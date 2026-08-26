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Sốt vé chung kết ASEAN Cup: Phe vé hét giá 11 triệu/cặp trận Việt Nam đấu Thái Lan vẫn không có mà bán

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Sốt vé chung kết ASEAN Cup: Phe vé hét giá 11 triệu/cặp trận Việt Nam đấu Thái Lan vẫn không có mà bán

Thị trường vé chợ đen trước thềm trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra sôi nổi.

Sức nóng của trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan 20h00 ngày 26/8 đang đẩy thị trường vé xem bóng đá vào tình trạng "cháy hàng". Trước giờ bóng lăn, khu vực xung quanh VFF và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã trở thành tâm điểm của thị trường "chợ đen".

Trước đó, VFF đã triển khai mở bán vé trực tuyến với 4 mức giá cố định bao gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/vé. Dù vậy, hệ thống đã nhanh chóng thông báo hết sạch vé chỉ sau vài giờ phát hành, khiến hàng nghìn người hâm mộ không thể sở hữu tấm vé hợp lệ qua kênh chính thức. Tình trạng khan hiếm này lập tức tạo điều kiện cho lực lượng "phe vé" tung hoành. Tại các điểm tập trung trước cổng sân Mỹ Đình, phe vé liên tục chào bán công khai với mức chênh lệch gấp 4-5 lần vé gốc. Không chỉ bán ra với giá "trên trời", phe vé còn sẵn sàng thu mua lại vé của người dân với giá cao so với giá gốc.

(Sốt vé chợ đen chung kết lượt về ASEAN Cup 2026)

Theo ghi nhận thực tế, giá vé chợ đen đang biến động từng giờ theo chiều hướng tăng phi mã. Những vị trí quan sát đẹp tại khán đài A (cửa 2, tầng 2) hiện được các tay buôn hét giá lên tới 8-11 triệu đồng/cặp. Ngay cả các loại giấy mời ở vị trí đẹp cũng được giao dịch ở ngưỡng trên 10 triệu đồng. Đối với phân khúc phổ thông, những tấm vé có mệnh giá thấp nhất là 500.000 đồng/vé (mệnh giá 1 triệu đồng/cặp) nay cũng bị đẩy lên mức 3 đến 4 triệu đồng/cặp, tức cao gấp 3 đến 4 lần giá trị ban đầu.

Phe vé chào mời khách qua đường

Liên tục có khách hàng ghé hỏi giá vé bóng đá

Thị trường vé chợ đen diễn ra sôi nổi ở khu vực gần sân Mỹ Đình

Tình trạng vé trở nên khán hiếm

Nhiều phe vé thừa nhận không có vé mà bán

Nhều người có vé nhưng không đi xem cũng tranh thủ đi bán lại

Khu vực bên ngoài VFF và sân Mỹ Đình trở thành điểm địa bán vé

Dù giá vé cao nhưng vẫn có rất nhiều người chi tiền mua vé

Sự leo thang giá vé đến từ sức hút đặc biệt của cuộc chạm trán giữa hai đại kình địch bóng đá Đông Nam Á, cùng niềm tin rất lớn của người hâm mộ vào khả năng thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ nâng cúp vô địch ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết mát mẻ kết hợp với sức chứa giới hạn khoảng 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình càng làm tăng thêm cơn sốt.

Trong khi đó, ở kênh giao dịch trực tuyến trên các hội nhóm mạng xã hội, giá vé có phần dễ thở hơn khi mức chênh lệch phổ biến dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng/vé. Mặc dù vậy, người hâm mộ cần hết sức cẩn trọng với các giao dịch trao đổi qua mạng để tránh nguy cơ sập bẫy lừa đảo hoặc mua phải vé giả.

Theo Tiên Tiên - Ảnh và Clip: Như Hoàn

Đời sống và Pháp luật

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