Xiaomi ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới

Xiaomi vừa giới thiệu tại Việt Nam Robot Vacuum 6 Series và Mijia Smart Air Purifier 6 Plus, tập trung vào tự động hóa việc dọn dẹp và kiểm soát chất lượng không khí trong nhà.

Robot hút bụi

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max là phiên bản cao cấp nhất, trang bị hệ thống lau bằng con lăn có khả năng tự giặt trong quá trình vận hành, lực hút 35.000 Pa và hệ thống camera AI nhận diện hơn 280 loại vật cản, 47 loại vết bẩn.

Robot Vacuum 6 Max. (Ảnh: Xiaomi)

Robot Vacuum 6 Pro. (Ảnh: Xiaomi)

Robot có thể vượt ngưỡng cao tới 6 cm, tiếp cận khu vực gầm thấp 9,3 cm và mở rộng các bộ phận lau sát tường, góc nội thất. Trạm sạc hỗ trợ tự đổ bụi, giặt con lăn bằng nước nóng 85 độ C và sấy bằng khí nóng 50 độ C.

Hai phiên bản Robot Vacuum 6 Pro và Robot Vacuum 6 có lực hút 30.000 Pa, pin 5.200 mAh, thời gian hoạt động tối đa 140 phút cùng camera AI và trạm làm sạch tự động.

Máy lọc không khí

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus sử dụng hai quạt và hai bộ lọc, đạt CADR 810 m³/h. Theo Xiaomi, máy có thể xử lý không gian 91 m² trong khoảng 1,9 phút theo điều kiện thử nghiệm của hãng.

Smart Air Purifier 6 Plus. (Ảnh: Xiaomi)

Thiết bị sử dụng hệ thống lọc 5 lớp, màn hình LCD hiển thị chất lượng không khí theo thời gian thực và hỗ trợ kết nối Xiaomi Home. Máy cũng có mô-đun UVC, bộ lọc than hoạt tính và độ ồn khoảng 19,4 dB(A) ở chế độ ngủ.

Giá từ 9,49 triệu đồng

Robot Vacuum 6 Max có giá niêm yết 35,99 triệu đồng, giá mở bán 28,99 triệu đồng từ ngày 15/8. Robot Vacuum 6 Pro và Robot Vacuum 6 lần lượt có giá mở bán 25,99 triệu và 17,99 triệu đồng từ ngày 27/8.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus có giá niêm yết 12,99 triệu đồng, giá mở bán 9,49 triệu đồng từ ngày 1/8.