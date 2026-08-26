iPhone 18 Pro Max lộ mức giá khó tin

Apple được cho là đang cân nhắc tăng giá dòng iPhone 18 Pro trong bối cảnh chi phí linh kiện, đặc biệt là bộ nhớ, tiếp tục đi lên. Tuy nhiên, mức điều chỉnh có thể không lớn như những dự báo trước đây.

Theo nhà báo Mark Gurman của Bloomberg, Apple có thể đưa giá khởi điểm của iPhone 18 Pro lên khoảng 1.199 USD (hơn 31 triệu đồng), tăng 100 USD so với mức 1.099 USD (khoảng 28,6 triệu đồng) của iPhone 17 Pro. Nếu thông tin này chính xác, đây vẫn là một đợt tăng giá đáng kể nhưng chưa đến mức 250-300 USD như một số dự đoán gần đây.

Giá linh kiện đang trở thành một trong những yếu tố gây sức ép lên giá bán smartphone cao cấp. Chi phí bộ nhớ DRAM và NAND được dự báo tiếp tục tăng, trong khi các nhà sản xuất phải đối mặt với nhu cầu linh kiện ngày càng lớn từ nhiều thiết bị sử dụng AI.

iPhone 18 Pro Max có thể không đắt như những gì người dùng lo ngại. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Apple cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một số phân tích trước đó cho rằng chi phí sản xuất iPhone 18 Pro có thể tăng mạnh, buộc hãng phải lựa chọn giữa việc giảm biên lợi nhuận hoặc chuyển một phần chi phí sang người mua.

Jeff Pu, nhà phân tích tại GF Securities, từng dự báo iPhone 18 Pro có thể đắt hơn 250-300 USD so với thế hệ trước. Trong một kịch bản khác, IDC cũng từng đưa ra khả năng giá dòng iPhone 18 Pro tăng khoảng 200 USD.

Nếu những dự báo này trở thành hiện thực, giá khởi điểm iPhone 18 Pro có thể lên 1.299 USD hoặc thậm chí 1.399 USD. Đây sẽ là mức tăng rất lớn đối với một dòng sản phẩm vốn đã nằm ở phân khúc cao cấp.

Một trong những lý do khiến Apple có thể hạn chế mức tăng giá là sức ép cạnh tranh từ các hãng Android.

Theo các thông tin được công bố, Google đã tăng giá dòng Pixel 11 khoảng 100 USD so với thế hệ trước. Pixel 11 có giá khởi điểm 899 USD, trong khi Pixel 11 Pro và Pro XL lần lượt ở mức 1.099 USD và 1.299 USD.

Samsung cũng được cho là đã điều chỉnh giá một số mẫu thuộc dòng Galaxy S26 thêm khoảng 100 USD.

Trong bối cảnh cả Apple, Google và Samsung cùng chịu tác động từ chi phí linh kiện tăng, bài toán đặt ra không chỉ nằm ở việc doanh nghiệp phải bù đắp chi phí, mà còn là khả năng duy trì sức mua.

Với Apple, việc tăng giá quá mạnh có thể khiến iPhone 18 Pro bước sang một mặt bằng giá mới, tạo khoảng cách lớn hơn với các đối thủ Android. Vì vậy, mức tăng khoảng 100 USD có thể là phương án cân bằng giữa việc bảo vệ lợi nhuận và duy trì sức hấp dẫn của sản phẩm.

Nếu mức giá 1.199 USD được Apple lựa chọn, iPhone 18 Pro sẽ tăng khoảng 9% so với thế hệ hiện tại. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với các kịch bản 1.299-1.399 USD từng xuất hiện trong thời gian qua.

Một số phân tích chuỗi cung ứng cho thấy Apple đang phải đối mặt với chi phí DRAM và NAND cao hơn khi chuẩn bị sản xuất thế hệ iPhone mới. Ngoài bộ nhớ, các nâng cấp phần cứng khác cũng có thể tác động đến giá thành thiết bị.

Do đó, mức 1.199 USD có thể được xem là kịch bản tương đối tích cực đối với người mua, nhưng chưa thể xem là giá bán chính thức.

Apple chưa công bố iPhone 18 Pro cũng như giá bán của sản phẩm. Các con số đang được đề cập chủ yếu dựa trên phân tích của giới nghiên cứu và thông tin từ chuỗi cung ứng. Giá thực tế có thể tiếp tục thay đổi trước thời điểm Apple công bố sản phẩm.

Nếu giữ mức tăng khoảng 100 USD, Apple sẽ phải tự hấp thụ một phần chi phí sản xuất gia tăng. Ngược lại, nếu chi phí linh kiện tiếp tục leo thang, khả năng hãng điều chỉnh giá cao hơn vẫn chưa thể loại trừ.

Với người dùng, mốc 1.199 USD vì thế đang trở thành một kịch bản dễ chấp nhận hơn so với những dự báo từng đưa iPhone 18 Pro lên gần 1.400 USD.