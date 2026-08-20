VETC tiết lộ không 'chiếm dụng vốn' của người dùng

Sáng ngày 20/8/2026, Công ty cổ phần VETC bất ngờ phát đi thông báo chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí quản lý ví điện tử. Trước đó, thông tin doanh nghiệp này dự kiến thu phí quản lý 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức từ tháng 8/2026 đã vấp phải nhiều phản ứng từ phía các chủ phương tiện.

Quy mô ảnh hưởng của chính sách này là vô cùng lớn. Thống kê cho thấy, trong tổng số gần 5 triệu phương tiện đã dán thẻ VETC, có khoảng 3 triệu khách hàng đang sử dụng ví điện tử. Trong đó, có tới 2,6 triệu tài khoản ví đã hoàn tất định danh và liên kết tài khoản ngân hàng – đồng nghĩa với việc trực tiếp thuộc diện chịu phí.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ hàng triệu chủ xe, VETC thừa nhận quá trình truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách phí thời gian qua là chưa đầy đủ, chưa tạo được sự đồng thuận. Doanh nghiệp đã chọn giải pháp tạm dừng để tiếp tục lắng nghe và rà soát toàn diện nhằm tìm kiếm phương án phù hợp hơn.

Điều người dùng băn khoăn

Nhiều năm qua, người dùng dịch vụ thu phí không dừng (ETC) luôn đặt câu hỏi: Số tiền bắt buộc phải nạp trước và duy trì trong tài khoản/ví điện tử đang đi về đâu? Với đặc thù dịch vụ, chủ xe không thể qua trạm nếu không để lại một số dư nhất định trong ví. Sự hoài nghi về việc doanh nghiệp "chiếm dụng vốn" càng có cơ sở khi nhìn vào bức tranh tài chính của công ty mẹ VETC.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II-2026 của Công ty Cổ phần Tasco – đơn vị nắm giữ 100% quyền biểu quyết và 99,91% lợi ích tại VETC – tính đến ngày 30/6/2026, khoản phải trả khách hàng ETC của doanh nghiệp này đạt mức hơn 772,7 tỷ đồng, tăng so với mức 747,3 tỷ đồng vào hồi đầu năm.

Việc một lượng vốn khổng lồ gần 800 tỷ đồng của khách hàng nằm trong hệ thống VETC mà không được trả lãi từng khiến không ít khách hàng thắc mắc và bức xúc, cho rằng doanh nghiệp đang được hưởng lợi lớn từ nguồn vốn tạm tính này.

VETC khẳng định: "Ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi"

Trong tuyên bố chính thức mới nhất, VETC đã đưa ra lời khẳng định: Ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi .

Doanh nghiệp nhấn mạnh, theo các quy định pháp luật hiện hành, đơn vị cung ứng ví điện tử tuyệt đối không được phép trả lãi cho khách hàng, đồng thời không được phép sử dụng số dư ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của VETC.

Toàn bộ tiền của các chủ xe được quản lý chặt chẽ theo cơ chế đảm bảo thanh toán nhằm tách biệt hoàn toàn với hoạt động kinh doanh của đơn vị cung ứng ví. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tiền và các giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm phải tuân thủ nghiêm ngặt. Như vậy, về mặt pháp lý, VETC không thể tự ý sử dụng vào nguồn vốn này để tìm kiếm lợi nhuận riêng.

Biên lợi nhuận tăng mạnh nhưng chi phí vận hành vẫn là bài toán khó

Báo cáo tài chính của Tasco cũng hé lộ một chi tiết đáng chú ý về hiệu quả hoạt động của mảng thu phí. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu mảng thu phí đạt hơn 447,1 tỷ đồng, giảm khoảng 30,3% so với mức 641,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ kiểm soát tốt chi phí, giá vốn hoạt động thu phí lại giảm mạnh hơn tới 44,3%, chỉ còn ở mức hơn 205,4 tỷ đồng.

Kết quả là lợi nhuận gộp từ hoạt động thu phí trong nửa đầu năm 2026 đạt khoảng 241,7 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp mảng này đã tăng mạnh từ mức 42,5% (6 tháng đầu năm 2025) lên tới 54,1%.

Dù ghi nhận biên lợi nhuận gộp ấn tượng, VETC giải thích rằng khoản phí quản lý ví 6.600 đồng/tháng được đề xuất trước đó thực chất là để bù đắp các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình vận hành. Các chi phí này bao gồm: phí trả cho ngân hàng khi khách nạp tiền, chi phí vận hành hạ tầng công nghệ 24/7, định danh khách hàng (eKYC), đối soát giao dịch và bảo mật.

Doanh nghiệp khẳng định, thời gian qua họ đã tự chi trả toàn bộ chi phí này để khách hàng được nạp, rút và chuyển tiền miễn phí và sẽ tiếp tục duy trì chính sách miễn phí giao dịch này trong tương lai.

Sau VETC, đơn vị ePass cũng ra thông báo chưa áp dụng khoản phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông. Việc này cho thấy các doanh nghiệp đang phải cân nhắc lại cách thức xây dựng và triển khai mô hình thu phí đối với dịch vụ tài chính gắn với tài khoản giao thông.