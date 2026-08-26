Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7/2026 đạt 147.900 tấn, trị giá 642 triệu USD, tăng 44,4% về lượng và 15% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,2 triệu tấn cà phê, thu về 5,45 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 10,4%, nhưng kim ngạch lại giảm 11,2%.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở diễn biến giá. Giá xuất khẩu cà phê bình quân trong 7 tháng đạt khoảng 4.552 USD/tấn, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù lượng cà phê xuất khẩu tăng, mức giảm mạnh của giá bình quân khiến tổng trị giá xuất khẩu đi xuống.

Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, chiếm 40,6% tổng kim ngạch.

Việt Nam xuất khẩu sang EU khoảng 518.200 tấn cà phê, trị giá 2,21 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Trong khối này, lượng cà phê xuất khẩu sang một số thị trường lớn như Đức, Italy và Tây Ban Nha tiếp tục tăng nhờ nhu cầu tiêu thụ duy trì ở mức cao.

Hoa Kỳ đứng trong nhóm thị trường chủ lực tiếp theo. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ khoảng 84.900 tấn cà phê, trị giá 364,4 triệu USD, tăng 36,4% về lượng và 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, riêng tháng 7, xuất khẩu cà phê sang Mỹ tăng tới 725% về lượng và 400% về kim ngạch so với tháng 7/2025.

Cà phê Việt Nam cũng đang dần tạo dấu ấn trực tiếp hơn tại thị trường Mỹ thông qua sự xuất hiện của nhiều mô hình kinh doanh cà phê Việt như First Phin First, Hien From Vietnam tại New York hay Là Vì Cà Phê tại Texas.

Hương vị đậm đà, hàm lượng caffeine cao cùng cách kết hợp với sữa đặc hoặc sữa tươi là những đặc điểm giúp cà phê Việt tạo sự khác biệt với người tiêu dùng Mỹ.

Không chỉ các mô hình quy mô nhỏ, một số thương hiệu Việt cũng đang mở rộng sự hiện diện tại thị trường này. Cuối năm 2025, Trung Nguyên Legend khai trương không gian "Thế giới Cà phê Trung Nguyên Legend" thứ 4 tại Philadelphia.

Những diễn biến này cho thấy cà phê Việt đang từng bước chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, thông qua phát triển thương hiệu và các mô hình kinh doanh trực tiếp tại thị trường nước ngoài.

Một điểm đáng chú ý khác là xuất khẩu cà phê sang Trung Quốc tăng mạnh. Trong 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu khoảng 44.000 tấn cà phê sang thị trường này, trị giá 251,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng tăng 49,4%, trong khi kim ngạch tăng tới 72,7%.

Mức tăng trưởng này cho thấy nhu cầu tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc đang mở rộng, qua đó mở thêm dư địa để doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Cục Xuất nhập khẩu dự báo xuất khẩu cà phê Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026 tiếp tục có triển vọng tích cực. Khối lượng xuất khẩu cả năm được dự báo tăng khoảng 8-10% nhờ nguồn cung cải thiện và nhu cầu tại các thị trường lớn tương đối ổn định.

Tuy nhiên, giá cà phê thế giới có thể chịu áp lực giảm khi nguồn cung toàn cầu tăng. Đây sẽ là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng còn lại của năm.

Trong bối cảnh đó, dư địa tăng trưởng của ngành cà phê không chỉ nằm ở việc tăng sản lượng xuất khẩu. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chống mất rừng của EU (EUDR), cà phê chất lượng cao và nhóm sản phẩm chế biến sâu được kỳ vọng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc duy trì giá trị xuất khẩu.