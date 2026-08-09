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Giá gạo châu Á duy trì ở mức cao

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Nguy cơ El Nino, lũ lụt và biến động thương mại khiến giá gạo tại nhiều nước châu Á neo cao, trong khi nhu cầu tại một số thị trường vẫn yếu.

Giá gạo châu Á duy trì ở mức cao - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Ảnh: VGP

Tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục duy trì quanh mức cao nhất trong 10 tháng qua do nguy cơ El Nino làm thắt chặt nguồn cung. Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ giao dịch ở mức 358 - 364 USD/tấn, trong khi gạo trắng 5% tấm giữ mức 357 - 363 USD/tấn.

Đáng chú ý, bất chấp ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran làm gián đoạn thương mại vùng Vịnh, xuất khẩu gạo Ấn Độ trong nửa đầu năm 2026 vẫn tăng trưởng 5% nhờ sức hút của các dòng gạo không phải basmati. Thương nhân cho biết các nhà nhập khẩu vẫn phải chấp nhận mua vào dù giá đang ở ngưỡng cao.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm chạm mốc cao nhất một tháng, vươn lên mức 455 - 460 USD/tấn tăng so với mức 450 USD/tấn của tuần trước. Giới thương nhân tại Bangkok đánh giá khách hàng châu Á chỉ mua vào với số lượng cầm chừng, đồng thời dự báo xuất khẩu sẽ giảm vào cuối năm nay khi nguồn cung từ các tỉnh miền Trung Thái Lan đổ về.

Trong khi đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đi ngang ở mức 430 - 450 USD/tấn giữa bối cảnh nhu cầu thị trường ở mức thấp.

Trong khi đó, tại Nam Á, giá gạo ở Bangladesh vẫn neo ở mức cao sau khi hai đợt lũ lụt tàn phá nặng nề các vùng trồng lúa, buộc chính phủ nước này phải khẩn trương phát triển các giống lúa mới thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Minh Hằng

VTV

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