Vì sao điều hòa bật 18 độ nhưng phòng vẫn không mát? Thợ sửa chữa chỉ ra một nguyên nhân nhiều nhà mắc phải

Điều hòa chạy liên tục nhưng phòng vẫn lâu mát

Trong điều kiện hoạt động bình thường, điều hòa sẽ hút không khí trong phòng qua dàn lạnh, làm lạnh và đưa luồng khí trở lại không gian bên trong. Khi nhiệt độ phòng đạt mức cài đặt, máy nén sẽ giảm hoặc ngừng hoạt động tùy cơ chế vận hành của thiết bị.

Nếu điều hòa chạy trong thời gian dài nhưng căn phòng vẫn nóng, đặc biệt là luồng gió thổi ra yếu hơn trước, nhiều người thường nghĩ đến việc thiếu gas hoặc máy nén gặp vấn đề.

Tuy nhiên, trước khi gọi thợ, người dùng có thể kiểm tra một bộ phận đơn giản hơn là lưới lọc không khí.

Sau thời gian sử dụng, bụi trong phòng bám dày lên lưới lọc. Lớp bụi này làm giảm lượng không khí đi qua dàn lạnh, khiến khả năng trao đổi nhiệt của thiết bị bị ảnh hưởng.

Khi đó, dù máy vẫn chạy và người dùng đặt nhiệt độ ở mức 18-20 độ C, lượng khí lạnh thực tế được đưa vào phòng có thể không đủ như trước.

Lưới lọc bẩn có thể khiến điều hòa làm lạnh kém

Lưới lọc có nhiệm vụ giữ lại bụi, tóc, sợi vải và một phần các hạt trong không khí trước khi luồng khí đi vào dàn lạnh.

Đây cũng là bộ phận dễ tích tụ bụi nhất trong quá trình sử dụng.

Khi lưới lọc bị bám kín, quạt dàn lạnh phải hoạt động trong điều kiện lượng không khí lưu thông bị hạn chế. Luồng gió thổi ra có thể yếu, thời gian làm mát kéo dài và máy phải hoạt động lâu hơn để đạt nhiệt độ cài đặt.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, bụi bẩn còn có thể bám vào dàn lạnh phía sau lưới lọc, làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt.

Đây là lý do một chiếc điều hòa dù vẫn có hơi lạnh nhưng người dùng lại cảm thấy phòng mát chậm hơn đáng kể so với trước.

Không phải cứ bật 18 độ là phòng sẽ mát nhanh hơn

Một hiểu lầm phổ biến là điều hòa đặt ở nhiệt độ càng thấp thì phòng càng nhanh mát.

Trên thực tế, nhiệt độ cài đặt chủ yếu là mức nhiệt mà người dùng muốn thiết bị hướng tới, chứ không phải công suất làm lạnh tức thời của máy.

Nếu lưu lượng gió bị hạn chế bởi lưới lọc bẩn, việc chuyển từ 24 xuống 18 độ C không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi. Máy có thể tiếp tục chạy lâu hơn trong khi hiệu quả làm lạnh không cải thiện tương ứng.

Ngoài ra, tốc độ làm mát còn phụ thuộc vào công suất điều hòa, diện tích phòng, mức độ cách nhiệt, số người trong phòng, nhiệt độ ngoài trời và lượng nhiệt phát sinh từ các thiết bị điện.

Có thể tự kiểm tra trước khi gọi thợ

Khi nhận thấy điều hòa làm lạnh kém, người dùng có thể tắt máy, ngắt nguồn điện và kiểm tra lưới lọc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Nếu lưới lọc có nhiều bụi, có thể tháo ra vệ sinh bằng nước sạch, sau đó để khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Không nên lắp lưới lọc khi còn ướt.

Tần suất vệ sinh phụ thuộc vào môi trường sử dụng. Những căn phòng nhiều bụi, gần đường lớn hoặc sử dụng điều hòa thường xuyên có thể cần vệ sinh lưới lọc thường xuyên hơn.

Tuy nhiên, nếu đã vệ sinh lưới lọc nhưng điều hòa vẫn có các dấu hiệu như gió yếu, không đủ lạnh, dàn lạnh đóng tuyết, máy chạy liên tục hoặc phát ra tiếng động bất thường, nguyên nhân có thể nằm ở các bộ phận khác.

Khi đó, người dùng không nên tiếp tục hạ nhiệt độ để “ép” máy làm lạnh mà nên kiểm tra hệ thống bởi kỹ thuật viên.

Bên cạnh lưới lọc, các vấn đề như thiếu môi chất lạnh, dàn nóng hoặc dàn lạnh bám bẩn, quạt gặp trục trặc hay công suất máy không phù hợp với diện tích phòng cũng có thể khiến điều hòa hoạt động kém hiệu quả.

Vì vậy, trước khi nghĩ đến một lỗi kỹ thuật tốn kém, việc đầu tiên người dùng có thể làm là kiểm tra và vệ sinh lưới lọc. Đây là thao tác đơn giản nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lưu thông không khí và hiệu suất làm lạnh của điều hòa.