Hyundai Thành Công xoay trục

Nhìn vào đường doanh số Hyundai tại Việt Nam trong khoảng một thập kỷ qua, có thể thấy khá rõ một chu kỳ: từ giai đoạn tăng trưởng nhanh, đạt đỉnh trên 80.000 xe/năm, đến những năm gần đây khi quy mô bán hàng thu hẹp đáng kể. Năm 2025, Hyundai Thành Công bán 53.229 xe, giảm hơn 20% so với năm trước.

Nhưng nếu chỉ nhìn vào sự đi xuống của doanh số để nói về Hyundai Thành Công lúc này thì sẽ bỏ qua phần đáng chú ý hơn: doanh nghiệp đang thay đổi cách tìm kiếm tăng trưởng.

Những động thái liên tiếp trong năm 2026 cho thấy Hyundai Thành Công không chỉ tìm cách bán thêm xe ở Việt Nam. Họ đang đồng thời mở rộng thị trường đầu ra và thay đổi chính những sản phẩm được đưa ra thị trường.

Mục tiêu xuất khẩu đạt 1/3 công suất sản xuất trong nước

Động thái Hyundai Thành Công đưa xe sản xuất tại Việt Nam sang Mexico và Australia không đơn thuần là thêm hai điểm đến trên bản đồ xuất khẩu. Đây là dấu hiệu cho thấy hoạt động xuất khẩu đang được đẩy lên một cấp độ khác: từ những lô hàng thử nghiệm ở một số thị trường sang tham vọng biến Việt Nam thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu của Hyundai Motor.

Trong năm 2026, Hyundai Thành Công dự kiến xuất khẩu tổng cộng 15.280 đơn vị, gồm 10.160 xe thành phẩm và 5.120 bộ linh kiện. Mexico và Australia là hai thị trường mới được bổ sung bên cạnh những thị trường mà doanh nghiệp đã tiếp cận trước đó.

Đáng chú ý hơn, tham vọng này không dừng ở năm 2026. Hyundai Thành Công đặt mục tiêu từ năm 2030 trở thành trung tâm xuất khẩu toàn cầu của Hyundai Motor, với sản lượng xuất khẩu trên 60.000 đơn vị mỗi năm.

Con số này đáng chú ý khi đặt cạnh năng lực sản xuất mà doanh nghiệp đang có tại Việt Nam.

Nhà máy Hyundai Thành Công số 2 được khánh thành vào năm 2022, nâng tổng công suất thiết kế của hai nhà máy tại Ninh Bình lên 180.000 xe/năm. Như vậy, mục tiêu xuất khẩu trên 60.000 đơn vị mỗi năm từ 2030 tương đương khoảng một phần ba tổng công suất thiết kế hiện tại.

Đây không có nghĩa Hyundai Thành Công sẽ dành cố định một phần ba công suất cho xuất khẩu, nhưng nó cho thấy quy mô của tham vọng mới. Năng lực sản xuất tại Việt Nam không còn chỉ được xây dựng để phục vụ thị trường Việt Nam.

Và đó có thể là thay đổi quan trọng trong cách Hyundai Thành Công nhìn vào bài toán tăng trưởng.

Khi thị trường nội địa từng tăng trưởng nhanh, mở rộng sản lượng và tăng độ phủ sản phẩm là công thức hiệu quả. Nhưng khi thị trường trở nên cạnh tranh hơn, việc có thêm những thị trường xuất khẩu sẽ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa đầu ra cho hệ thống sản xuất, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sức mua trong nước.

Câu trả lời cho cuộc đua trong nước

Nếu xuất khẩu giúp Hyundai Thành Công tìm thêm thị trường cho năng lực sản xuất, thì xe hybrid có thể là cách hãng tìm thêm dư địa tăng trưởng ngay trong thị trường Việt Nam.

Trong nhiều năm, công thức tăng trưởng của Hyundai tại Việt Nam khá dễ nhận diện: phủ rộng các phân khúc phổ thông, đưa ra những mẫu xe có mức giá cạnh tranh, nhiều trang bị và tạo doanh số lớn từ Grand i10, Accent, Creta, Tucson hay Santa Fe.

Công thức đó từng mang lại những kết quả rất rõ ràng. Nhưng thị trường ô tô Việt Nam hiện đã khác.

Người mua có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt khi VinFast mở rộng nhanh xe điện, các thương hiệu Nhật Bản liên tục bổ sung sản phẩm mới, trong khi nhiều thương hiệu Trung Quốc tham gia thị trường với lợi thế về trang bị, công nghệ và giá bán. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn đơn giản là thương hiệu nào có thể đưa ra một chiếc xe xăng phổ thông với mức giá hấp dẫn hơn.

Ngay trong danh mục Hyundai, sự thay đổi cũng đã phần nào thể hiện.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Creta bán 5.391 xe, Tucson đạt 5.105 xe, trong khi Accent đạt 2.290 xe. Những con số này cho thấy nhóm SUV/crossover đang giữ vai trò ngày càng lớn trong cơ cấu bán hàng của Hyundai, trong khi sedan phổ thông không còn dễ dàng duy trì vị thế như trước.

Trong bối cảnh đó, việc Hyundai Thành Công đưa những sản phẩm hybrid thế hệ mới vào Việt Nam đáng được nhìn như một phần của quá trình thay đổi danh mục sản phẩm.

Hyundai Palisade hybrid là một trong những mẫu SUV cỡ lớn đáng chú ý nhất ra mắt tại Việt Nam trong năm nay.

Tháng 7/2026, doanh nghiệp lần đầu đưa Tucson Hybrid và Palisade Hybrid tới trưng bày tại Việt Nam, giới thiệu công nghệ Hyundai Turbo Hybrid thế hệ mới. Đây là bước đi nhằm mở rộng dải sản phẩm điện hóa của Hyundai tại thị trường Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là Hyundai không lựa chọn cách chuyển toàn bộ danh mục sang xe điện. Hybrid tạo ra một khoảng giữa: khách hàng vẫn sử dụng động cơ đốt trong nhưng có thêm hệ thống điện hỗ trợ, qua đó hướng tới mức tiêu thụ nhiên liệu và hiệu quả vận hành tốt hơn.

Điều này cho phép Hyundai tiếp cận nhóm khách hàng muốn bước vào quá trình điện hóa nhưng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe thuần điện.

Đây không phải việc Hyundai từ bỏ xe phổ thông để chuyển sang một thị trường ngách. Các mẫu xe chủ lực vẫn giữ vai trò quan trọng. Nhưng việc bổ sung hybrid cho thấy hãng đang mở rộng biên độ sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào những mẫu xe có khả năng bán số lượng lớn. Theo một số nguồn tin, Hyundai Palisade Hybrid đang nhận được được lượng đặt cọc khá lớn, mặc dù hãng vẫn chưa chính thức công bố giá bán sản phẩm.

Nhìn riêng từng động thái, xuất khẩu sang Mexico và Australia, đặt mục tiêu hơn 60.000 đơn vị xuất khẩu mỗi năm từ 2030 hay đưa Tucson Hybrid và Palisade Hybrid về Việt Nam có vẻ là những câu chuyện khác nhau.

Nhưng đặt chúng cạnh nhau, một sự thay đổi trong cách Hyundai Thành Công tìm kiếm tăng trưởng bắt đầu hiện rõ. Ở bên ngoài, doanh nghiệp mở rộng thị trường cho năng lực sản xuất. Ở trong nước, doanh nghiệp mở rộng danh mục để thích ứng với nhu cầu và cuộc cạnh tranh mới. Đây là sự dịch chuyển đáng chú ý nếu đặt cạnh giai đoạn Hyundai từng liên tục tăng doanh số bằng việc phủ rộng thị trường và đẩy mạnh các mẫu xe phổ thông.

Khi thị trường Việt Nam tăng trưởng nhanh, bán được nhiều xe hơn là mục tiêu quan trọng nhất. Nhưng khi cạnh tranh ngày càng gay gắt và công nghệ ô tô thay đổi nhanh, tăng trưởng không nhất thiết phải đến từ việc bán thêm thật nhiều những sản phẩm giống nhau.

2 nhà máy với công suất 180.000 xe/năm cần nhiều hơn một thị trường. Một thương hiệu từng dựa nhiều vào các mẫu xe phổ thông cũng cần nhiều hơn một công thức sản phẩm.

Tất nhiên, hiệu quả của chiến lược này đến đâu, chỉ thời gian mới có thể trả lời.