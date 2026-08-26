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Bất ngờ trước tình hình hiện tại của Tuấn Hưng

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Bất ngờ trước tình hình hiện tại của Tuấn Hưng

Cuộc sống của Tuấn Hưng và gia đình đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Từ tháng 6/2026, Tuấn Hưng bắt đầu chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống tại Mỹ trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết anh sang Mỹ để lo việc học hành cho các con.

Trong những bài đăng gần đây, giọng ca Tìm lại bầu trời thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc đời thường bên gia đình, trong đó có hình ảnh đưa con trai đi nhập học. “Bố mẹ sẽ cố gắng để các con được học, được trải nghiệm và tích lũy để hành trình của các con sẽ thật sự đi bằng chính đôi chân của chính mình”, anh viết.

Tuấn Hưng chia sẻ trải nghiệm đưa các con đi nhập học, vui chơi. Ảnh; FBNV

Bên cạnh việc đồng hành cùng các con trong sinh hoạt và học tập, Tuấn Hưng vẫn duy trì công việc biểu diễn. Đầu tháng 8, nam ca sĩ cho biết đã gia nhập một công ty giải trí tại Mỹ. Tuấn Hưng đăng ảnh hội ngộ Lệ Quyên trong một show diễn tại đây kèm dòng trạng thái: “Có cô em hát song ca hợp nhất thì phải bay nửa vòng trái đất mới gặp nhau cùng show được”.

Tuấn Hưng biểu diễn cùng Lệ Quyên trong một show diễn đầu tháng 8

Ngoài ra, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh tham gia các show diễn, gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè trong thời gian ở Mỹ. Trong khi đó, vợ anh - doanh nhân Trần Thu Hương (Hương Baby) - vẫn duy trì công việc kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng và thẩm mỹ.

Tuấn Hưng (sinh năm 1978) là ca sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều ca khúc như Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Cầu vồng khuyết... Trước khi hoạt động solo, anh từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu.

Hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Tuấn Hưng vẫn duy trì sức hút trong làng nhạc Việt. Bên cạnh ca hát, anh từng tham gia một số chương trình truyền hình với vai trò huấn luyện viên, giám khảo. Năm 2024, nam ca sĩ gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và góp mặt trong đêm chung kết.

Vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Tuấn Hưng kết hôn với doanh nhân Hương Baby năm 2014. Cặp đôi có ba người con, thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường hạnh phúc trên mạng xã hội.

Bất ngờ trước tình hình hiện tại của Tuấn Hưng - Ảnh 5.Nam danh ca đông con nhất Việt Nam U90 đi du lịch khắp nơi, nói 1 điều khi đến đèo Hải Vân

Ở tuổi U90, danh ca Chế Linh vẫn dành nhiều thời gian đi du lịch, khám phá những vùng đất mới và chia sẻ lại trải nghiệm với khán giả.

Kim Linh

Phụ nữ mới

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