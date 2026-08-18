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Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện một lớp hydrocarbon dày 91 mét

| | Thị trường

Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện một lớp hydrocarbon dày 91 mét

Doanh nghiệp cho biết họ đánh giá chất lượng tầng chứa ở mức "xuất sắc".

Khoan sâu xuống đáy biển, phát hiện một lớp hydrocarbon dày 91 mét - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chevron vừa công bố phát hiện dầu khí ngưng tụ mới tại Lô 0 ngoài khơi Angola, mở ra khả năng phát triển nguồn tài nguyên này thông qua hệ thống cơ sở hạ tầng sản xuất hiện hữu của tập đoàn tại quốc gia châu Phi.

Cụ thể, giếng thăm dò 105-4X đã phát hiện hơn 300 feet (khoảng 91 mét) hydrocarbon trong tầng chứa Pinda thuộc lưu vực Hạ Congo. Chevron đánh giá chất lượng tầng chứa ở mức "xuất sắc". Tuy nhiên, công ty chưa công bố ước tính về trữ lượng có thể khai thác cũng như sản lượng tiềm năng từ phát hiện mới.

Lô 0 hiện do Cabinda Gulf Oil Company, công ty con của Chevron, vận hành với 39,2% quyền lợi. Sonangol E&P, doanh nghiệp dầu khí quốc doanh Angola, nắm 41%, trong khi TotalEnergies sở hữu 10% và Azule Energy, liên doanh giữa BP và Eni, nắm 9,8%.

Điểm đáng chú ý của phát hiện 105-4X là khả năng kết nối với các cơ sở sản xuất đã được xây dựng tại Lô 0. Chevron đang đánh giá phương án này thay vì phát triển một dự án độc lập. Nếu khả thi, việc tận dụng hạ tầng hiện có có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư và rút ngắn thời gian đưa mỏ vào khai thác.

Phát hiện mới diễn ra sau khi Chevron ghi nhận dòng dầu đầu tiên từ giàn khoan South N'dola tại Lô 0 vào tháng 12/2025. Trước đó chưa đầy hai tuần, Sonangol cũng xác nhận kết quả đánh giá tích cực tại giếng Katambi-2 thuộc Lô 24 ngoài khơi Angola.

Đối với Angola, các phát hiện mới có ý nghĩa trong bối cảnh ngành dầu khí nước này đã trải qua nhiều năm suy giảm sản lượng. Từng đạt mức gần 2 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu của Angola đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày vào năm ngoái trước khi ổn định trở lại quanh mức 1,1 triệu thùng/ngày.

Chính phủ Angola những năm gần đây đã đưa ra các điều khoản tài chính mới và chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy hoạt động thăm dò, cả tại những khu vực khai thác lâu năm lẫn các vùng dầu khí mới. Việc thu hút thêm vốn và duy trì hoạt động thăm dò được xem là yếu tố quan trọng để hạn chế đà suy giảm sản lượng.

Động thái của Chevron cũng nằm trong chiến lược mở rộng trở lại hoạt động thăm dò dầu khí tại châu Phi. Kể từ cuối năm 2024, tập đoàn đã công bố ba phát hiện dầu khí gần các khu vực đang khai thác tại Nigeria, đồng thời chuẩn bị triển khai thêm các chương trình khoan tại Angola, Namibia và một số lưu vực khác ở Tây Phi.

Tại Namibia, Chevron dự kiến khoan giếng thăm dò Nabba-1X trước cuối năm 2026, tiếp tục tìm kiếm các nguồn tài nguyên mới tại khu vực ngoài khơi giàu tiềm năng của châu Phi.

Trong cuộc đua tìm kiếm các mỏ dầu khí mới tại Tây Phi, Angola có một lợi thế đáng kể: hệ thống cơ sở hạ tầng khai thác đã được đầu tư và vận hành trong nhiều năm. Điều này có thể giúp những phát hiện mới, nếu được xác định có hiệu quả thương mại, rút ngắn khoảng cách từ thăm dò đến khai thác so với các dự án phải xây dựng hạ tầng hoàn toàn mới.

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