5 chiếc iPhone giá rẻ đáng mua nhất lúc này

Thay vì phải "thắt lưng buộc bụng" chi cả tháng lương cho những mẫu smartphone mới đắt đỏ, giới trẻ hiện nay đang có xu hướng thông minh hơn khi tìm đến những chiếc iPhone đời cũ. Sự bền bỉ về cả phần cứng lẫn hệ điều hành iOS giúp các dòng máy đã qua sử dụng giữ vững phong độ, mang lại trải nghiệm mượt mà không thua kém máy mới. Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị vừa sang xịn, vừa tối ưu chi phí thì 5 mẫu iPhone dưới đây chính là những món hời đáng chi tiền nhất thời điểm này.

1. iPhone 15 Pro

Mức giá tham khảo: 15.000.000 – 17.000.000 VNĐ

Nếu bạn muốn sở hữu trọn vẹn những công nghệ đột phá mà không phải trả mức giá của một chiếc máy vừa bóc hộp, iPhone 15 Pro là ứng cử viên số một. Dù đã ra mắt được một thời gian, mẫu máy này vẫn sở hữu những nâng cấp mang tính chiến lược lâu dài của Apple: khung viền Titan siêu nhẹ, cổng sạc Type-C đồng bộ tiện lợi và nút Tác vụ (Action Button) tùy biến linh hoạt.

Màn hình Super Retina XDR với tần số quét 120Hz ProMotion mang lại trải nghiệm vuốt chạm cực kỳ mượt mà. Kết hợp với vi xử lý mạnh mẽ hàng đầu, iPhone 15 Pro tự tin cân đẹp mọi tựa game đồ họa nặng hay các tác vụ quay dựng video ngắn. Đây là khoản đầu tư chuẩn chỉ cho những ai thích một thiết bị nhỏ gọn, cầm đầm tay nhưng mang sức mạnh của một flagship thực thụ.

2. iPhone 16

Mức giá tham khảo: 15.000.000 – 18.000.000 VNĐ

Là mẫu máy có tuổi đời rất trẻ trên thị trường hàng qua sử dụng, iPhone 16 mang lại sự an tâm tuyệt đối về chất lượng linh kiện và độ chai pin gần như bằng không. Chiếc máy này hội tụ đầy đủ những tính năng thời thượng nhất như Dynamic Island biến hóa linh hoạt, cổng sạc USB-C và cụm camera đặt dọc độc đáo hỗ trợ quay video không gian.

Điểm cộng lớn nhất của iPhone 16 nằm ở vòng đời hỗ trợ phần mềm lâu dài vượt trội so với các đối thủ trong danh sách. Nếu bạn là người có ngân sách tương đối thoải mái, không quá mặn mà với màn hình 120Hz nhưng cần một chiếc điện thoại hoạt động bền bỉ, mượt mà và không lo lỗi thời trong 4 đến 5 năm tới, iPhone 16 bản tiêu chuẩn chính là lựa chọn an toàn nhất.

3. iPhone 13 Pro Max

Mức giá tham khảo: 11.000.000 – 13.000.000 VNĐ

Dù đã ra mắt nhiều năm, iPhone 13 Pro Max vẫn giữ vững danh hiệu chiếc điện thoại "quốc dân" nhờ thời lượng pin ấn tượng. Dung lượng pin lớn kết hợp với khả năng tối ưu phần mềm xuất sắc giúp máy dễ dàng vượt qua một ngày sử dụng với cường độ cao từ lướt mạng xã hội, cày phim cho đến chơi game liên tục.

Bên cạnh viên pin khủng, người dùng vẫn được tận hưởng không gian hiển thị rộng rãi 6.7 inch cùng tần số quét 120Hz siêu mượt và hệ thống 3 camera chụp ảnh sắc nét. Dù phải chấp nhận cổng sạc Lightning và cụm "tai thỏ" truyền thống, những trải nghiệm thực tế về pin và hiệu năng của iPhone 13 Pro Max vẫn hoàn toàn áp đảo nhiều đối thủ cùng tầm giá.

4. iPhone 14

Mức giá tham khảo: 11.000.000 – 13.000.000 VNĐ

iPhone 14 đóng vai trò là một "học sinh gương mẫu" khi cân bằng tốt giữa mức giá, hiệu năng và độ ổn định. Thiết bị sở hữu thiết kế gọn gàng, trẻ trung với mặt lưng kính bóng bẩy cùng nhiều tùy chọn màu sắc bắt mắt. Cụm camera kép được thừa hưởng thuật toán xử lý hình ảnh tiên tiến, cho khả năng chụp thiếu sáng và quay video chống rung cực kỳ ấn tượng.

Mặc dù chưa có sự xuất hiện của Dynamic Island hay cổng Type-C, iPhone 14 vẫn ghi điểm nhờ độ ổn định cao, thời lượng pin tốt và thời gian hỗ trợ iOS còn rất dài. Đây là chiếc máy cực kỳ thích hợp cho học sinh, sinh viên hoặc nhân viên văn phòng cần một thiết bị đáng tin cậy để phục vụ công việc và giải trí cơ bản mà không cần đầu tư quá nhiều tiền.

5. iPhone 12 Pro Max

Mức giá tham khảo: 8.000.000 – 11.000.000 VNĐ

Với mức giá chỉ từ 8 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max là chiếc vé rẻ nhất đưa bạn đến với trải nghiệm dòng "Pro Max" cao cấp. Máy sở hữu ngoại hình vuông vức sang trọng, khung viền thép không gỉ bóng bẩy và cụm 3 camera to bản ở mặt sau, toát lên vẻ ngoài đẳng cấp không hề thua kém các thế hệ mới.

Màn hình lớn 6.7 inch hiển thị rực rỡ và hiệu năng của chip Apple A14 Bionic vẫn xử lý mượt mà mọi ứng dụng phổ biến hiện nay. Do máy đã có tuổi đời nhất định, người mua cần chú ý kiểm tra kỹ tình trạng pin và nguồn gốc máy để tránh mua phải hàng thay thế linh kiện kém chất lượng. Đây sẽ là sự lựa chọn không thể hợp lý hơn cho người có kinh phí hạn chế nhưng vẫn muốn một chiếc máy màn to, camera đẹp để chụp ảnh check-in.

Bảng so sánh nhanh các dòng iPhone đáng mua