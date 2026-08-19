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Hoa hồi còn được gọi là "cánh hoa nghìn tỷ," có những đặc điểm sinh học và điều kiện sinh trưởng đặc biệt. Đây là loại cây gỗ nhỡ cao từ 2–6 mét, có thân mọc thẳng, tán lá xanh tốt quanh năm và hình dáng thon như quả trám. Nếu được trồng và chăm sóc tốt, cây hồi sẽ bắt đầu ra hoa sau bốn năm.

Thuộc nhóm gia vị có giá trị kinh tế cao và kén chọn điều kiện sinh trưởng bậc nhất, hoa hồi đang khẳng định vị thế của nông sản Việt trên thị trường quốc tế, mang về nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam trong tháng 7 đạt 1.191 tấn, trị giá 4,8 triệu USD, giảm 19,2% về lượng và 19% về giá trị so với tháng 6, nhưng tăng mạnh 97,8% về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 7 tháng, Việt Nam xuất khẩu 8.434 tấn hoa hồi, đạt 33,4 triệu USD, giảm 9,1% về lượng và 6,2% về giá trị so với cùng kỳ.

Khu vực châu Á vẫn là nơi tiêu thụ hoa hồi chủ lực với sản lượng đạt 6.474 tấn, chiếm 76,8% tổng lượng xuất khẩu nhưng giảm 18,4%; riêng Ấn Độ đạt 5.220 tấn, chiếm 61,9%, giảm 25,2%.

Ngược lại, xuất khẩu hoa hồi sang châu Mỹ đạt 1.280 tấn, tăng 33,2%, trong khi châu Âu đạt 633 tấn, tăng 81,9%. Diễn biến này cho thấy nhu cầu hoa hồi tại các thị trường ngoài châu Á đang có xu hướng tích cực, tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Sở hữu đặc tính thổ nhưỡng và khí hậu đặc thù, Việt Nam trở thành nước đứng thứ hai về sản lượng trồng hồi trên toàn thế giới với 22.000 tấn mỗi năm từ các vùng trồng với tổng diện tích 55.000ha.

Ở Việt Nam, vùng nguyên liệu tập trung chủ yếu tại Lạng Sơn và Cao Bằng. Điều kiện khí hậu đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc giúp hoa hồi có hàm lượng tinh dầu cao, hương thơm đậm và chất lượng ổn định, được nhiều thị trường đánh giá cao.

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong chế biến thực phẩm, hoa hồi còn là nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp có giá trị cao.

Đáng chú ý, hoạt chất axit shikimic được chiết xuất từ hoa hồi là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong sản xuất một số loại thuốc kháng virus. Ngoài ra, tinh dầu hồi còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm và hương liệu.

Trong một năm, hoa hồi nở hai vụ, thường vào tháng 6 và từ tháng 8–9. Vụ hoa đầu tiên gọi là vụ tứ quý, còn vụ thứ hai được gọi là vụ hồi mùa. Năng suất của cây hồi cũng tăng dần theo thời gian, từ 0,5–1 kg/cây ở giai đoạn đầu lên đến 40–50 kg/cây khi cây trưởng thành, thường từ năm thứ 20 trở đi. Với mỗi chu kỳ thu hoạch, hoa hồi mang lại giá trị kinh tế cao, tạo nên nguồn lực quan trọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cải tiến quy trình chế biến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và an toàn thực phẩm. Cùng với đó, việc phát triển các sản phẩm chế biến sâu như tinh dầu hoa hồi, chiết xuất tự nhiên và các sản phẩm ứng dụng trong mỹ phẩm, dược phẩm được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng, nâng cao giá trị của ngành hàng trên thị trường quốc tế.