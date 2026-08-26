Miền Tây quá đẹp qua con mắt của thiên tài nhạc Việt 9 tuổi đỗ Nhạc viện!

Sau một thời gian ít xuất hiện với các sản phẩm mới, tối 24/8, Thùy Chi trở lại với ca khúc Yêu Lắm Miền Tây. Tối 24/8, Thùy Chi chính thức giới thiệu ca khúc mới mang tên Yêu Lắm Miền Tây, nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với một màu sắc âm nhạc gần gũi, nhẹ nhàng, đồng thời gây chú ý bởi câu chuyện đặc biệt của ca khúc.

MV Yêu Lắm Miền Tây - Thùy Chi

Yêu Lắm Miền Tây lựa chọn chất liệu âm nhạc mang đậm âm hưởng miền Tây Nam Bộ. Ca khúc có sự xuất hiện của nhiều nhạc cụ truyền thống như guitar phím lõm, đàn kìm, đàn bầu và đàn tranh. Những âm thanh đặc trưng này tạo nên màu sắc mộc mạc, mềm mại, gợi liên tưởng đến không gian sông nước miền Tây. Không quá cầu kỳ, ca khúc giữ được chất dân gian đặc trưng, đồng thời mang đến cảm giác thư thái, bình yên.

Yêu Lắm Miền Tây lựa chọn chất liệu âm nhạc mang đậm âm hưởng miền Tây Nam Bộ

Nếu chất liệu âm nhạc tạo nên màu sắc miền Tây, phần hình ảnh lại trực tiếp tái hiện vẻ đẹp mộc mạc của vùng sông nước. MV Yêu Lắm Miền Tây xoay quanh những hình ảnh quen thuộc như cánh đồng lúa chín, dòng Cửu Long, đầm sen và những khung cảnh đời thường. Không xây dựng bối cảnh cầu kỳ, sản phẩm tập trung vào đồng ruộng, sông nước và cảnh sắc thiên nhiên, tạo cảm giác gần gũi, yên bình. Phần hình ảnh vì thế cũng hòa cùng màu sắc âm nhạc, làm nổi bật vẻ đẹp giản dị của miền Tây.

MV Yêu Lắm Miền Tây xoay quanh những hình ảnh quen thuộc của miền Tây Nam Bộ

Điểm đáng chú ý nhất của Yêu Lắm Miền Tây nằm ở người đứng sau sáng tác. Ca khúc do chính bố ruột của Thùy Chi - nhạc sĩ Cao Minh ấp bút. Ông vốn là một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, có thời gian gắn bó với Nhạc viện TP.HCM nhưng khá kín tiếng và gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Dù không trực tiếp đứng trên sân khấu hay xuất hiện nhiều trước truyền thông, bố Thùy Chi vẫn có ảnh hưởng lớn đến hành trình âm nhạc của con gái. Từ nhỏ, Thùy Chi đã theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sớm được đào tạo bài bản về âm nhạc. Đây cũng là nền tảng giúp nữ ca sĩ hình thành kỹ năng thanh nhạc và phong cách riêng trước khi bước vào con đường chuyên nghiệp.