BYD Sealion 5 xuất hiện trên đường phố Việt Nam: 'Đàn em' Sealion 6, dùng máy PHEV đấu với Mazda CX-5, dự kiến mở bán trong quý IV

Mới đây, hình ảnh BYD Sealion 5 được chở trên xe chuyên dụng tại Hà Nội xuất hiện trên mạng xã hội. Theo hướng di chuyển, khả năng cao chiếc xe đang trên đường đến trung tâm thử nghiệm khí thải. Nguồn tin riêng cho biết, Sealion 5 nhập khẩu từ Thái Lan. Thời gian dự kiến mở bán chính thức vào quý IV/2026.

BYD Sealion 5 xuất hiện tại Hà Nội. Ảnh: Sưu tầm

Đại lý đã nhận cọc BYD Sealion 5

Hiện tại, một số đại lý BYD đã bắt đầu nhận cọc giữ chỗ sớm Sealion 5 DM-i. Theo đó, mức giá niêm yết dự kiến của xe rơi vào khoảng hơn 700 triệu đồng. Sau khi cộng các chi phí, giá lăn bánh của xe ước tính khoảng 800 triệu đồng. Sealion 5 được kỳ vọng sẽ lấp khoảng trống lớn trong dải sản phẩm. Đó là vị trí giữa mẫu sedan Seal 5 (696 triệu đồng) và SUV Sealion 6 (từ 799 triệu đồng).

Tại thị trường Thái Lan, BYD Sealion 5 đang được phân phối với 2 phiên bản. Đó là hai phiên bản Dynamic và Premium. Cụ thể, giá quy đổi lần lượt ở mức khoảng 623 triệu và 656 triệu đồng. Nếu BYD duy trì chiến lược cạnh tranh, mức giá hơn 700 triệu đồng tại Việt Nam là hoàn toàn có cơ sở.

BYD Sealion 5 là đối thủ của Toyota Yaris Cross HEV và Mitsubishi Xforce HEV tại Thái Lan. Khi về Việt Nam, Mazda CX-5 được xem là đối thủ nặng ký nhất của BYD Sealion 5 trong phân khúc C-SUV.

BYD Sealion 5 có giá dự kiến từ 700 triệu. Ảnh: Sưu tầm

BYD Sealion 5 có gì nổi bật để thu hút khách hàng Việt?

Về kích thước, BYD Sealion 5 DM-i đạt 4.735 x 1.860 x 1.710 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 2.712 mm. Chiều dài tổng thể vượt trội hơn Ford Territory và Hyundai Tucson, trong khi trục cơ sở nhỉnh hơn Mazda CX-5.

Về trang bị, cả hai phiên bản tại Thái Lan đều sử dụng đèn pha LED thấu kính. Ngoài ra, xe còn sở hữu bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Nội thất có vô-lăng bọc da, màn hình kỹ thuật số 8,8 inch, màn hình trung tâm 12,8 inch, cần số điện tử. Trên bản Premium, xe được bổ sung thêm cảm biến trước và cốp điện.

Cả hai phiên bản đều được tích hợp đầy đủ gói an toàn ADAS. Gói an toàn này bao gồm tính năng ga tự động thích ứng và cảnh báo lệch làn. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm và phanh khẩn cấp.

Không gian nội thất Sealion 5. Ảnh: Hoàng Dũng

Về vận hành, BYD Sealion 5 DM-i sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Xe đạt tổng công suất 210 mã lực và sức kéo 210 Nm. Đi kèm với đó là cụm pin 18,3 kWh, có khả năng di chuyển thuần điện tối đa 110 km theo chuẩn NEDC.

Nếu ra mắt sớm, BYD Sealion 5 sẽ là mẫu xe hybrid cắm sạc duy nhất trong phân khúc. Nhờ không gian rộng rãi và thông số vượt trội, BYD Sealion 5 là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục "Xe cho gia đình 600 triệu - 1 tỷ" tại Car Choice Awards thuộc Better Choice Awards năm nay.