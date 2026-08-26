Diện mạo khác lạ của Ưng Hoàng Phúc khiến khán giả khó nhận ra

Mới đây, trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc tung bộ ảnh mới mừng sinh nhật tuổi 45. Nam ca sĩ đăng hình kèm dòng trạng thái: “Happy birthday to me. Đón tuổi mới thật nhẹ nhàng với một bộ ảnh mới. Chỉ mong mình luôn bình an, mạnh khỏe, có thật nhiều năng lượng để tiếp tục hết mình với cuộc sống và thăng hoa cùng âm nhạc với gia đình và những người yêu mến”.

Ưng Hoàng Phúc xuất hiện lạ lẫm trong bộ ảnh mới.

Dưới bài đăng, Ưng Hoàng Phúc nhận nhiều lời chúc sinh nhật từ người hâm mộ và đồng nghiệp. Ngoài ra, netizen cũng nhận thấy diện mạo của giọng ca Thà rằng như thế ngày càng khác lạ, thậm chí một số người cho biết phải nhìn kỹ mới nhận ra anh.

Thời điểm mới vào nghề, nam ca sĩ có ngoại hình phong trần cùng gương mặt mộc mạc. Tuy nhiên, hiện tại, Ưng Hoàng Phúc sở hữu gương mặt V-line, sống mũi cao thẳng tắp, mắt hai mí rõ nét, hài hoà.

Diện mạo của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc thời điểm mới vào nghề.

Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có phải anh mới can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt khiến visual trở nên lạ lẫm. Số khác lại cho rằng sự khác biệt có thể đến từ khâu chỉnh sửa hình ảnh.

Không chỉ Ưng Hoàng Phúc, Thu Thuỷ cũng đăng bộ ảnh kỷ niệm chụp cùng đàn anh. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Bộ hình kỷ niệm 2 anh em làm việc với nhau 23 năm. Cảm ơn và biết ơn vì mọi người luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành cùng hai anh em suốt một chặng đường đầy ký ức và thanh xuân”.

Thu Thuỷ đăng hình kỷ niệm cùng Ưng Hoàng Phúc.

Khoảnh khắc hội ngộ của cặp song ca đình đám một thời nhanh chóng nhận được sự quan tâm, gợi nhớ cả một thời thanh xuân của thế hệ 8X, 9X.

Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh, sinh năm 1981, quê An Giang. Tên tuổi của nam ca sĩ được khán giả biết đến khi hoạt động trong nhóm nhạc đình đám 1088. Nhóm nhạc ra đời vào năm 2000 nhưng chỉ sau 2 năm đã tan rã.

Năm 2003, Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy gây chú ý khi kết hợp trong ca khúc Mỗi người một nơi. Với chất giọng nội lực, anh còn gây sốt với loạt ca khúc như Người ta nói, Thà rằng như thế, Chàng khờ thủy chung … Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Ưng Hoàng Phúc còn đầu tư, đóng chính các dự án phim do mình sản xuất.

Ở tuổi ngoài 40, Ưng Hoàng Phúc vẫn miệt mài với các hoạt động ca hát. Anh còn đảm nhận vai trò giám khảo nhiều cuộc thi âm nhạc.

Tổ ấm viên mãn của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, nam ca sĩ còn có hôn nhân viên mãn cùng người mẫu Kim Cương. Ưng Hoàng Phúc có 3 người con trong gia đình, bao gồm 2 con chung với người mẫu Kim Cương và 1 con riêng của vợ và anh xem như con ruột. Nam ca sĩ từng tâm sự: “Tôi thương vợ và cũng thương con của vợ như con của mình”.

Vợ là người bên cạnh chăm sóc anh trong giai đoạn gặp biến cố sức khỏe. Nam ca sĩ trân trọng những nỗ lực của người bạn đời khi vừa quản lý công việc của anh vừa chăm lo gia đình.