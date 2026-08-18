Giá gạo xuất khẩu đồng loạt tăng

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Trên thị trường xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 435-455 USD/tấn trong tuần này, cao hơn mức 430-450 USD/tấn của một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đợt nắng nóng hiện tại ở nhiều nơi trên thế giới đã làm gia tăng lo ngại về những tác động tiêu cực của hiện tượng El Nino đối với nguồn cung lương thực toàn cầu, bao gồm cả mặt hàng gạo.

Tương tự, giá gạo tại các thị trường xuất khẩu lớn ở châu Á đồng loạt tăng trước những lo ngại về khả năng nguồn cung thắt chặt do tác động của hiện tượng El Nino, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức 362-368 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 358-364 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 359-364 USD/tấn. Một thương nhân tại New Delhi cho biết nhu cầu từ các quốc gia châu Phi như Benin vẫn duy trì ổn định, qua hỗ trợ đà tăng của giá gạo Ấn Độ.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong nửa đầu năm 2026 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ lượng xuất khẩu gạo không thuộc giống basmati gia tăng đã bù đắp cho sự sụt giảm của lượng gạo basmati xuất khẩu, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn thương mại với các thị trường trọng điểm tại Vùng Vịnh.

Tại Bangladesh, chính phủ nước này đã phê duyệt việc nhập khẩu 100.000 tấn gạo đồ từ Việt Nam với mức giá 416 USD/tấn, theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, trong nỗ lực hạ nhiệt giá gạo tăng cao ở thị trường trong nước.

Theo các thương nhân, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào giá ở mức 450-455 USD/tấn, tăng so với khoảng 435-455 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết Malaysia và Philippines đang có nhu cầu mua gạo của Thái Lan, do các quốc gia này đã đẩy mạnh nhập khẩu trước tình hình El Nino. Thương nhân này cũng chia sẻ thêm rằng nguồn cung gạo của Thái Lan đang giảm nhẹ, khi sản lượng lúa có nguy cơ giảm 1,5 triệu tấn trong năm nay, đồng thời dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm 2026.