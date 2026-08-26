iPhone 17 Pro Max giảm giá trước khi iPhone mới ra mắt

Sau gần một năm có mặt tại Việt Nam, iPhone 17 Pro Max đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời. Tại một số hệ thống bán lẻ, phiên bản 256GB hiện được điều chỉnh xuống khoảng 34,5 triệu đồng, thấp hơn 500.000 đồng so với mức giá trước đó.

Theo đại diện một số đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam, các đợt điều chỉnh giá gần đây chủ yếu liên quan đến chính sách giá từ hãng. Bên cạnh đó, từng hệ thống cũng áp dụng chương trình ưu đãi riêng, khiến giá thực tế có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng.

iPhone 17 Pro Max được các đại lý điều chỉnh giá trước khi thế hệ iPhone mới dự kiến xuất hiện. (Ảnh minh hoạ: Future)

Đại diện Di Động Việt đánh giá đây là một trong những giai đoạn iPhone 17 Pro Max được điều chỉnh giá mạnh nhất trong chu kỳ sản phẩm. Việc giảm giá được cho là góp phần kích thích nhu cầu mua sắm khi thiết bị chuẩn bị nhường chỗ cho thế hệ mới.

Dù liên tục được điều chỉnh giá, iPhone 17 Pro Max vẫn thuộc nhóm iPhone giữ giá tốt tại Việt Nam. Sau gần một năm mở bán, giá phiên bản 256GB chỉ thấp hơn khoảng 9% so với thời điểm sản phẩm lên kệ.

Để so sánh, iPhone 16 Pro Max 256GB từng được bán xuống khoảng 29 triệu đồng trong giai đoạn thấp điểm, tương đương mức giảm khoảng 15% so với giá niêm yết.

Trước đó, hồi đầu tháng 8, iPhone 17 Pro Max 256GB được một số đại lý đưa giá xuống khoảng 35 triệu đồng, mức thấp nhất kể từ khi mở bán tại Việt Nam.

Việc giá bán tiếp tục giảm trong tháng 8 cho thấy các đại lý đang từng bước điều chỉnh mặt bằng giá để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp sang thế hệ iPhone mới.

Trái với xu hướng giảm giá, sức mua của iPhone 17 Pro Max vẫn được các hệ thống bán lẻ đánh giá là ổn định.

Theo chia sẻ từ các đại lý, đây hiện là mẫu iPhone bán chạy nhất trong nhóm sản phẩm ra mắt năm 2025 và đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu ngành hàng iPhone. Đại diện CellphoneS cho biết tính đến tháng 8, iPhone 17 Pro Max chiếm hơn 50% tổng doanh số iPhone tại hệ thống, trong khi sức bán tăng 40-50% so với iPhone 16 Pro Max trong cùng khoảng thời gian.

iPhone 17 Pro Max vẫn được người dùng ưa chuộng nhờ sức hút từ thiết kế, hiệu năng và hệ thống camera. (Ảnh minh hoạ: Gizmodo)

Các phiên bản 256GB và 512GB tiếp tục được người dùng lựa chọn nhiều. Đây là những cấu hình có mức giá thấp hơn các phiên bản dung lượng cao, trong khi vẫn đáp ứng phần lớn nhu cầu lưu trữ của người dùng phổ thông.

Diễn biến này cho thấy việc giảm giá ở giai đoạn cuối vòng đời chưa tạo ra sự sụt giảm đáng kể về sức mua. Ngược lại, mức giá thấp hơn có thể giúp iPhone 17 Pro Max tiếp cận thêm nhóm khách hàng đang chờ thời điểm phù hợp để nâng cấp.

Trong bối cảnh thế hệ iPhone tiếp theo chuẩn bị xuất hiện, dư địa giảm giá của iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào lượng hàng tồn kho, chính sách phân phối của Apple và sức mua thực tế trên thị trường. Khi nguồn cung thu hẹp, giá máy đời cũ cũng không nhất thiết tiếp tục giảm sâu.