iPhone 18 Pro Max vừa lộ diện nâng cấp "đáng tiền"

Apple được cho là đang chuẩn bị một nâng cấp đáng chú ý cho camera trên iPhone 18 Pro Max. Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, mẫu máy cao cấp nhất của dòng iPhone 18 có thể là thiết bị duy nhất được trang bị camera chính với khẩu độ có thể thay đổi.

Thông tin này đáng chú ý bởi trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ đưa công nghệ này lên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Nếu tin đồn mới chính xác, Apple có thể lần đầu tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn về camera giữa hai phiên bản Pro cùng thế hệ.

Khẩu độ có thể thay đổi lần đầu xuất hiện trên iPhone

Khẩu độ là bộ phận kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến máy ảnh. Trên phần lớn smartphone hiện nay, khẩu độ của camera được cố định. Khi đó, điện thoại chủ yếu dựa vào cảm biến, tốc độ màn trập và thuật toán xử lý ảnh để thích ứng với các điều kiện ánh sáng khác nhau.

iPhone 18 Pro Max có thể là mẫu duy nhất trong dòng iPhone 18 được trang bị camera chính với khẩu độ có thể thay đổi. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Với khẩu độ biến thiên, hệ thống camera có thể thay đổi kích thước cửa mở của ống kính bằng các lá khẩu cơ học. Trong môi trường thiếu sáng, khẩu độ có thể mở rộng để đưa nhiều ánh sáng hơn vào cảm biến. Ngược lại, khi chụp trong điều kiện nhiều ánh sáng, khẩu độ được thu hẹp nhằm hạn chế tình trạng dư sáng.

Cơ chế này cũng mang lại thêm khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh. Khi khẩu độ mở lớn, người dùng có thể tạo hiệu ứng hậu cảnh mờ rõ hơn; trong khi việc thu hẹp khẩu độ giúp tăng vùng ảnh có độ nét, phù hợp với những bối cảnh như chụp phong cảnh.

Đây sẽ là thay đổi đáng kể với iPhone, bởi Apple nhiều năm qua vẫn sử dụng camera có khẩu độ cố định trên các mẫu Pro. Các nguồn tin trước đó cho biết camera chính trên iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro và iPhone 17 Pro đều sử dụng khẩu độ cố định f/1.78.

Nếu được triển khai trên iPhone 18 Pro Max, Apple sẽ đưa một cơ chế vốn phổ biến trên máy ảnh chuyên dụng vào hệ thống camera của iPhone, thay vì chỉ tiếp tục cải thiện chất lượng ảnh thông qua cảm biến và phần mềm.

Vì sao Apple có thể chỉ trang bị cho bản Pro Max?

Điểm gây chú ý nhất trong tin đồn lần này nằm ở việc iPhone 18 Pro Max có thể là mẫu duy nhất sở hữu khẩu độ có thể thay đổi.

Nâng cấp camera được trông đợi có thể khiến iPhone 18 Pro Max trở nên khác biệt hơn đáng kể so với bản Pro. (Ảnh minh hoạ: fpt/YouTube)

Trước đây, nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo từng cho rằng camera chính trên cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ được trang bị công nghệ này. Một số nguồn tin sau đó cũng tiếp tục củng cố khả năng Apple đưa khẩu độ biến thiên lên cả hai phiên bản Pro.

Tuy nhiên, thông tin mới từ giới thạo tin cho rằng Apple có thể thay đổi kế hoạch và dành công nghệ này riêng cho phiên bản Pro Max. Đây sẽ là cách tiếp cận khác với những năm gần đây, khi sự khác biệt giữa hai mẫu Pro chủ yếu nằm ở kích thước màn hình, pin và một số đặc điểm liên quan đến hệ thống camera.

Một trong những nguyên nhân có thể nằm ở kích thước và độ phức tạp của cụm camera. Hệ thống khẩu độ biến thiên cần thêm cơ cấu cơ học bên trong module camera, đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về không gian, linh kiện và quá trình sản xuất.

Nếu Apple thực sự giới hạn tính năng này cho Pro Max, đây có thể trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất để hãng thuyết phục người dùng lựa chọn phiên bản lớn nhất.

Camera tiếp tục là điểm nhấn trên iPhone 18 Pro Max

Khẩu độ có thể thay đổi không phải nâng cấp camera duy nhất được đồn đoán dành cho iPhone 18 Pro Max. Các nguồn tin hiện tại cho rằng Apple vẫn giữ hệ thống ba camera 48 MP, đồng thời cải thiện camera chính và có thể tăng khẩu độ của camera telephoto.

Một số thông tin còn cho rằng Apple đang nghiên cứu cảm biến camera chính lớn hơn cho các thế hệ iPhone tương lai, trong khi iPhone 18 Pro được kỳ vọng là thế hệ đầu tiên trong kế hoạch nâng cấp camera kéo dài nhiều năm của hãng.

Về nguyên lý, việc kết hợp cảm biến lớn hơn với khẩu độ biến thiên có thể giúp camera thu nhận nhiều ánh sáng hơn, đồng thời cho phép kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế sẽ còn phụ thuộc vào kích thước cảm biến, chất lượng ống kính và cách Apple xử lý hình ảnh.

Hiện những thông tin trên vẫn dừng ở mức tin đồn. Đáng chú ý, các nguồn uy tín trước đó vẫn nghiêng về khả năng cả iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đều có camera khẩu độ biến thiên, do đó chưa thể khẳng định Apple sẽ thực sự giới hạn tính năng này cho bản Pro Max.

Nếu kế hoạch mới là chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ không chỉ khác biệt với iPhone 18 Pro ở kích thước hay thời lượng pin. Mẫu máy cao cấp nhất còn có thể trở thành chiếc iPhone đầu tiên sở hữu hệ thống camera cho phép điều chỉnh khẩu độ vật lý, mở ra một hướng nâng cấp đáng chú ý cho khả năng chụp ảnh trên smartphone.