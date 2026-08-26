Trước khi kết hôn với Tổng giám đốc Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà (Hoa hậu Việt Nam 2020, sinh năm 2001) đã nhiều lần cho thấy hình ảnh một cô gái dành thời gian cho gia đình. Trên mạng xã hội, nàng hậu thường chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp, tự tay chuẩn bị bữa ăn cho người thân. Thói quen này vẫn được duy trì sau khi cả hai về chung một nhà.

Trên trang cá nhân, Đỗ Hà từng chia sẻ những mâm cơm do mình chuẩn bị. Có những ngày đó là bữa ăn của hai vợ chồng tại Hà Nội, cũng có cô đăng ảnh mâm cơm cùng với gia đình khi về Thanh Hóa.

Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà

Đỗ Hà cũng khoe nhiều món ăn khi về quê

Những món ăn được Đỗ Hà chia sẻ khá quen thuộc như cá rán, rau luộc, canh bí đỏ,... mang đúng tinh thần một bữa cơm nhà. Không cần cầu kỳ, mâm cơm là những món được nấu để mọi người cùng ngồi lại ăn với nhau.

Vào các dịp lễ, Tết, nàng Hậu cũng dành thời gian tự tay nấu nướng và bày biện mâm cỗ. Nem rán, thịt đông, canh rau củ... là những món quen thuộc từng xuất hiện trong căn bếp của cô.

Khả năng nấu nướng của Đỗ Hà được thể hiện rõ ràng qua các dịp lễ Tết

Mâm cỗ cúng và mâm cơm ngày Tết tươm tất do Đỗ Hà chuẩn bị

Không chỉ dừng ở những bữa cơm quen thuộc, Đỗ Hà còn khá hào hứng với các món ăn đang là trend trên mạng xã hội hay món tráng miệng như salad dâu tây phô mai burrata, chè mochi sắn dẻo, chè bưởi,... hay gần nhất là khúc bạch sầu riêng.

Và mỗi khi Đỗ Hà có món mới, Nguyễn Viết Vương nghiễm nhiên thường trở thành người thử đầu tiên. TGĐ Sơn Hải còn nửa đùa nửa thật rằng mình chính là “chuột bạch” cho những lần vợ vào bếp đu trend.

Món salad dâu tây của Đỗ Hà

Nàng Hậu thích làm nhiều món bánh trái tráng miệng

Gương mặt mãn nguyện của Viết Vương khi ăn đồ ăn do Đỗ Hà làm

Trước đó, thói quen ăn uống đơn giản của hai vợ chồng cũng từng được Đỗ Hà tiết lộ ngay trong ngày cưới vào cuối năm 2025. Khi đọc lời thề nguyện, nàng hậu kể rằng câu chuyện tình yêu của cả hai bắt đầu từ những điều rất bình dị, trong đó có những bữa cơm do cô nấu.

“Tình yêu của chúng ta không bắt đầu từ những lời hứa hẹn mà xuất phát từ những điều hết sức bình dị, đó là bữa cơm em nấu cho anh. Em phát hiện ra anh và em đều rất thích ăn mặn, kiểu đồ miền Trung. Anh thích ăn cá kho, thích ăn thịt rang để rồi 2 đứa cùng nhau đi lên… cân và cùng nhau dành thời gian giảm cân đến 11h đêm trước ngày cưới.

Từ tận đáy lòng, em yêu và trân trọng dáng vẻ 2 chúng ta cùng nhau cố gắng và sẻ chia những điều đơn giản trong cuộc sống…”.

Vợ chồng Đỗ Hà

(Ảnh: FB & TTNV)