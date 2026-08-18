Việt Nam có 'vựa lúa dưới lòng đất' được Hàn Quốc đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, nước ta có sản lượng 10 triệu tấn/năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, xuất khẩu sắn của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 130.000 tấn, trị giá trên 57 triệu USD, giảm cả về lượng và trị giá so với tháng trước.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu hơn 2,1 triệu tấn sắn, thu về trên 756 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm khoảng 15%, trong khi kim ngạch gần như không thay đổi.

Nguyên nhân giúp kim ngạch xuất khẩu được duy trì là giá bán tăng đáng kể. Giá xuất khẩu sắn bình quân trong 7 tháng đạt khoảng 359 USD/tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này phần nào bù đắp cho mức sụt giảm về sản lượng xuất khẩu.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam, nhưng cũng là thị trường ghi nhận mức sụt giảm đáng kể nhất.

Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 2 triệu tấn sắn, trị giá hơn 688 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 34%, trong khi kim ngạch giảm 46%.

Với quy mô này, Trung Quốc vẫn chiếm phần lớn trong tổng lượng và giá trị xuất khẩu sắn của Việt Nam. Tuy nhiên, mức giảm mạnh cho thấy hoạt động xuất khẩu đang chịu ảnh hưởng đáng kể từ nhu cầu của thị trường này.

Sau Trung Quốc, Malaysia là một trong những thị trường có mức tăng trưởng 2 chữ số. Trong khi đó, xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc) có xu hướng giảm.

Đáng chú ý, Hàn Quốc đang nổi lên như một thị trường có tốc độ tăng trưởng cao. Riêng trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này gần 26.000 tấn sắn, tăng 176% so với cùng kỳ, với kim ngạch hơn 8,7 triệu USD, tăng tới 228%.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu ròng đối với sắn và các sản phẩm từ sắn, với mức độ phụ thuộc lớn vào nguồn cung bên ngoài. Năm 2025, kim ngạch nhập khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của nước này đạt khoảng 22,4 triệu USD, trong khi xuất khẩu gần như không đáng kể.

Quy mô thị trường chưa lớn, nhưng Hàn Quốc được đánh giá có dư địa cho các nhà cung cấp đáp ứng được yêu cầu cao về chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm. Nhu cầu nhập khẩu chủ yếu phục vụ các ngành thực phẩm chế biến, đồ uống, thức ăn chăn nuôi và công nghiệp hóa chất.

Trong cơ cấu sản phẩm, tinh bột sắn là nhóm hàng chủ lực, thay vì sắn tươi hoặc sắn lát. Nguyên liệu này được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm với vai trò chất làm đặc và ổn định, đặc biệt trong trà sữa, bánh kẹo, mì ăn liền và các sản phẩm không gluten. Ngoài ra, tinh bột sắn còn được ứng dụng trong sản xuất giấy, dệt may và vật liệu sinh học.

Việt Nam, Thái Lan và Indonesia hiện là những nguồn cung quan trọng của thị trường Hàn Quốc, nhờ lợi thế về sản lượng, chi phí và chất lượng tương đối ổn định.

Một yếu tố khác đang mở ra cơ hội cho tinh bột sắn là sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng tại Hàn Quốc. Các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, “clean-label” và không chứa gluten ngày càng được quan tâm, qua đó thúc đẩy nhu cầu sử dụng tinh bột sắn thay thế một phần bột mì.

Bên cạnh lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, việc mở rộng ứng dụng tinh bột sắn trong công nghiệp sinh học và vật liệu thân thiện với môi trường cũng có thể tạo thêm dư địa cho thị trường này.

Theo các ước tính được đưa ra, quy mô thị trường tinh bột sắn Hàn Quốc năm 2024 vào khoảng 6,1-6,4 triệu USD và có thể tăng lên 8,5-9,2 triệu USD vào giai đoạn 2030-2035, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,8-4,7% mỗi năm.

Trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc đang giảm mạnh về lượng, sự gia tăng tại các thị trường như Hàn Quốc và Malaysia có thể trở thành một hướng mở để doanh nghiệp sắn Việt Nam đa dạng hóa đầu ra, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một thị trường truyền thống.