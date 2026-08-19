Không muốn trả phí Ví VETC, chủ xe chọn cách nào?

Việc VETC, ePass thu phí quản lý Ví điện tử từ tháng 8/2026 khiến một số chủ xe đặt câu hỏi: Nếu không muốn trả khoản phí này, họ có thể lựa chọn phương thức thanh toán khác hay không?

Theo VETC, Ví điện tử VETC không phải phương tiện thanh toán duy nhất để kết nối với tài khoản giao thông theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Khách hàng có thể lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thẻ thu phí không dừng trên ô tô. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Liên kết thẻ tín dụng

VETC khẳng định chủ xe có thể giữ nguyên thẻ VETC và tài khoản giao thông, đồng thời lựa chọn liên kết thẻ tín dụng thay vì sử dụng Ví điện tử VETC.

Với phương án này, doanh nghiệp hiện không thu phí quản lý tài khoản. Tuy nhiên, một số ngân hàng phát hành thẻ tín dụng có thể áp dụng biểu phí riêng đối với thẻ hoặc giao dịch. Do đó, khách hàng cần tham khảo chính sách của ngân hàng phát hành trước khi lựa chọn.

Chủ xe có thể liên kết thẻ tín dụng. (Ảnh: AI)

Trong trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng Ví điện tử VETC, khách hàng có thể yêu cầu đóng ví. VETC cho biết sẽ hỗ trợ đóng ví và hoàn trả số dư còn lại, không thu phí đóng ví.

Chủ xe cũng có thể lựa chọn chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ ETC khác. Thủ tục và điều kiện thực hiện theo điều kiện, điều khoản dịch vụ đã công bố. VETC cho biết khách hàng có thể liên hệ Tổng đài 1900 6010 để được hướng dẫn cụ thể.

“VETC tôn trọng đầy đủ quyền lựa chọn của khách hàng, và mong muốn giữ chân khách hàng bằng chất lượng dịch vụ chứ không bằng ràng buộc” , doanh nghiệp cho biết.

Có thêm những phương thức thanh toán nào?

Theo VETC, khách hàng còn có thể sử dụng một số phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác để thực hiện giao dịch qua trạm không dừng.

Chẳng hạn, VETC hiện hỗ trợ Ví trả sau BIDV và Ví trả sau TPBank. Tuy nhiên, đây không phải những lựa chọn áp dụng tự động cho tất cả chủ xe. Mỗi dịch vụ có điều kiện sử dụng và chính sách phí riêng.

Với Ví trả sau BIDV, VETC cho biết khách hàng phải là công dân Việt Nam từ 20-55 tuổi, đã hoàn tất định danh tài khoản VETC, là chủ sở hữu xe đồng thời là chủ tài khoản giao thông đang hoạt động và Ví điện tử VETC đang hoạt động.

Ngoài ra, khách hàng phải có thời gian sử dụng tài khoản giao thông/Ví điện tử VETC tối thiểu 6 tháng liên tục và đáp ứng yêu cầu về doanh số giao dịch trong 12 tháng gần nhất, đồng thời không có lịch sử nợ phí VETC trong 6 tháng gần nhất.

Phương thức này chỉ áp dụng cho dịch vụ xe qua trạm không dừng.

Người dùng có thể sử dụng ví trả sau theo điều kiện áp dụng. (Ảnh: AI)

Trong khi đó, Ví trả sau TPBank áp dụng với công dân Việt Nam từ 20-60 tuổi, đã hoàn tất định danh tài khoản VETC, đồng thời mở tài khoản thanh toán TPBank trên ứng dụng VETC và liên kết với Ví VETC.

Dịch vụ cũng chỉ áp dụng cho giao dịch xe qua trạm không dừng. Đáng chú ý, các phương thức thanh toán thay thế có thể phát sinh chi phí riêng. Ví trả sau có phí quản lý hạn mức bằng 3% giá trị giao dịch.

Ví dụ, với giao dịch qua trạm trị giá 100.000 đồng, phí quản lý hạn mức là 3.000 đồng, tổng số tiền được ghi nhận đã sử dụng và cần hoàn trả là 103.000 đồng.

Ngoài ra, dịch vụ có thể phát sinh phí chậm thanh toán nếu khách hàng không hoàn trả đầy đủ số tiền đến hạn. Các khoản phí phát sinh được thanh toán trực tiếp cho ngân hàng.

Như vậy, việc lựa chọn phương thức khác thay cho Ví VETC không đồng nghĩa mọi phương án đều không có phí. Chủ xe cần xem xét điều kiện sử dụng và biểu phí của từng phương thức trước khi lựa chọn.

Nếu không đồng ý trả phí, chủ xe có thể làm gì?

VETC cho rằng khách hàng hiện có nhiều phương án: tiếp tục sử dụng Ví điện tử VETC và trả phí quản lý; giữ thẻ VETC và liên kết thẻ tín dụng; lựa chọn một số phương thức thanh toán khác nếu đáp ứng điều kiện; đóng Ví VETC và nhận lại số dư; hoặc chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ ETC khác.

Trước câu hỏi việc thị trường chỉ có số ít nhà cung cấp có thể ảnh hưởng đến quyền lựa chọn của người dùng, VETC cho biết doanh nghiệp xây dựng và áp dụng chính sách giá độc lập, trên cơ sở chi phí vận hành thực tế của dịch vụ Ví VETC và trong khuôn khổ pháp luật hiện hành, bao gồm pháp luật cạnh tranh.

Làn thu phí tự động. (Ảnh: VETC)

VETC cũng cho biết đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trong quá trình triển khai Nghị định 119/2024/NĐ-CP. Đối với chính sách phí, doanh nghiệp đã công bố biểu phí, cập nhật điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ trên ứng dụng và website, đồng thời thông báo tới khách hàng trước thời điểm áp dụng.

Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với khách hàng, doanh nghiệp vận tải và các hiệp hội ngành nghề, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

Với chủ xe ít sử dụng cao tốc, khoản phí 6.600 đồng mỗi tháng có thể không phải chi phí lớn, nhưng việc có thêm các lựa chọn thanh toán giúp người dùng cân nhắc phương án phù hợp hơn với tần suất sử dụng. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn đều có điều kiện và chi phí riêng, vì vậy chủ xe cần kiểm tra kỹ trước khi thay đổi phương thức thanh toán.