiện mới kết thúc. Anh vui vẻ mời “cô dì chú bác” và nhắn mọi người “đừng sợ béo mà kiêng”. Cuối bài, nam nghệ sĩ tiếp tục khẳng định: “Ngon lắm luôn gia đình ạ!”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các đồng nghiệp phương xa.

Món quà đến đúng dịp Đắk Lắk có lễ hội sầu riêng quy mô cấp tỉnh đầu tiên

Lễ hội được Xuân Bắc nhắc tới là Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, mang chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, sự kiện diễn ra từ 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu Đắk Lắk tổ chức Lễ hội Sầu riêng ở quy mô cấp tỉnh, với mục tiêu không chỉ quảng bá nông sản mà còn phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa địa phương. Ban tổ chức kỳ vọng khoảng 300.000 lượt du khách tham gia lễ hội.

Ảnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Không gian của lễ hội năm nay cũng rộng hơn những mùa trước. Ngoài khu vực Buôn Ma Thuột và vùng trồng sầu riêng nổi tiếng Krông Pắc, chuỗi hoạt động còn kéo dài tới Tuy Hòa, qua đó kết nối không gian cao nguyên với khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk sau sắp xếp địa giới.

Một trong những điểm nhấn ban đầu là khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, được lên kế hoạch với quy mô khoảng 400 gian hàng. Song song đó, ngành du lịch xây dựng 6 khung tour và 8 chương trình tour từ 1-3 ngày, kết nối vườn sầu riêng với các điểm văn hóa, sinh thái, cộng đồng và ẩm thực.

Ảnh Báo Sài Gòn Giải Phóng

Hơn 500 xe chở sầu riêng, 102 món ăn và chiếc gùi cao 18 m

Đáng chú ý, lễ hội năm nay đã tạo ra hàng loạt con số đặc biệt.

Ngày 16/8, hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng nối dài trên các tuyến đường Đắk Lắk và xác lập Kỷ lục Guinness “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới”. Đại diện Guinness World Records đã công bố và trao chứng nhận cho ban tổ chức. Trước khi di chuyển, một phần đoàn xe còn được sắp xếp tạo hình chữ “Đắk Lắk”, trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của lễ hội.

Sầu riêng còn xuất hiện theo cách ít người nghĩ tới trong không gian ẩm thực. 102 món ăn kết hợp sầu riêng được các đầu bếp chế biến, công diễn và chính thức xác lập Kỷ lục Việt Nam về sự kiện chế biến, công diễn món ăn từ sầu riêng có số lượng nhiều nhất Việt Nam. Các món trải dài từ khai vị, món mặn, món chay cho tới bánh, chè, kem và đồ uống.

Một kỷ lục Việt Nam khác thuộc về mô hình chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam đặt tại Quảng trường 10/3. Công trình cao 18 m, phần chân rộng 16 m, lấy cảm hứng từ chiếc gùi truyền thống của đồng bào Tây Nguyên và được tạo hình cùng những trái sầu riêng. Đây cũng là không gian check-in dành cho người dân và du khách trong dịp lễ hội.

“Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” và "Chiếc gùi sầu riêng lớn nhất Việt Nam" (Ảnh VOV)

Với người muốn trải nghiệm thực tế, chương trình còn có các tour đến vườn sầu riêng, nơi khách có thể tìm hiểu vùng trồng và thưởng thức trái tại vườn. Các hoạt động khác gồm triển lãm ảnh “Nữ hoàng của đại ngàn xanh”, chương trình check-in, show thực cảnh “Ký ức nhà dài” và các hoạt động văn hóa bản địa.

Ở thời điểm Xuân Bắc đăng bài, một số chương trình lớn trong những ngày đầu đã kết thúc, nhưng lễ hội vẫn còn kéo dài. Triển lãm ảnh tại Quảng trường xã Krông Pắc diễn ra đến 2/9; chương trình “Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online” kéo dài đến 29/8; Giải chạy Tuy Hòa “Đón bình minh trên biển” diễn ra ngày 1-2/9. Tối 2/9, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh kết hợp tổng kết lễ hội được tổ chức tại Quảng trường Phú Yên.