Khánh Vy 26 tuổi tự mua xe sang Mercedes, có nhà riêng từ Bắc vào Nam

MC Khánh Vy (sinh năm 1999) là một trong những gương mặt MC trẻ nổi bật, gây ấn tượng bởi khả năng ngoại ngữ tốt cùng lối dẫn duyên dáng, tự tin. Tên tuổi của cô ngày càng phủ sóng rộng rãi, đồng thời sự nghiệp cũng có nhiều bước tiến đáng chú ý. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, Khánh Vy sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ, trong đó đáng chú ý là bộ sưu tập xe sang liên tục được nâng cấp theo thời gian.

Năm 19 tuổi, Khánh Vy sở hữu chiếc ô tô đầu tiên là Honda Civic 2018. Đây được xem là khởi đầu đáng nể đối với một cô sinh viên mới ra trường. Sau nhiều năm làm việc, đến năm 2023, nữ MC tiếp tục "nâng cấp" xế hộp lên Mercedes E200 Exclusive có giá khoảng 2,54 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, ở tuổi 26, Khánh Vy tiếp tục tự thưởng cho bản thân một chiếc Mercedes-AMG C43 có giá gần 4 tỷ đồng. Bộ sưu tập xế sang liên tục được nâng cấp khiến nhiều người trầm trồ, song đây chưa phải toàn bộ những gì Khánh Vy sở hữu. Bên cạnh xe sang, nữ MC còn đầu tư cho không gian sống khi có trong tay 2 cơ ngơi tại Hà Nội và TP.HCM. Cả hai nơi đều được cô chăm chút theo phong cách hiện đại, tối giản, đề cao sự tiện nghi nhưng vẫn mang dấu ấn riêng.

Không gian sống sang xịn của Khánh Vy ở Hà Nội

Bên cạnh xe sang, Khánh Vy còn sở hữu không gian sống hiện đại, sang trọng. Năm 2022, cô tậu căn hộ riêng rộng 100m² tại Hà Nội, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Sau khi hoàn thiện, căn hộ nhanh chóng gây chú ý bởi phong cách tối giản, lấy gam trắng làm chủ đạo, kết hợp nội thất tinh tế, gọn gàng. Trên trang YouTube cá nhân, video house tour của Khánh Vy thu hút hơn 1 triệu lượt xem. Căn nhà gây ấn tượng với diện tích rộng rãi, cách bài trí đẹp mắt và tổng thể hài hòa. Tông trắng chủ đạo giúp không gian thêm sáng thoáng, trong khi nội thất được lựa chọn theo hướng đơn giản, hiện đại, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa ấm cúng.

Khánh Vy cho biết tổ ấm này là thành quả cô tích góp sau thời gian dài làm việc chăm chỉ. Không gian không được bài trí quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, hiện đại, mang đến cảm giác thoải mái để nghỉ ngơi và thư giãn. Phòng khách được thiết kế theo dạng mở, liền mạch với khu vực bếp, giúp tổng thể căn hộ thêm rộng rãi và thoáng đãng. Cô lựa chọn kiểu tivi treo tường thay vì sử dụng kệ tủ cồng kềnh, vừa tiết kiệm diện tích vừa giữ được sự gọn gàng, tối giản cho không gian.

Khu vực bếp được thiết kế theo dạng chữ L, kết hợp hệ tủ trên dưới giúp tăng không gian lưu trữ, đồng thời thuận tiện cho việc sắp xếp đồ đạc và sinh hoạt hằng ngày. Từng khu vực trong nhà đều được bố trí hợp lý, ưu tiên sự tiện nghi nhưng vẫn giữ tổng thể gọn gàng. Đối diện bếp là phòng khách, liền kề với khu vực ban công thoáng đãng. Tại ban công, Khánh Vy trồng thêm một số cây xanh nhằm tạo điểm nhấn sinh động và mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho căn hộ.

Không gian phòng ngủ và góc làm việc tiếp tục được bài trí theo hướng đơn giản, ưu tiên sự đẹp mắt và tiện nghi. Phòng ngủ mang tông trắng - hồng xinh xắn, tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung, trong khi cửa sổ lớn giúp căn phòng luôn ngập ánh sáng tự nhiên. Góc làm việc cũng sở hữu khung cửa sổ rộng thoáng, bàn làm việc được bố trí ngay cạnh để tận dụng ánh sáng, đồng thời tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi học tập và làm việc.

Tậu thêm cơ ngơi ở TP.HCM

Đầu năm 2023, trong một vlog đăng tải trên YouTube, Khánh Vy tiết lộ đã mua thêm căn nhà thứ hai tại TP.HCM. Nữ MC cho biết cô đã nỗ lực rất nhiều để có thêm một "căn cứ" ở miền Nam, phục vụ cho công việc và những chuyến đi lại thường xuyên giữa Hà Nội và TP.HCM. Theo Khánh Vy, việc sở hữu một nơi ở riêng tại TP.HCM giúp cô chủ động hơn mỗi khi công tác, thay vì phải tìm chỗ lưu trú trong mỗi chuyến đi. Đây cũng là không gian để cô có thể đón gia đình vào chơi, vừa thuận tiện sinh hoạt vừa tạo cảm giác thoải mái như ở nhà.

Trong vlog, Khánh Vy hé lộ một góc nhỏ bên trong căn nhà tại TP.HCM, phần nào cho thấy không gian sống hiện đại và tinh tế. Dù không chia sẻ quá nhiều về thiết kế hay diện tích, qua những khung hình được đăng tải, căn nhà vẫn gây ấn tượng với cách bài trí gọn gàng, thanh lịch. Không gian được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên sự thoáng đãng và tiện nghi, tương đồng với gu thẩm mỹ mà Khánh Vy theo đuổi tại căn hộ ở Hà Nội.