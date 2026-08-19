Xem xưởng dịch vụ 1.000m2 của Dat Bike ở Hà Nội: Xử lý cùng lúc 70 xe, có phụ tùng cho cả xe đã ngừng bán

Trung tâm được bố trí trên hai tầng, mỗi tầng khoảng 500 m2, chia thành các khu vực chức năng riêng biệt từ tiếp đón khách hàng, kiểm tra xe đến bảo dưỡng và xử lý kỹ thuật chuyên sâu. Hệ thống bàn nâng công suất cao cho phép trung tâm tiếp nhận và xử lý cùng lúc khoảng 70 xe - mức năng lực phục vụ được hãng tự tin là lớn nhất trong hệ thống dịch vụ của Dat Bike tại miền Bắc.

Về trang thiết bị, Dat Bike đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà máy tại TP.HCM, gồm thiết bị chẩn đoán phần mềm, thiết bị kiểm tra hệ thống điện, pin và máy móc cơ khí chuyên dụng. Nhờ đó, trung tâm có thể thực hiện các tác vụ bảo dưỡng định kỳ, chẩn đoán phức tạp và sửa chữa chuyên sâu cho toàn bộ các dòng xe hiện có của hãng, từ Weaver, Quantum đến Era.

Tại tầng 2, kho linh kiện, phụ tùng chính hãng cũng được bố trí sẵn nhằm rút ngắn thời gian xử lý, hạn chế việc khách hàng phải chờ đặt linh kiện hoặc chuyển xe đi nơi khác. Chưa hết, xưởng dịch vụ mới còn cung cấp linh kiện không chỉ những mẫu xe đời mới như Era hay Quantum S-Series, mà còn cả những sản phẩm đã lâu như Weaver và Quantum đời đầu.

Mô hình vận hành mới của Dat Bike chia thành hai lớp. Đầu tiên hệ thống cửa hàng 3S đóng vai trò điểm dịch vụ gần khách hàng cho các nhu cầu bảo hành, bảo dưỡng định kỳ, trong khi những trường hợp cần sửa chữa chuyên sâu sẽ được điều phối về Mega Service Center để xử lý tập trung.

Nói cách khác, khách hàng khi có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng có thể mang tới các đại lý, cửa hàng 3S để kiểm tra bước đầu và phân loại xử lý. Nếu xe chỉ cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa thông thường, sẽ được khắc phục tại cửa hàng. Còn các vấn đề cần xử lý chuyên sâu hơn sẽ được chuyển tới Mega Service Center. Cách tổ chức này giúp tăng tốc độ luân chuyển và xử lý xe, đồng thời giảm áp lực cho từng điểm dịch vụ, người dùng không cần di chuyển xa hay tự tìm nơi sửa chữa phù hợp, rút ngắn thời gian chờ đợi

Dat Bike cho biết đến cuối năm 2026, Mega Service Center sẽ chính thức mở rộng tiếp nhận khách hàng trực tiếp, bên cạnh vai trò trung tâm kỹ thuật hỗ trợ toàn mạng lưới của hãng tại miền Bắc.

Một số hình ảnh khác của xưởng dịch vụ Dat Bike: